Acusan a Kim Kardashian de no pagar horas extras ni dar descansos a sus empleados

CIUDAD DE MÉXICO.- Trascendió que la empresaria estadounidense, Kim Kardashian, fue denunciada por algunos de sus exempleados; se dieron a conocer las razones: no pagaba horas extras y negaba descansos.

Los exempleados, dedicados a la limpieza, jardinería y mantenimiento de la mansión de Kim, aseguraron que la famosa se retrasó en darles sus salarios; además, les retuvo el 10% de impuestos, sin embargo, tal cantidad no fue enviada al gobierno.

No obstante, esa no es la acusación más grave, pues según el portal Page Six, la integrante del clan Kardashian, tenía trabajando para ella a un menor de 16 años; testimonias afirman que lo obligaba a trabajar por más de 48 horas continuas.

Otro de los empleados que denunciaron a la influencer, explicó que fue despedido luego hacer un reclamo por no recibir un pago por sus horas extras trabajadas.

Defienden a la socialité

Luego de que estas acusaciones salieran a la luz, el portavoz de la celebridad explicó que Kim no era responsable de estos malos tratos; pues ella no realiza contratos de manera directa, sino que tiene un proveedor externo apoyándole con ese tipo de situaciones.