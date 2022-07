Se preparan cambios en septiembre

Ricardo Olivares, secretario de Finanzas. Foto: Cortesía.

Se acerca el primer año de la Nueva Gobernanza en Zacatecas y entre los jugadores titulares y los que siguen en la banca están a la expectativa de los cambios que vendrían en el gabinete de David Monreal, después de que rinda su primer informe en septiembre.

Los cambios, según se anticipa, serían estratégicos y es muy posible que de los funcionarios que sean relevados serían reacomodados en otras funciones. Ese sería el caso de la secretaria de Educación, Maribel Villalpando. La de Juchipila se perfilaría para permanecer todo el sexenio, pero no en el mismo cargo. Un caso distinto sería el del secretario de Salud, Uswaldo Pinedo, que es de los funcionarios como el caso de Villalpando, que han resentido más la turbulencia en el primer año de gobierno.

Otro cambio que se anticipa, o al menos se presiona para hacerlo, es el de Ricardo Olivares Sánchez en la Secretaría de Finanzas. El de Tlaxcala ha rendido buenas cuentas en las gestiones y manejo de recursos, pero él mismo sabe que está la propuesta para que Silvia Saavedra asuma la secretaría en algún momento del sexenio. Por el momento, es muy probable que se confirme el relevo de cuando menos una subsecretaría en la Seduvot.

Los protagonistas

El viernes a las 10 horas sesionó el Consejo Estatal de Desarrollo Económico, y ante la ausencia del gobernador David Monreal, el protagonista de la asamblea fue Arturo Nahle, que entre broma y chascarrillo dio un largo, pero sesudo análisis de la seguridad en Zacatecas, por la hora y la convocatoria los incidentes en Jerez fueron protagonistas, y gracias a la presencia de los mandamás en seguridad y procuración de justicia se activó y facilitó el mega operativo que concluyó con la detención de once presuntos responsables de tener asoleado a Jerez en las últimas semanas.

Por cierto, ya tenía buen rato que el gobierno de Zacatecas no daba un golpe así, muchos se quieren colgar las medallitas, pero la verdad es que si el operativo funcionó fue gracias a la buena colaboración de los tres entes de gobierno y la valentía de los uniformados federales, estatales y municipales.

Por cierto, se dice que en la Nueva Gobernanza incomodó la ausencia del magistrado presidente Arturo Nahle, a la reunión del jueves pasado con Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de Gobierno Federal. El encargado de hacer las notificaciones fue Manuelito Flores Sonduk, titular del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. ¿Le habrán fallado algunos detalles de la convocatoria?

Los ricardistas

Se dice que los de la Secretaría del Bienestar son rivales naturales del alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal, y su proyecto para el Senado. Y también lo son de la senadora Soledad Luévano, quien ya se ha confrontado con la coordinadora de programas Verónica Díaz. Ahora Chole y Saúl hacen un frente para apoyar al senador Ricardo. Son ricardistas. Al bloque se suma, por lealtad hacia Chole y el mismo exgobernador, el diputado Ernesto González. Por eso se espera que venga más autocrítica por parte del pupilo de la senadora.

Un peligro para el puesto

Que bueno que a Édgar Montalván Arauz lo pusieron solo como encargado y no como titular del Centro Unesco en Zacatecas. Pero mucho mejor sería que no le hubieran dado el puesto, afirman quienes lo conocen de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos. Y es que Montalván Arauz, a quien algunos conocen como El Nicaragüense, arrastra un historial de presuntas transas al interior de la junta. Trae referencias negativas por lo que desde la junta advierten que más que ayudar al Centro Unesco, representa un peligro para el mismo.

Otra de Candelas

Ahora al delegado de la SEP, Bernardo Candelas, le achacan el acomodo de su esposa María Magdalena Rodarte como directora del CECATI 163. Y alegan los inconformes que el puesto se le dio en bandeja de plata, sin exámenes, ni concurso. Fue más bien, dicen, como un regalo especial en el que nada más le faltó ponerle un moño al documento del nombramiento. Lo de la cultura y el esfuerzo y la competencia pasan a segundo plano para el delegado de la SEP.

Paciencia

Cuenta la leyenda que el exdirector de Catastro, Héctor Menchaca, esperaba tener alguna función en el comité organizador de la Fenaza, que se armó con funcionarios del gabinete. Menchaca aún anda buscando su lugar, luego de que lo echaran de la Dirección de Catastro. Pese a ello, a Menchaca todavía le tienen cierta consideración en la Nueva Gobernanza y se sigue contemplando su acomodo en algún otro puesto. Quizá deberá tener un poco de paciencia.

Mete su cuchara, para mal

Llegó con ganas de chambear el director de la JIAPAZ, David Octavio García, pero siempre hay obstáculos como uno que se llama Francisco Enrique Pérez Compeán. Sucede que la junta de agua potable trae un proyecto para una línea de conducción en Hacienda Nueva, Morelos, pero pronto Pérez Compeán fue a meter su cuchara diciendo que era un tema que podía afectar a los ejidatarios, cuando estos ya habían aceptado colaborar con el proyecto. A Pérez Compeán no le importaban los ejidatarios, lo que quería simplemente era intervenir para sentirse importante o negociar alguna cosa. No es la primera vez que Pérez Compeán, charoleando con su puesto, mete las narices en asuntos donde no le llaman y más que ser una ayuda para Zacatecas, es un estorbo.

Prudencia en Jerez

Por el tema del tráiler que encontraron en San Antonio, Texas, con más de 50 migrantes fallecidos, el gobierno de Jerez tuvo que posponer un par de veces la conferencia para anunciar la semana del migrante: del 31 de julio al 7 de agosto. Ese cambio de fechas lo consideraron prudente. El equipo de Beto Salazar jura que no están dejando solo en la promoción del Pueblo Mágico, pues hay promoción del Departamento de Turismo, funcionarios y alguno que otro regidor.

Exigen renovación sindical

Ya comienza a presentarse inconformidad en el magisterio porque la dirigente de la 34 del SNTE, Soralla Bañuelos, está retrasando la publicación de la convocatoria para renovar la Sección. Esta inconformidad puede traducirse en apoyo para Rosendo González, que es un perfil claramente identificado como opositor al grupo de Soralla. El grupo de Víctor Manuel Fernández El Grande, que se presumía como otra alternativa, está destrozado porque ya se le voltearon muchos miembros del Movimiento Democrático Magisterial. Al Grande ya no lo quieren ver ni en pintura.

Runrunazos

La Coordinadora Nacional de Abogados, que dirige Pablo Mercado, entregará este 12 de julio la presea Juan Antonio Barrón Alatorre. Como parte de las celebraciones del Día del Abogado, se reconocerá a litigantes como a José Guadalupe Mojarro, además de jueces, académicos, defensores públicos y académicos, entre otros. * Sin haber contendido en el Distrito federal 2, el diputado federal Miguel Torres mantiene presencia. Tanto que para acudir como padrino de graduaciones en Tabasco, prefieren llamarlo en lugar de al alcalde Gilberto Martínez.