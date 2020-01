El Runrún: Se rebela alcalde ante caciques

El presidente de Nochistlán, Armando Delgadillo, no desiste en poner en marcha el antiguo proyecto de la presa Las Tuzas, un centro ecoturístico que tendría un corredor gastronómico en el municipio. Su apuesta es continuar las negociaciones con Gobierno Federal para la liberación de terrenos, porque el petista no cedió a presiones del clan Ornelas para gestionar el proyecto como ellos querían, y como a ellos les convenía. Presuntamente, los Ornelas pretendían que el ayuntamiento se endeudara con unos 8 millones de pesos para que compraran un pedazo de terreno en el área del proyecto que pertenece no a la Federación, sino al empresario Miguel Arias. “Así no”, les habría respondido el alcalde, quien insiste en que el terreno requerido se adquiera con Gobierno Federal y no con un particular. Y mientras se intenta gestionar el proyecto, tal parece que se agudizan las diferencias entre Delgadillo y el clan Ornelas, dirigido por el exalcalde Moisés Ornelas.

“Los necesitamos”

Quienes operan con el secretario del Campo, Fito Bonilla, dicen que hace meses el funcionario se veía indeciso y ante los que le preguntaban por sus intenciones de ir por la gubernatura decía que lo haría si veía condiciones. Y ahora parece que pudieran ir construyendo algunas. Recientemente al secretario del Campo se le ha visto más decidido, aunque entre él y su equipo ya se ha advertido de la necesidad de buscar una alianza con otros partidos porque “los necesitamos”. Noemí Luna y Arturo Ortiz, líderes del PAN y PRD, han mostrado disposición en su afán por frenar a Morena, pues dicen que ahí es con quién tienen más diferencias.

El otro

El director del IZEA, Carlos Peña Badillo, es otro de los priístas que aspiran a ser candidatos en 2021 y que parece que también ven condiciones para competirle a Morena. Y más porque ya hay quienes advierten que hay línea por parte de un sector considerable de Gobierno del Estado que ponen al de Río Grande como uno de los buenos para lanzarse a la contienda del próximo año.

Grillas en Guadalupe

Además del regidor de Guadalupe, Roberto Juárez, señalado por haber incurrido en nepotismo con el acomodo de algún familiar, se dice que otro que habría cometido el mismo pecado es el regidor Carlitos de Ávila, quien presuntamente en algún momento contrató a una hermana como asesora. Entre los mismos regidores advierten que quien quiera hacer berrinches con el alcalde Julio César Chávez deberá estar “limpio” para no tener nada que les puedan recriminar.

Preparan relevo

En el gremio de los constructores advierten que ya hay dos bandos que andan operando para suceder este año a Jorge Eduardo Hiriatt, actual presidente de la CMIC. Uno es el bando de Raúl García. El otro es el de Pascual González, quien tiene como principal aliado a Francisco Bañuelos El Ponchado, quien alguna vez fuera director del Inzace. Gane quien gane, según dicen en el gremio, deberá apostarle a mantener una relación cordial con Gobierno del Estado, porque de ahí vienen los mayores ingresos de los constructores.

Levantado el castigo

Cuenta la leyenda que el coordinador de Ganadería, David Monreal, de quien advierten que estaría metido en alguna que otra bronca en temas electorales por su campaña anticipada, ya está dispuesto a “perdonar” a El Cepillo José Luis Figueroa, alcalde de Loreto, si es que este se digna a arrimarse y rendirle pleitesía. Y todo indica que el profe se la está pensando, aunque todavía no se olvida de la advertencia del ahora diputado federal Alfredo Femat, para que no se arrimara a un evento para promover al entonces candidato López Obrador. La competencia que Figueroa intentó ser para David le costó el destierro en las tropas morenistas, pero ahora parece sí le abrirán la puerta, como lo hicieron con el líder ganadero Cuauhtémoc Rayas, quien se mantiene cercano a la legisladora Lyndiana Bugarín.

Runrunazos

Si es que hoy los regidores de Jerez Rafa Tinajero y Reina Román toman la presidencia municipal comenzarán los escándalos y un pleitazo en el Pueblo Mágico. Los ediles, en su afán de negociar más dádivas, exigen que el presidente Toño Aceves se recorte el salario. Pero dicen que si continúan con su berrinche y paralizan las labores en la presidencia, el mismo alcalde los confrontaría y expondría irregularidades en las que han incurrido. * Al cierre de año hubo algunos ajustes en el equipo de Ulises Mejía en la presidencia de la capital. Al médico José Cortés ya le dieron las gracias y en su lugar llegó como titular de Desarrollo Agropecuario Graciela Núñez. * La crisis de inseguridad por la muerte de 17 reos en el penal de Cieneguillas es una de las más graves en el quinquenio. Y en un primer momento fue el secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos, quien salió a dar la cara por los trágicos sucesos. Lo que ahora queda es reforzar las medidas de seguridad y el traslado de más de 160 internos a otro penal de Guanajuato ya es un comienzo.