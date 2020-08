Acusan a Livia Brito de robar un celular de una niña

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Livia Brito se mantiene en la polémica, ya que ahora ha sido acusada de robar el celular de una niña durante una pelea que tuvo en Cancún.

La niña había grabado la agresión que tuvo Livia Brito en contra del fotógrafo Ernesto Zepeda.

Juan del Rosal, es un político que dio a conocer está acusación, ya que el comenta que la actriz le pidió “desaparecer” las pruebas del escándalo que protagonizó.

La polémica creció cuando se filtró una conversación donde Livia Brito le pide a Juan del Rosal que borre toda la evidencia que la vinculara con la agresión al fotógrafo.

“Ella quería borrar evidencias para no tener complicaciones y buscar las formas de arreglar su problema de ese momento que ella me niega a mí, a su empresa, a los medios, al personal, a la gente que agredió y al mismo fotógrafo”, comentó.

El político le dijo que negó tener influencias o algún cargo importante para ayudar a la cubana a librar la justicia.

Además Juan del Rosal comentó que la actriz está acusada de robarle el celular a una niña que grabó toda la agresión.

“Ella tenía mucho miedo de que el hotel la demandara, había mucho ruido en esas 24 horas y no está grabada más que por los huéspedes. Intentó resolver el problema y no le salió y me acabo de enterar el día de hoy, que es lo que más molestia me da, que le robó un teléfono a una niña”, aseguró.