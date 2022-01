El Runrún: Virgilio, muy cerca del Tribunal de Justicia

Amenazan a profes que no apoyen la huelga en el CECYTEZ

Migrarían de la capital al Gobierno del Estado

Pinos y Fresnillo, los comités priístas más fuertes

Y llegó la terna de candidatos para el puesto de magistrado, que dejará Silveria Serrano, próxima a jubilarse. El favorito para llegar al Tribunal Superior de Justicia es Virgilio Rivera Delgadillo, expresidente del IEEZ. Es el más cercano de la terna a los hilos del poder y más influencia, que se traduce en más posibilidades para llegar al cargo. Dada su trayectoria, Virgilio no es de aquellos que se presten solo para rellenar una terna. Si ya lo postularon es porque la designación ya estaría planchada.

Ni la Constitución Política del Estado de Zacatecas ni la Ley Orgánica del Poder Judicial establecen impedimento alguno para que Virgilio sea magistrado. El exrector de la UAZ reúne los requisitos del Artículo 97 constitucional. Sin embargo, el bloque opositor de diputados del PRI, PAN y PRD quiere aplicarle el Artículo 100 de La Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales, en el entendido de que Rivera, como presidente del IEEZ que fue “no podrá asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones sobre las cuales en cuya organización y desarrollo hubiesen participado (…) durante los dos años posteriores al término de su encargo”.

Ese argumento está en proceso de revisión, pero es claro que el “PRIAN” intentará cerrarle el paso. Otro as bajo la manga que sacarán para frenar al exrector será insistir con el tema de paridad de género: “si sale la magistrada Silveria, que entre otra magistrada”.

El proceso

Las otras candidatas para la magistratura son Cecilia Cerros y Beatriz Rojas. La primera se ha destacado como una aguerrida ministerio público, pero por ahí le señalan cierto parentesco con la magistrada Isabel Carrillo. En cuanto a Rojas, estuvo algún tiempo apadrinada por Pedro de León; tiene experiencia en el tema judicial y educativo, por eso se dice que si no se le da la magistratura, en una de esas llega como directora del CECYTEZ, donde ya fue funcionaria.

Los padrinazgos pesarán en la designación, más incluso que una carrera judicial. Hace una semana se jubiló la jueza Angélica Enríquez Salazar. Con trayectoria y prestigio en el gremio, no le faltaban méritos para llegar a una magistratura. Pero en su momento, allá por inicios del 2012, Evelia Ramírez le comió el mandado. ¿Por qué? Pues por la influencia de su esposo Otilio Rivera, que en aquel momento todavía tenía poder como priísta y subsecretario de Planeación y Desarrollo Regional. Así consiguió Evelia su magistratura. A pesar de cumplir con los requisitos, la juez Angélica, que desde hace más de 10 años esperaba llegar al cargo, comprendió que para lograrlo necesitaba un padrino político y mejor decidió jubilarse.

David lleva mano

Cecilia, Beatriz y Virgilio habrán de comparecer en el Congreso local. Luego los diputados tendrán que elegir en un plazo de 30 días. Quien obtenga por lo menos 20 votos de los 30 legisladores se quedará con el puesto. Pero si en la Legislatura no se ponen de acuerdo en el tiempo estipulado, sencillamente el gobernador David Monreal puede hacer la designación, de quién le dé la gana. Los diputados podrían ponerse de acuerdo para desechar toda la terna a fin de que el gobernador envíe otra y repetir de nuevo el proceso. Si esta segunda terna es rechazada, se la dejan en bandeja de plata al gobernador para que haga su elección directamente. El nuevo periodo en el Congreso inicia el 1 de marzo, aunque antes pudiera abrirse uno extraordinario. Lo más probable es que en unos meses Virgilio ya tenga su oficina en el Tribunal de Justicia, sin destacarse en el tema judicial.

No quieren a Lucio

Ya se preparan para la huelga los sindicalizados del CECYTEZ. Es una instrucción del dirigente Lucio Mendoza, aunque una buena parte de los profesores no quiere. El mismo duranguense ya lo sabe, y por eso se les amenazó con sancionarlos o incluso expulsar del sindicato a quienes no respalden las actividades de huelga. Todo indica que el estallamiento para este lunes es inminente. No hubo mucha respuesta de la secretaria de Educación, Maribel Villalpando, aunque Leonel Cordero, director de los colegios, aceptó sacrificar dos plazas en oficinas generales, a fin de abrir cinco nuevos espacios en los planteles. Todavía este fin de semana se abordaba la posibilidad de una prórroga para iniciar la huelga, pero Mendoza quiere presionar, ya a partir de las 7 de la mañana de este lunes.

Se fue

Hubo otro cambio en el equipo de Jorge Miranda en la capital. El tesorero Pablo Torres Corpus dejó el puesto por motivos personales. Se habla de que podría tomar alguna responsabilidad en el gobierno de David Monreal. No sería el único. Desde hace tiempo la síndico Ruth Calderón sigue esperando el llamado. Y hasta el secretario técnico Paco Rivera, sueña con una encomienda en la administración estatal, pues a fin de cuentas es un proyecto más a largo plazo, hasta el 2027, mientras que un par de años y medio volverán las fiebres electorales en los ayuntamientos.

Otro candidato

Cuenta la leyenda que además de Ana Bertha Luna, ya hay otra propuesta para manejar el directo del Congreso y relevar a Álvaro Puente. Se trata de José Manuel El Huevo Ambriz, que es apoyado por los diputados Ana Luisa del Muro, Xerardo Ramírez y Susana Barragán. En cuanto a la contratación de un despacho externo para hacer una auditoría y diagnóstico del Legislativo, prácticamente se descartó. Hubo llamados de diputados como Gaby Basurto, que advertían que no hay dinero para hacer un contrato externo, y mucho menos de 3.6 millones que era la propuesta más cara. La tirada ahora es gestionar con el secretario de Finanzas, Ricardo Olivares, un par de millones de pesos o un poco más para un programa de retiro voluntario. El problema es que todo ese dinero se lo llevaría, por ejemplo, el director de Apoyo Parlamentario José Guadalupe Rojas Chávez.

Por cierto, los legisladores Ana Luisa del Muro y Xerardo Ramírez quisieron cabildear con los regidores de Zacatecas que apoyaran la resurrección de las herramientas legislativas, pero la respuesta fue negativa. Así pues, los cabildos de la capital, Jerez, Enrique Estrada, Jalpa, El Plateado, Cañitas y Loreto ya votaron en contra.

Quieren 80 mil

Hay algo de movimiento en el Revolucionario Institucional para cumplir con una jornada de credencialización en la que tienen como meta el registro de 80 mil militantes en el estado. Según los apuntes del tricolor, Pinos es el municipio con más militantes: más de 11 mil. Por algo ganó Omar Téllez y por algo los morenistas lo marginaron en los eventos para anunciar obra pública. Luego de Pinos está Fresnillo, con 7 mil 539 militantes. Esa fuerza no bastó para impedir la relección de Saúl Monreal, pero le dieron pelea. Guadalupe está en el tercer sitio de más militantes con 6 mil 442. En Morelos Nico Torres intenta revivir el comité y mantenerlo con más de 590 militantes. Donde el partido anda muy mal es Jerez. Anda por ahí de los 800 militantes, superado hoy por municipios como Pánfilo Natera, que tiene 1,812; Nochistlán, 1,514 y Sain Alto, 1,316.

Resentimientos

Aún se resienten en el PRI las imposiciones y recomendaciones en la elección anterior. En Ojocaliente, reprochan que por culpa de Héctor Bernal se perdieron cuadros valiosos como Humberto Rincón. Y para colmo el exdirigente de la CNOP ni siquiera ganó. En esa ola de inconformidades se ha advertido que perfiles como El Antorcho Ávila, ya no se la jugarán con el tricolor. Uno de los más tristes es Memo Ulloa. Es de los que lleva más tiempo presenciando los triunfos y derrotas del partido, pero ve que en estos tiempos la situación es demasiado complicada. Ya nada es como antes.

No ayuda

Por lo menos en Jerez, no se ve diferencia si el cantante Marco Flores fuera o no fuera diputado federal. El morenista que se acomodó vía pluri no se aparece mucho por el Pueblo Mágico y prefiere descansar en Aguascalientes cuando no está en la Ciudad de México. Ahora hasta el andan recriminando al cantante obras en el Centro de Jerez, que en otros tiempos hubieran sido sancionadas por la Junta de Protección de Monumentos Coloniales.

Runrunazos

Ahora que en el SPAUAZ están en proceso de estallar a huelga, para el 24 de febrero, una de sus principales demandas es que la administración central pague lo justo al ISSSTE. Hay académicos que tienen broncas con sus créditos porque la universidad no hace las aportaciones puntualmente; además hay un déficit de aportaciones en el historial laboral de académicos. El rector Rubén Ibarra buscaría condiciones para ir sobrellevando el asunto, ya que resolver el problema de fondo es demasiado complicado. ** En Pánfilo Natera tienen cuando menos un par de quincenas que no les pagan a los trabajadores. Y en otros ayuntamientos les llegaron notificaciones de Gobierno del Estado para definir si requerirían un adelanto de participaciones. “¿Ya para qué?”, dicen en Río Grande. Ese dinero lo esperaban para cerrar el año. * Benjamín de León no habrá hecho mala gestión en la JIAPAZ, pues hasta el momento la Nueva Gobernanza le ha permitido continuar en el cargo. Habrá que ver qué tanto respaldo le dan cuando se hable de la necesidad de invertir más en el sistema de agua o hacer reajustes en las tarifas.