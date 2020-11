Acusan desvío de recursos del sorteo del avión presidencial

FRESNILLO.- El alcalde Saúl Monreal Ávila insistió que representantes del gobierno federal en Zacatecas buscan desviar la aplicación del dinero que se ganó el hospital del Instituto de Seguridad Social y de Servicios para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en el sorteo del avión presidencial.

Expresó que jubilados y pensionados, además de enfermeras y personal médico del hospital, le notificaron que no hay avances sobre la aplicación de los 20 millones de pesos que se asignaron para El Mineral.

Detalló que tiene información de que el dinero llegó al estado para dar el banderazo del proyecto de remodelación que se propuso desde este municipio; sin embargo, es evidente que no ha arrancado.

“Fue desde el 15 de septiembre, ya pasaron casi dos meses y no se ve nada de ese dinero. No quiero que salgan con que a Chuchita la bolsearon y si es necesario, voy a hacer una carta a las instancias federales y que me aclaren como presidente municipal que ha sido del dinero, a lo mejor uno es mal pensado y a nivel federal no se los han liberado”, dijo.