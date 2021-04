El Runrún: Ulises e Iván sacan a los tocayos para estar presentes

Como una estrategia mediática, el PES recurrió a “los tocayos” para cubrir provisionalmente la planilla a la capital del estado, en espera de que Iván de Santiago y Ulises Mejía puedan recuperar sus registros a las candidaturas para la alcaldía y el distrito 1, respectivamente. Para guardar el lugar de candidato a presidente municipal, el PES anotó a Iván Morales, hijo de Iván de Santiago; y en la planilla como regidores agregaron a Ulises González, para que la gente recuerde a Ulises Mejía, y a Andrés Castillo, para que piensen en el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Por eso ahora todos en el PES andan presumiendo que (los tocayos) Ulises e Iván sí van, como candidatos a regidor y alcalde. Mejía y De Santiago esperan que les devuelvan el registro, luego de impugnar una denuncia que les interpuso la síndico Ruth Calderón por violencia política. Ambos están furiosos con el Trijez y el IEEZ, organismos a los que acusan de favorecer a sus rivales.

Muy institucionales

Mientras tanto, hubo una reunión en el gabinete de la capital, con el alcalde Salvador Estrada. El contralor Paco Rivera alegó que se debe cuidar la institucionalidad y el blindaje para que ningún servidor público participe en horas laborales y mucho menos use recursos públicos para alivianar a algún candidato. En esa reunión se dice que le recriminaron a Gerardo Espinoza, que asume funciones de secretario de Gobierno, su supuesta participación en mitotes electorales. El expresidente del PRD se quedó callado ante las acusaciones.

Las manos de Pedroza

La fundación de Abinveb, el grupo propietario de la cervecera Grupo Modelo, donó un monto cercano a los 7 millones de pesos para que gobierno construyera el Centro Cívico de Sanciones, o el denominado torito en el que estarán los borrachines detenidos en el alcoholímetro. La obra, asignada al constructor Rafael Rodríguez Rodríguez, ya está prácticamente lista, pero aun no hay fecha de inauguración. Y eso que en el contrato original se suponía que la obra iniciaba en junio del año pasado y para noviembre debía estar lista. En realidad los trabajos comenzaron por ahí de octubre, con un presupuesto total de 5 millones 775 mil pesos. La Secop, mangoneada por Jorge Luis Pedroza, advirtió que no se pagará un peso más, aunque habrán sobrado recursos del donativo. La dependencia no debe cometer errores en la recta final del quinquenio.

Imprudente Pascual

La CMIC prefiere gastarse el dinero en armar comidas a los dos candidatos a gobernador principales, Claudia Anaya y David Monreal, para el día de la Santa Cruz, en lugar de pagar sus deudas a proveedores que ya hacen fila en sus oficinas. El actual presidente de la cámara, Pascual González, anda jugando a los dos bandos para no correr riesgos.

Pleito con el IEEZ

Ayer llegó una solicitud al Congreso local para que interpongan juicio político contra el exauditor Jesús Limones, actual contralor del IEEZ. El denunciante es Formas Inteligentes, una empresa regiomontana representada por Juan Manuel Martínez Alba. Sucede que esta compañía, dedicada a la elaboración de material electoral, perdió una licitación e interpuso una queja en la Contraloría en el instituto. Limones determinó que Alicia del Carmen Rodríguez, encargada de licitaciones en el IEEZ, hizo todo el procedimiento apegado a lo legal. Eso enfureció a la compañía regiomontana que ya está pidiendo la cabeza de Limones. En el instituto dicen que hubo presiones de la empresa para tratar de arreglar antes la adjudicación y que incluso amenazaron a Limones. Pero en la compañía insisten en que hubo algún enjuague.

Las gestiones

La candidata a la gubernatura por el PRI-PAN-PRD Claudia Anaya anduvo en Nochistlán, donde destacó obras que gestionó como congresistas. Ahora, dice, sigue habiendo presupuesto, pero “esos recursos ya no están en Nochistlán y Zacatecas”. Por eso, alega que una de sus prioridades será recuperar la aportación del Gobierno Federal para restaurar el programa 3×1. Hilda Ramos y Miguel Varela, candidatos a la presidencia y el distrito federal 2, acompañaron a Claudia en su recorrido saludando a comerciantes de los portales y en reuniones con maestros de la región.

Runrunazos

Pues Julia Olguín, candidata de Morena por el Distrito federal 4 dice que no está preocupada por el cambio que le hicieron del 2 al 4. Aunque ya tenía muchos seguidores en Los Cañones ella afirma que la que es buena gallina donde quiera les cumple a sus pollitos y que ella y Julio Cesar Chávez son una pareja imbatible. Montados en la marca Morena no tendrán problemas para arrasar en Guadalupe y el distrito federal 4. *** Comienzan a hacerse algunos señalamientos de funcionarios que indebidamente participan en los mitotes electorales. Entre los señalados estaría Aarón López, quien recientemente relevó a Alejandrina Varela en el Instituto de la Juventud de Gobierno del Estado. A este muchacho lo han sorprendido en reuniones matutinas con El Antorcho Ávila.