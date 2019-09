Gran cierre de la Fenafre con Chuy Lizárraga

FRESNILLO.- Un sensacional cierre con broche de oro se realizó con la presentación de Chuy Lizárraga, quien festejó los 465 años de la fundación de Fresnillo.

Miles de personas abarrotaron las instalaciones del Foro Vive para ser parte del último evento ferial de la Feria Nacional de Fresnillo en su edición 2019.

El carisma y gran sencillez que ha caracterizado a Chuy Lizárraga envolvió a los casi 20 mil asistentes que acudieron a disfrutar del concierto y a festejar un año más de este bello Mineral.

El oriundo de Mazatlán, Sinaloa dijo sentirse muy orgulloso de pisar nuevamente Fresnillo y ver caras conocidas.

También dijo sentirse muy contento por el cariño que siempre le brindan.

El cantante de música regional mexicana, rancheras y bandas hizo retumbar el foro con su interpretación, mientras sus seguidores lo acompañaban como un coro.

Chuy y su banda Tierra Sinaloense, interpretaron temas como ¿Dónde estás presumida? Se me sigue notando, casada o no, Serenata de un loco, Te mirabas más bonita, Nomás faltó que me quisieras, Relación clandestina, La buchona, y otros más de su repertorio como La peinada y Pistear pistear pistear, temas que prendieron a los fanáticos desbordando la locura.

El carismático cantante demostró ser uno de los exponentes de la música regional mexicana más populares y queridos en Fresnillo pues cómo siempre, dejó el corazón en el escenario.