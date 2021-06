El Runrún: Sorpresas en el gabinete; “ni lo mismo ni los mismos”

Desde campaña, David Monreal lo estuvo advirtiendo. “Más vale enseñar que quitar mañas.” “Ni cuates ni cuotas”. “Ni lo mismo ni los mismos”. Esos fueron mensajes para aquellos considerados como “cartuchos quemados” que presumieron formar parte del D21. En el gabinete del próximo gobierno estatal habrá sorpresas. Por lo pronto, el fresnillense tiene sobre la mesa el expediente de algunos perfiles relativamente jóvenes que están considerados como el subdelegado Carlos Zúñiga; Priscila Benítez, quien tendría que dejar la pluri en el Congreso local como lo hizo Verónica Díaz, y el alcalde de Guadalupe, César González. En la lista hay por lo menos un par de académicos de la UAZ: uno muy técnico y talentoso (Hamurabi Gamboa); el otro (Mariano Casas) envuelto más en grillas y pleitos sindicales.

Primera junta

Hoy los diputados locales electos de Morena tendrán su primera reunión. Por la mañana, Violeta Cerrillo, Maribel Galván, Imelda Mauricio y los demás ganadores harán un pronunciamiento desde el Hotel Hacienda Baruk. Luego, tendrán una junta en privado para abordar temas legislativos, en los que se contempla la eliminación de gastos de representación. Se estima que Morena y aliados tendrán mayoría simple. Ganaron nueve de los 18 distritos y con las pluris no llegarán a la veintena de los 30 legisladores locales. Así pues, tendrán que lidiar con los contrapesos. Por parte de los priístas, aún no definían fecha para juntarse. No son pocos los que recomiendan que Jehú Salas no sea el coordinador de la bancada por razones evidentes.

Los contrapesos

Ya se preparan para ser oposición los legisladores federales. Morena y aliados tendrán mayoría simple con poco menos de 300 de los 500 diputados. Si el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere echar andar una reforma tendrá que negociar y ahí hay oportunidades para resucitar programas como el 3×1. Es la idea para hacerle contrapesos. El perredista Miguel Ángel Torres quiere estar en la Comisión de Presupuesto. Su intención es que esta vez desde la Cámara puedan ayudar con más recursos a la entidad, a diferencia de Alfonso La Polla Ramírez, que ni una calle de Río Grande pudo pavimentar, pese a presidir la comisión del dinero. Por cierto, un montón de panistas no tardaron en acercarse a Miguel Varela, que también será diputado federal, con la esperanza de que los ayude o acomode. Entre estos está Paco Trejo, sobrino del diputado federal Chabelo Trejo.

Les jugaron chueco

Al panismo de Calera, dicen, los priístas les jugaron chueco. Sucede que cada elección el tricolor cosecha entre 2 mil 800 y 4 mil votos en la contienda por la presidencia municipal. Esta ocasión, el PRI le aportó poco más de mil al panista Ángel Gerardo Hernández, quien superó con un escaso margen a Miguel Ángel Murillo del PAZ. Ese Miguel era el candidato natural de Morena, pero lo bajaron. Al final terminó en segundo. Presuntamente, el boquete de votos del PRI lo capitalizó y agandalló Murillo del PAZ. Aun así, Ángel Gerardo la libró, pero esos votos hubieran marcado la diferencia en el distrito 2, en el que cayó Reynaldo Delgadillo.

Runrunazos

Ayer en el restaurante La Parrilla de Fresnillo hubo un festín de contralores municipales. Hubo un acuerdo entre ellos para proponer al contralor anfitrión Edmundo Guerrero para la Función Pública del estado. * Dos desgracias. La candidata de la alianza PRI – PAN-PRD en Luís Moya, Mayra Casillas, obtuvo una votación miserable y ni una regiduría alcanza. Y ahora va a perder la que tiene actualmente. Llegó al Congreso local una notificación de que la candidata faltó tres veces consecutivas al cabildo. No consiguió hueso y perdió el que tenía. Mayra dice que pidió licencia. Por eso atribuyen su destitución a una venganza del alcalde Luis Enrique Sánchez. * El llamado del gobierno de Alejandro Tello para volver a la actividad no fue bien recibido entre los burócratas holgazanes. Hay resistencias y pretextos por parte de quienes quieren seguir haciendo trabajo desde casa y asistir menos días a la oficina.