Fresnillo retoma clases presenciales y uso de transporte público tras hechos delictivos

Pese al temor de salir a la calle, los padres de familia llevaron a los menores a los centros educativos. / Foto: Ángel Martínez

FRESNILLO.- Este martes se reanudaron las corridas en el transporte público, luego de que dicha actividad las suspendieran por los hechos de inseguridad que se registraron en el estado y en el municipio durante el fin de semana en los que trasportistas y camioneros se vieron afectados por el robo de unidades que, posteriormente incendiaron para bloquear las carreteras federales.

Además también iniciaron las clases en los todos los niveles educativos, entre ellos la Unidad de Medicina Humana campus Fresnillo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), esta fue una de las instituciones que suspendieron el inicio de clases este lunes por el tema de inseguridad.

Diego Carlos Sánchez, subcoordinador de la Unidad de Medicina Humana campus Fresnillo de la UAZ, dijo que este martes continuaron con las clases normales pero con ciertos protocolos.

“A partir del día de hoy recibimos la notificación directamente oficial del señor rector y actualmente el día de hoy de forma normal se presentaron los estudiantes a sus clases, desde temprano, desde temprano, desde las 7:00 de la mañana que tienen clases los que les toca a la siete entraron desde esa hora y aparentemente no hubo ningún problema en el traslado ni en el transporte, llegaron de forma puntual”, mencionó.

“Quizás en lo largo del día quizás se presente un bajo ausentismo quizás también por el hecho de que muchos vienen de otros municipios no alcanzaron a recibir la información con tiempo de traslado por mucho tiempo de anticipación y no llegaron a sus clases”.

Explicó que el día lunes no se presentaron los jóvenes y las clases se realizaron de forma virtual.

Luis, operador de un camión de pasajeros que realiza corridas desde Fresnillo rumbo a la capital del estado, informó que la afluencia de usuarios ha disminuido un 30%, “la gente no sale con la misma afluencia que salía antes”.

El conductor dijo sentir temor en su trabajo por que pueden ocurrir hechos de inseguridad cuando circula en la carretera.

Como protocolo de seguridad, dijo, mantienen comunicación con sus compañeros constantemente y si se necesita entregar el camión en un asalto, lo entregaría para no mostrar resistencia y así poner a salvo el pasaje.

Rubén, otro trabajador del transporte público que utiliza la carretera federal 45 para pasar por otros municipios antes de llegar a la capital de Zacatecas, mencionó que disminuyó 50% el pasaje.

“La mayoría ya no agarran en camión, que tal si nos paran y no lo quitan y que van hacer, por eso ya no quieren salir”, expresó.

También como protocolo, comentó que sus patrones le recomendaron no resistirse para nada y entregar lo que soliciten las personas.

Informó que los tramos carreteros en los que falta vigilancia carretera es sobre la federal 45, desde el municipio de Enrique Estrada hasta el aeropuerto General Leobardo C. Ruiz pues considera que ese tramo está solo.