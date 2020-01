Cambiarán rutas de recolección de basura; se une una nocturna

El Departamento de Limpia realizará cambios en las rutas de recolección de basura, así como la apertura de una ruta nocturna en la zona Centro para mejorar los resultados de la recaudación de residuos en El Mineral.

Saúl Monreal Ávila, presidente municipal, informó que los cambios inician a partir del día de hoy 6 de enero; además, explicó que los ciudadanos que no saquen sus deshechos antes de la hora mencionada o durante el día serán sancionados, por lo que solicitó a los fresnillenses colaborar con los cambios de horarios que se dispongan para cada colonia de la ciudad.

“Se implementó una nueva estrategía, a partir del lunes vamos a replantear las rutas y los vehículos. Además se hará el compromiso con Asambleas Vecinales, para que nos apoyen a denunciar si el camión recolector pasa o no, pero también a cuidar”, destacó Monreal Ávila.

Con esta nueva estrategia, las autoridades municipales también hacen un compromiso para que se mantenga el horario establecido para la recolección de basura y los vecinos tendrán que respetarlo para no ser sancionados.

Los nuevos horarios de la recolección se darán a conocer a través de las redes sociales y a su vez será una forma para que la ciudadanía participe y denuncie si no se cumplen las horas y los días establecidos.

De no poder pasar el camión recolector por alguna falla del camión, se le informará a la población para que no saquen su basura y no generar suciedad en las calles.

Monreal Ávila, expuso que, en los próximos días, se comprarán tres camiones recolectores más, para completar el parque vehícular del Departamento de Limpia.