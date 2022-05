El Runrún: El Issstezac no tiene para la devolución de cuotas

La tragedia financiera del Issstezac también alcanza a quienes ya quieren o tuvieron que abandonar el barco del sistema de pensiones de la burocracia estatal. Y su intención es llevarse su dinero a otro sitio más seguro. Ignacio Sánchez, director del instituto, ya tiene quejas por el retraso en la devolución de cuotas. Benjamín Contreras, director de Administración y Finanzas, y Chuy Aguilar, suplente jurídico en el instituto, no niegan los compromisos de pago que tiene el Issstezac. Solo dicen que se liquidarán cuando haya dinero. Sostienen que la ley del Fideicomiso del Fondo de Pensiones, establece que este solo puede destinarse para el pago de pensiones a los derechohabientes y el otorgamiento de préstamos a corto y mediano plazo. Por ley, el fideicomiso no puede usarse para gastos operativos del Issstezac, alegan los funcionarios. Así pues, quienes esperan la devolución de cuotas tienen que formarse en la lista de prioridades y ser muy, pero muy pacientes. En el Congreso local no se ven muchas reacciones para empujar el tema de una reforma, aunque Nacho Sánchez ya tiene el agua hasta el cuello. Se le está acabando el oxígeno.

El peligro

Los delicados asuntos de inseguridad, incluyendo el asesinato de un menor en Fresnillo que estaba en una iglesia son, para Adolfo Marín, “una advertencia que hacen los delincuentes ante la comunidad”. Y el secretario de Seguridad Pública tiene que buscar una manera de contender tanta violencia. Dice que ahora hay un desplegue de elementos en Fresnillo, que había sido una de las exigencias del alcalde Saúl Monreal. Marín ya debe dar resultados inmediatos. En Irapuato a Víctor Armas no le tuvieron mucha paciencia y lo despacharon de la secretaria de Seguridad Ciudadana en unos días.

Empresa infame

La CFE bonificó más de 52 millones de pesos a 17 ayuntamientos por concepto del Derecho de Alumbrado Público que les cobró de más. Pudieron haber sido más las presidencias municipales beneficiadas, pero no todos los alcaldes promovieron los censos de luminarias. Y ahora parece que el presidente de Miguel Auza, Armando Perales, se lamenta. Califica a la Comisión Federal de Electricidad como una empresa infame y autoritaria, pero admite que les faltó pelear jurídicamente los cobros excesivos desde el principio. Francisco Ruiz Pancho Donas, presidente de Cuahtémoc, quiso evitar las broncas y le apostó por modernizar el alumbrado y de paso bajarle a las tarifas abusivas de la comisión.

Otro mandón en la Secretaría General de Gobierno

No han faltado por ahí algunos funcionarios aprovechados que se toman facultades que no les corresponden en la Secretaría General de Gobierno. Ahora resulta que un tal Heliud Palomo Piña quiere meter su cuchara en todas las áreas. Ya varios funcionarios se quejaron de que Heliud, supuestamente con el visto bueno de la secretaria Gaby Pinedo, quiere imponerles lo que pueden y no pueden hacer, como si fuera su jefe directo.

Se rebelan ante los líderes charros

Se le voltearon a Víctor Fernández El Grande los maestros de Fresnillo. Este profesor grillero pretendía que todos lo apoyaran para hacerle gordo el caldo a Antonio Jacobo de Luna, uno de los aspirantes a dirigir la Sección 34. Pero una reunión entre docentes en las instalaciones de la UPN, Jacobo y El Grande supieron que no tendrán el apoyo de los fresnillenses, pues los califican como líderes charros. Además, se dice que hay mucha resistencia de Jacobo de Luna para reintegrarse y dar clases como los buenos maestros. Quiere andar en la grilla y se niega a volver a su escuela en Villanueva.

Preparan sorpresa

Entre los que ya le declararon la guerra a la superdelegada Verónica Díaz, se dice que la diputada Priscila Benítez le prepara “una sorpresita”, que sería revuelta de servidores y exservidores de la nación muy inconformes con las políticas de las oficinas del Bienestar en Zacatecas.