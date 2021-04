Se llevan SNTE y Telesecundarias más del 80% del pago de pensiones

“Ya huele a gobernadora”, dice Claudia; para David “la tercera es la vencida”

Oportunismo y desvergüenza

Presidente de la CMIC hace enojar a todos los partidos

Para los que tengan que analizar planteamientos y reformas de rescate en el Issstezac, seguramente en la próxima Legislatura, hay un dato revelador en los apuntes del director de Prestaciones Económicas del instituto, Eduardo Ernesto Ramírez. Sucede que aproximadamente 8 de cada 10 pesos que se destinan al pago de pensiones va para los jubilados del sistema de Telesecundarias y de la Sección 58 del SNTE. Según datos que están en la oficina del director general, Marco Vinicio Flores, en 2020 se reportó un pago de pensiones de 1, 047 millones 677 mil 896 pesos. De este monto el 43.4%, es decir, 455.8 millones de pesos fueron para el pago de pensionados del SNTE; y el 38.2%, que son 400 millones 229 mil pesos, se destinó a los jubilados de Telesecundarias, que son alrededor de 600. Y es algo sabido en el Issstezac que las pensiones de estos últimos año con año van aumentando en costos y creciendo en porcentaje. Entre la gente que sigue a Marcelino Rodarte reconocen que las pensiones más elevadas corresponden al magisterio, de los que tuvieron carrera magisterial, puestos de supervisión y otros cargos en educación.

Después de Telesecundarias y el SNTE, los otros porcentajes del gasto en pensiones del año pasado no son tan representativos. A los del SUTSEMOP les tocó 8.52%, que son 89.2 millones de pesos; hay un rubro de “pensionados y jubilados del confianza” a los que se le dio 49.5 millones, un 4.73%, y quienes se han pensionado del Cobaez andan en el 5%, con 53 millones.

Se acerca

Claudia Anaya está dando la pelea. Con los recorridos que ha hecho a los municipios y ayer la región del semidesierto, la candidata a la gubernatura de la alianza PRI-PAN-PRD apenas empieza. Presumen en su equipo que aunque David Monreal, de Morena, sigue como el favorito, la brecha entre ambos es menor y algunas mediciones dan una diferencia de 6 puntos. “Ya huele a gobernadora”, dice Claudia, pero David confía en que la tercera es la vencida. La senadora con licencia anduvo en el semidesierto. El de Morena en Río Grande. La priísta alega que los guindas prometieron mucho y no han cumplido: “nos ganaron por mentirosos, nos dieron atole con el dedo”. El fresnillense dice que “estamos en un proceso de cambio, de transformación” y que las condiciones en el país y el estado van a ir mejorando. Las campañas van iniciando y ninguno de los dos está para confiarse.

El cinismo crece

Las campañas políticas inician su segunda semana y la desvergüenza se desata. Se inundan las redes de los que pretenden quedar bien con el que suponen ganará la contienda por la gubernatura y otros mejor le apuestan a los dos punteros para no errarle. Algunos empresarios lo hacen para conservar los contratos, llegue quién llegue. Otros quieren desesperadamente un hueso porque quieren que los pongan donde hay, el resto ellos se encargan. Unos más sueñan con tener un puesto de poder para tener camionetotas, choferes, mandaderos, alto salario y poco trabajo. Otros andan urgidos de fuero porque van saliendo de sus actuales puestos con mucho más dinero del que llegaron y la ley les pisa los talones. Ejemplos ya son muchos, dan pena ajena. Las redes se llenan de las fotos del contraste. Hace cinco años eran operadores entusiastas del gobernador Alejandro Tello y ahora mandan bendiciones al candidato David Monreal en su recorrido por Zacatecas. Y son de todos los niveles, desde aquellos jóvenes que fueron a alentar a Claudia Anaya el día de su registro y luego aparecen apoyando a David Monreal. Grandes amigos del gobernador Tello, que en unos días se fotografían hasta con la familia en su casa y otros corren a buscar quién los acerque al candidato de Morena. Casos como esos hay por montones, baste nombrar a Gisela Andrade, a Michelle Rivera o Jairo Mendoza. Pero no lo heredan, lo hurtan. Y si no hay que ver el comportamiento de sus familias. Los hermanos Mendoza Javier y Eduardo eran operadores de Miguel Alonso y hasta hueso consiguieron, luego no descansaban buscando el voto de Alejandro Tello y ahora se sacan fotos apuntando a un mapa como señal de su trabajo.

Un perfil mayor es el caso del profesor Gregorio Macías, presidente municipal de Mazapil, que apoya por un lado a Claudia Anaya y por otro busca desesperadamente que su partido lo libre de las responsabilidades penales que lo persiguen. Goyo les ruega a Soralla Bañuelos y a Enrique Laviada que lo acerquen con David Monreal. Pero hasta ahora el candidato a gobernador de Morena no tiene tiempo para ninguno de los tres. Así, el de Mazapil sigue desesperado, mientras que Soralla y Laviada no son los grandes interlocutores del D21 que aparentan. David ya advirtió en todas las plazas de los municipios que visita: ¡ni lo mismo, ni con los mismos! Los arribistas de siempre parecen no entender que son un lastre para los candidatos.

Que agenden cita

Ahora resulta que el presidente de la CMIC, Roberto Pascual González, enfureció a los políticos de todos los partidos, empezando por los equipos de Claudia Anaya y David Monreal. Pascualito envió un oficio a todos los agremiados para advertirles que los candidatos (para cualquier cargo y de cualquier partido) solo podrán visitar las oficinas de la cámara de martes a jueves, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Y que no se amontonen: solo los van a recibir por fórmulas del mismo partido o coalición, ya que el acceso será muy restringido tanto para los candidatos como para los agremiados. A pesar de que González se dio muchísimos aires de grandeza, reconoció que hasta este fin de semana no había nadie confirmado para esta semana. Su convocatoria puede terminar en fracaso. Los constructores también están indignados porque Roberto les exigió pagar sus cuotas para tener derecho a platicar con los candidatos. Previamente, se deben apuntar en una lista para que Pascualito decida si hay disponibilidad de espacio y ver con qué candidato los acomoda (les puede tocar con cualquiera).

El pasado

Hay contratistas que le guardan resentimiento a Pascual porque, dicen, solo quiere la posición de la cámara para negociar. En esos enjuagues con la Secop de Jorge Luis Pedroza y otras dependencias, la constructora Zuar estaría entre las beneficiadas. Pascualito fue apoderado legal legal de esa compañía, pero aún tiene metidas las manos porque es una empresa de su familia. Cuenta la leyenda que el presidente de la CMIC habría tenido broncas legales por dejar obras inconclusas. A eso se deben “los cambios” en los registros en los que aparece Pascual.

Otro barril sin fondo

El Gobierno del Estado de Zacatecas a través de SIZART recibió hace como cinco años la autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para explotar cuatro frecuencias de televisión para transmitir contenidos: 24.1, 24.2. 24.3 y 24.4. Desde un principio sólo ha explotado la frecuencia 24.1 y en la 24.2 retransmitiendo para su apoyo la señal de Canal 11 de Ciudad de México y haciendo contenido propio, más la excelente relación que Tere ha hecho con otros canales internacionales en Alemania y Francia.

Ante el fin de sexenio, Tere Velázquez, titular del SIZART, le ofreció al actual rector de la UAZ, Rubén Ibarra, la frecuencia 24.4, para que pongan en marcha un proyecto universitario. Sin embargo, la pandemia ha impedido que el SIZART explote las demás señales porque se quedó sin dinero para equipo y más personal. O sea, en su momento el gobierno solicitó cuatro canales y sólo ha usado uno por falta de presupuesto.

Tan solo en el SIZART han invertido, sólo en equipo, más de 80 millones de pesos y el crecimiento de personal ha sido notable. La obsesión de Rubén Ibarra para tener un canal universitario parece otra de esas grandes ideas para gastarse lo que no se tiene y también para aumentar la burocracia universitaria. Sería un barril sin fondo dentro de otro gran barril sin fondo.

Más grillas

Perla Martínez ya no pudo abarcar más entre la diputación, la candidatura al distrito local 4 y la dirigencia del ONMPRI. Tuvo que dejar esta última. Los mandos del priísmo en Zacatecas decidieron darle este encargo a la exdiputada Isadora Santivañez. Ahí fue cuando saltó Karina Macías de Haro. Como ella aspiraba a la candidatura del distrito local 4, y no se la dieron, esperaba que su premio de consolación fuera la representación del Organismo Nacional de Mujeres Priístas (ONMPRI), pero en el partido le vieron más trabajo a Isadora.

También se dice en los pasillos del comité estatal tricolor que Perla no iba a dejar la dirigencia del OMNPRI hasta que tuviera la candidatura muy bien amarrada.

Explotan contra diputada federal

Un sector de migrantes zacatecanos está indignadísimo con la diputada federal de Morena, Mirna Maldonado. Para mantener su posición en San Lázaro fue incluida en la lista de plurinominales como “diputada migrante”, sin ser representante del sector. Recriminan que desde que llegó al Congreso federal no dejó de cobrar en la UAZ, no soltó las llaves de una camioneta del comité estatal del partido y tampoco renunció a ser postulada, aunque no fuera migrante binacional. Así es la diputada maestra.

Excusión a Loreto

Una delegación del D21 hizo una excusión a Loreto. ¿La misión? Emprender un contrataque contra El Cepillo José Luis Figueroa, candidato del PT a diputado local, y reforzar la presencia de los gallos de Morena: Julia Olguín al distrito federal; Imelda Mauricio al distrito local y Juan Manuel Sandoval a la alcaldía. Hay gran interés en el D21 en erradicar “el cepillismo” que hay en Loreto, pues aseguran que Figueroa usa la presidencia municipal para promover y condicionar el voto a su favor.

Para arrasar

Los candidatos fuertes de Morena, Julio César Chávez y Saúl Monreal tienen la encomienda de no solo ganar, sino arrasar en las urnas. Julio hoy visitará comunidades de Guadalupe como Laguna Honda y Viboritas. No ha perdido acercamiento con la gente y su releección representaría un escenario especial. Enrique Flores gobernó el municipio, pero no pudo reelegirse. Si Julio lo consigue será un fuerte golpe al priísmo. Lo mismo ocurrirá en Fresnillo si Saúl hace lo mismo. Para lograrlo El Cachorro no ha dejado de trabajar.

Cacicazgo en la Banda del Estado

Ni en la pandemia dejan de existir conflictos y grillas en la Banda Sinfónica de Gobierno del Estado. Un grupo de trabajadores de la banda que celebraban el cambio de Juan Pablo García Sánchez, hijo del director de la banda Salvador García, al Instituto Zacatecano de Cultura (IZC). Pero, alegan los quejosos, Juan Pablo se sigue presentando con los músicos como director de la banda y usurpando funciones “que solo le competen al maestro Salvador”. Juan Pablo trabaja y cobra en el IZC , pero “anda siempre con el maestro y hasta los administrativos (del instituto) lo reciben como parte de la banda”. De plano, los quejosos piden que a Juan Pablo se le niegue el acceso a los ensayos y de ninguna manera se le vuelva a aceptar como integrante de la banda. Bastante nepotismo y acoso sexual ya ha habido con “la mafia de los García” . Son muchas las historias de condicionamiento al trabajo o a las participaciones notables y ascensos a cambio de favores sexuales, según dicen. Myndi Díaz, jefa de Oficina del Gobernador, ya está enterada de los reclamos y pidió que se le dé seguimiento al caso en la Secretaría de Administración, a cargo de Juan Antonio Ruiz.