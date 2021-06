El Runrún: Transición civilizada entre Tello y David

Pese a las grillas de algunos morenistas y a los llamados del gobernador electo, David Monreal, para evitar el “año de Hidalgo”, hay disposición del titular del Ejecutivo para que el proceso entrega-recepción sea ordenado y transparente. El gobernador Alejandro Tello, reconocen en la bancada morenista, tiene la voluntad de abonar a una transición civilizada, a fin de no representarle obstáculos al próximo gobierno. Después de todo, la intención es que le vaya bien al estado. Y si por ahí hubiera alguna presunta omisión, se tendrá que documentar con los responsables y las explicaciones de los casos. Anticipan que una dependencia en la que habrá broncas es la Secretaría de Obras Públicas, que maneja Jorge Luis Pedroza. Hay proyectos que quedaron sin sustento presupuestal, por recortes de la Federación o por la omisión en alguna gestión. Y es que los últimos dos años en que Pedroza estuvo al frente no hubo certidumbre respecto a los recursos que mandaría la Federación respecto a determinados proyectos, y la tardanza en la ejecución de estas obras fue algo que no ayudó. Sigue pendiente el proyecto de la carretera en Palmas Altas, Jerez.

Dejar la casa arreglada

La secretaria de la Función Pública, Gabriela Rodríguez, con el poco tiempo que tuvo en la posición está resultando una pieza clave en una transición tersa. Es inteligente, rigurosa y muy cortés políticamente. Ya les advirtió a las secretarios, “hagamos bien las cosas ahora” para no lamentarlo después, que será más difícil porque estará otro titular y muchos subalternos estarán dispuestos a denunciarlos de cosas ciertas o hasta inciertas. “Mejor dejar la casa bien arregladita ahorita que ustedes tienen la sartén por el mango”, les dijo.

Muy importante

“Este martes, no vayan a faltar”, les advirtió Chuy Padilla a sus diputados, aliados del D21. Anticipó que tratarían el proyecto para ampliar el periodo de entrega-recepción de 30 a 45 días, y con la posibilidad de ampliarlo 10 días más. En realidad no hubo resistencia por parte del Revolucionario Institucional para aceptar la propuesta. El diputado Chema González accedió a las peticiones morenistas y esto lo tomaron como un gesto de buena voluntad de los tricolores. Lo que ahora temen los diputados es, que les toque a ellos y no a sus sucesores, la gran responsabilidad de discutir la reforma al sistema de pensiones del Issstezac y tengan qué definir si el hospital de la Mujer de Fresnillo se entrega o no al IMSS.

El coordinador tricolor

En la baraja del PRI para elegir al próximo coordinador de la bancada del Congreso local se perfila Herminio Briones. Heredero de la dinastía pinense, Herminio es el que tiene más méritos para liderar a los diputados príistas, incluso por encima de Jehú Salas. Ante la embestida de Morena, el clan priísta de Pinos ha sido más valorado entre las filas de su partido. Incluso hubo dudas respecto a si Gustavo Uribe y su grupo hubieran generado mejores resultados para el partido en las elecciones, si se hubiera mantenido al frente del comité estatal.

Admiten tijeretazo

Admitió el diputado federal, Samuel Herrera, quien vio frustrado su intento de reelección, que hubo rubros afectados por la 4T. “Consideramos inaceptable la reducción del presupuesto de la conservación de carreteras federales en el país y la cancelación de los pocos 14 millones de pesos que se habían aprobado para Zacatecas”, reconoció el neopetista en su informe. Ese tipo de tijeretazos, dice Miguel Torres, es lo que buscarán evitar los legisladores del PRI-PAN-PRD.

Con miras al Senado

Desde ahora, el alcalde electo de Fresnillo, Saúl Monreal, está construyendo su camino al Senado de la República para el 2024. El Cachorro, aún sin regresar a sus funciones en el ayuntamiento, ya ha estado recibiendo a gente de Los Cañones, el norte del estado y otros municipios además de Fresnillo para que se sumen a su proyecto. En parte, Saúl también está trabajando una especie de operación cicatriz con cuadros que operaron para el D21 y todavía no han sido llamados.

Caras tristes, otras no tanto

Con un pastel, la dirigente del PAN Noemí Luna agradeció el apoyo de su equipo, candidatos y demás que estuvieron trabajando en por la Alianza Va por Zacatecas. Hay caras tristes. Otras no tanto, porque a fin de cuentas no faltaron los panistas que se acomodaron. Entre los grilleros envidiosos recriminan el caso de María Angélica Venegas, colaboradora de Noemí con residencia en Zacatecas, que se va a Villa de Cos como regidora.