Anuncia Saúl Monreal despido de personal del Ayuntamiento

FRESNILLO.- Saúl Monreal está dispuesto a correr el costo político que implique el despido de personal, pues ante el recorte en el presupuesto de la Federación, el ayuntamiento tomará medidas: una de ellas será la terminación de contratos de empleados del gobierno local.

El presidente municipal de El Mineral aseguró que administrar bien y recaudar más es la clave para que los gobiernos de los municipios y del estado puedan sobrellevar el siguiente año, pues anticipó que será complicado financieramente.

Y es que, dijo que de las participaciones federales que recibe Fresnillo, el 70% se va en el pago de nómina por lo que es un porcentaje que deberá disminuirse a la brevedad.

Consideró que es preferible continuar ofreciendo los servicios básicos a la población y que se trabaje con responsabilidad, porque de lo contrario, se hunde nuevamente el municipio.

De igual manera, aseguró que continúa la evaluación constante a los jefes de departamento y directores, pues es necesario acelerar el paso de la administración.

Consideró que los enroques que llevará a cabo en próximos días son no porque los funcionarios municipales no dieran el ancho o no sean buenos en su labor, sino que no llevan el ritmo de la administración.

Monreal Ávila aseguró que por lo pronto, los cambios se aplicarán en siete áreas de la administración que al momento, no detalló pero dijo lo hará en su momento.

Ofrecen fortalecimiento a microempresas

Durante una conferencia de prensa, el director de Desarrollo Económico, José Manuel Escamilla Jaime, anunció un acuerdo de trabajo con la agencia de marketing Meteora a cargo de Paul Rojas.

El convenio corresponde al lanzamiento de una convocatoria para que se inscriban microempresarios y accedan al desarrollo de la marca de sus productos con la finalidad de que su mercado salga del municipio.

Escamilla Jaime dijo que existe un universo de al menos 300 microempresas nuevas que pueden acceder al apoyo en el que el gobierno local ofrece el pago del 50% de los servicios de la agencia para que consoliden la imagen de los productos o servicios.

El próximo 24 de septiembre se realizará una sesión informativa sobre este tema.