El Runrún: Tensión entre monrealistas por pleito entre exdelegado y su sucesor

Los diferentes grupos que dicen promover al coordinador de Ganadería, David Monreal, comienzan a tener más diferencias. Y uno de los puntos de más tensión se generó entre Javier Mendoza, exdelegado de Relaciones Exteriores, y su sucesor Antonio Viesca, de quien señalan tuvo gran respaldo del equipo de la súperdelegada Verónica Díaz para llegar al cargo e incluso hasta de Juan Enríquez, según Mendoza. El exfuncionario federal y Viesca no se pueden ver ni en pintura y cuenta la leyenda que su rivalidad obedece a “diferencias comerciales”. Por lo pronto, Mendoza quiere sembrar respaldo en el grupo de los diputados Héctor Menchaca y Omar Carrera; Cuauhtémoc Calderón, Javier Reyes y Rafa Candelas, grupo al que se suma Elías Barajas, para pelear la delegación de responsabilidades con el grupo de Verónica Díaz y Kike Rayas. Para echarse porras, Javier Mendoza presume que ya tiene una invitación del mismo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para ocupar la oficina en Nuevo León.

Tellistas al Congreso local

Quienes se asumen como tellistas buscan sobrevivir más allá del quinquenio. En el PRI anticipan que lo más seguro es que estarían ocupando posiciones para llegar al Congreso local, vía plurinominal o de mayoría. En la lista podría anotarse la jefa de Oficina del Gobernador, Myndi Díaz; el secretario general de Gobierno, Jehú Salas, y el subsecretario Érick Muñoz, además de José Juan Estrada, titular del Sezami, y Marco Vinicio Flores, titular de Planeación. Las candidaturas a diputaciones federales estarían en manos de otras corrientes del partido. Muchos ya no podrán saltar a otro hueso y hasta el mismo gobernador Alejandro Tello se los recuerda en anuncios de Ciudad Gobierno: los cargos no son para siempre.

Peligro para el PRI en Pinos

La diputada local Chabelita Trujillo y el alcalde de Pinos Herminio Briones podrían ser los últimos exponentes de “la dinastía” del PRI. Por un lado, la falta de dinero con los recortes los limitará como nunca en la operación política. Y por otro será un durísimo trancazo si Marcos Rodríguez, antecesor de Herminio, es ajusticiado por el auditor Raúl Brito y el fiscal Anticorrupción, Salvador Villa, debido a que no entregó la cuenta pública 2017.

La mano de Ricardo

Una vez más, la voluntad del exgobernador Ricardo Monreal se impuso en el Senado y logró colocar a uno de sus cuadros como magistrado electoral en la Ciudad de México: el zacatecano Armando Ambriz. Se dice que al senador fresnillense se le estaban complicando las cosas, pero al final sacó un arreglo en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para acomodar a su recomendado.

Ninguneado

Cuenta la leyenda que Roberto Ornelas, representante del Infonavit en Zacatecas, no quedó muy contento porque fue “ninguneado” hasta cierto punto durante la visita de su director general, Carlos Martínez, para firmar un convenio de colaboración para acciones de vivienda con el gobernador Alejandro Tello, la titular de Seduvot, Lupita López Merchant, y el presidente de la Canadevi, Pedro Lara. Roberto Ornelas no tuvo el protagonismo que hubiera deseado y le pronostican desde ahora que no durará todo el sexenio.

Reto

Otra leyenda, en la 4T, da cuenta de que Toño Mejía ya le ha insinuados retos a David Monreal para someterse a una encuesta conjunta y ver si realmente está mejor posicionado que el alcalde de la capital, Ulises Mejía. Aunque evidentemente hay rivalidades y confrontaciones entre ambos clanes, dicen que lo más seguro es que las calabazas se tendrían que ir acomodando y acabarán contendiendo en el mismo bando, a menos que las cosas se pongan verdaderamente hostiles.

.

Runrunazos

Por omiso y hacerse tarugo, el director de Desarrollo Económico de Ojocaliente, José Hernández Correa, fue multado con más de 8 mil pesos. Su pecado fue negarse a entregar informes a la Contraloría. * Diego Varela fue designado director de Seguridad Pública en Guadalupe. Al encargado Efraín Acevedo muy pocos lo van a extrañar. * Hoy el gobernador Tello tendrá una gira de trabajo en Apozol, donde se tendrá la reunión de directores municipales de los DIF, en Paraíso Caxcán.