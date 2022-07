Se engolosinan diputados; no les alcanza el dinero

Como los adictos a alguna droga peligrosa, los diputados siempre quieren más. El presupuesto para comidas, gasolina, viáticos, gastos de representación y demás no les bastan. Se habla de que por ahí, entre agosto o septiembre, se habrían terminado el dinero con el que se dan sus gustos. Su plan para entonces sería gestionar con el secretario de Finanzas, Ricardo Olivares, algún apoyo extraordinario o adelanto de participaciones. No importa que entre los primeros formados para recibir apoyos extraordinarios estén el magistrado Arturo Nahle o el fiscal Francisco Murillo, los diputados (o por lo menos los más ambiciosos) pretenden chantajear al Ejecutivo para que les conceda el capricho, a cambio de aprobar el presupuesto del 2023.

Ya no es lo mismo

Por más ganas que le quiera echar Iván Reyes, titular de la Sezami, hay desánimo entre los migrantes para invertir en los proyectos del 2×1. Ya no es lo mismo, dicen los paisanos, acostumbrados a que Gobierno Federal diera aportaciones significativas. Una vez que se retiró este apoyo, los migrantes ya no están tan convencidos en invertirle al programa. Hay por ahí intenciones de la Nueva Gobernanza para insistir en que la Federación retome el proyecto del 3×1, pero mientras eso no suceda la inversión de los migrantes a las obras no será como en los viejos tiempos.

Responsabilidad de los padres

Una de las razones que explican los actos de violencia, advierte el alcalde Daniel López Martínez de Ojocaliente, viene de la educación en casa que ofrecen los padres de familia. Para el edil son culpables aquellos papás que solapan a hijos que roban celulares, dinero y que andan en malo pasos. Y en los casos más graves, lamenta López Martínez, son esos mismos padres quienes piden que el ayuntamiento les condone los gastos del panteón, una vez que los hijos son asesinados. Esos temas ya los trae muy presente el profe Miguel Ibarra Santos, subsecretario de Prevención del Delito. Tiene experiencia en el tema de orientación a jóvenes.

No cabe en la 4T

Si una de las prioridades del gobierno de AMLO es combatir la corrupción, desde hace mucho Francisco Pérez Compeán habría dejado de ser el procurador agrario. Este funcionario federal se acomidió con empresarios para ayudarles a negociar la venta de instalaciones para producción de leche al ejido de Guadalupe. La idea de Pérez Compeán es hablar con los ejidatarios para que le bajen algunos cientos de miles de pesos a los empresarios y de ahí este se llevaría su respectiva comisión. Por eso andaba muy interesado en intervenir en la elección del ejido. Pero aseguran que la nueva mesa directiva no querrá tratos con ese funcionario federal, que por cierto enfrenta denuncias por hostigamiento al personal.

Opositores perdidos

Muchas críticas de la oposición al presidente López Obrador por su encuentro con Joe Biden resultan más cómicas que trascendentes. Que si se le veía mal el saco, que si invitó a los americanos a consumir la gasolina más barata (y subsidiada) en México y otros comentarios sin importancia. Pero lo que sí era relevante, expone el diputado federal Miguel Torres, es que Andrés Manuel insistiera con el presidente de Estados Unidos en por lo menos reducir el brutal envío de armas a México, que tanta muerte y sufrimiento han causado.

Runrunazos

Corrieron del Ayuntamiento de Guadalupe a Sandra Cecilia Ambriz, directora de Desarrollo Agrícola. Cuenta la leyenda que repartía tinacos y otros apoyos subsidiados, con el cobro de una comisión “extraoficial”. Tan malo es Antonio Viesca, delegado de Relaciones Exteriores, que más gente prefiere irse a hacer sus trámites con El Ro Román en Aguascalientes. Eleuterio Ramos, alcalde de Valparaíso, sería otro que ya no quiere saber nada de Viesca, dicen los encargados de las oficinas de enlace que el problema no es el trabajo, sino las formas y las ocurrencias que luego se tienen que rectificar con todo el tiempo y desgaste qué eso significa