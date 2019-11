El Runrún: Se mete obispo de Saltillo al conflicto en Peñasquito

Resulta muy extraño y sospechoso que a las mesas de negociación por el conflicto en la Minera Peñasquito que se realizan en la Secretaría de Gobernación se apareció de pronto, nada más y nada menos, que un representante directo de José Raúl Vera López, obispo de Saltillo. Y lo que más llamó la atención es que ese representante del clero coahuilense llegó al Palacio de Covián a defender al grupo de transportistas de CAVA, que mangonea Ascención Carrillo, confiado por el respaldo y negocios que trae con el senador morenista José Narro y su fiel escudero Felipe Pinedo. Muchos se preguntan: ¿de cuándo acá la Iglesia Católica interfiere en conflictos mineros? ¿el obispo Raúl Vera sabrá que la Fiscalía General de la República tiene expedientes abiertos por delitos como prostitución, tráfico de drogas, huachicol, entre otros, contra algunos de los transportistas que ahora pretende apoyar? Si hasta en determinado momento Narro ha querido deslindarse, o al menos simuladamente, de las grillas en Peñasquito, es difícil ver cómo alguien externo quiera meterse en la bronca.

Caja chica

En la JIAPAZ siempre han renegado por tantos gandallas morosos que sí pagan sus servicios de cable, luz y demás pero no las tarifas de agua. Por eso resulta contradictorio que el director del organismo, Felipe Benjamín de León, y su antecesor Víctor Rentería, actual secretario de Administración, hayan sido observados por prestarle dinero a sus empleados, como si la junta fuera una caja popular. En la revisión de la cuenta pública 2017 que hizo la ASE, al hermano de Pedro de León le detectaron 144 mil pesos de préstamos que no se habían recuperado al momento de la revisión, y al buen Rentería 198 mil pesos. No son los únicos ni los últimos. El exalcalde de Pinos, Marcos Rodríguez, prestó a burócratas morosos 168 mil pesos y la excaldesa de Teúl de González, María Teresa González Escalante, 153 mil.

Cae ingenuamente

Morenistas y no morenistas reconocen que la diputada federal Ma. de Jesús García Guardado es muy lista y tiene sus mañas. Tanto que logró engañar al presidente municipal de Luis Moya, Luis Enrique Sánchez. Desde que llegó al cargo, al igual que su compañero el diputado federal Samuel Herrera, se vende como una súpergestora y trata de convencer a los alcaldes que si por ella no fuera, la SCT ni los pelaría y mucho menos les haría obra. Aunque la legisladora sí gestionó un camino para la casa de su mamá, el proyecto para la comunidad Esteban Castorena en Luis Moya ya se tenía desde antes que ella llegara al cargo, pero Luis Sánchez se creyó el cuento de la gestión y le organizó todo un evento. Lo chamaquearon vilmente.

Obra para todos

El presidente de la CMIC, Jorge Hiriartt, le ha pedido al secretario de Obras Públicas, Jorge Luis Pedroza, “beneficiar a las empresas que no cuentan con un contrato y que a su vez llevan un número importante de participaciones en licitaciones en obra pública”. Y para que esté al tanto, al funcionario le hacen llegar reportes de la cámara y de asignación de proyectos, aunque por la situación económica el panorama se ve complicado para todo el gremio.

Más broncas

Los tránsitos que comanda Osvaldo Caldera siguen metiéndose en broncas, pese a las advertencias de investigación del titular del secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos, y de las recomendaciones de Luz Domínguez, presidenta de Derechos Humanos. Sucede que ahora la “víctima” fue el empresario gasolinero Chilo Murillo, hermano del alcalde de Sombrerete Alan Murillo. El quejoso se había estacionado momentáneamente en un lugar prohibido en la Avenida Hidalgo de Sombrerete porque estaba bloqueado el acceso a su casa y por eso se puso a discutir con el elemento. Mientras se peleaban verbalmente (quizá con ganas de agarrarse a trancazos) Chilo se puso a grabar con su celular al oficial. “Necesito que retires estos vehículos. Están afuera de mi casa”, exigía el empresario al tránsito. Y le recriminó que se hacen de la vista gorda cuando se trata de perseguir vehículos sin placas y otros que bloquean la circulación.

Runrunazos

Ayer en la Cámara de Diputados se discutía el tema del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, que es lo que estaban esperando en las entidades. Se preveía un recorte descomunal de hasta el 75% de los recursos que ejerce David Monreal en la Coordinación de Ganadería, derivado del subejercicio que hubo. La próxima semana el secretario de Finanzas, Jorge Miranda, estaría enviando un informe a los diputados locales del proyecto de egresos para la entidad. * En la ASE documentaron que gran parte de las broncas por demandas laborales en Guadalupe fueron por despidos efectuados en el último trimestre del 2013, en una reestructura que promovió el entonces alcalde Roberto Luévano. Pero quien les notificaba que estaban despedidos era el actual alcalde Julio César Chávez, cuando se desempeñaba como secretario de Gobierno municipal. * Tete Inguanzo entró en conflicto con su hermana Fabiola Inguanzo, funcionaria de Ulises Mejía en la capital, porque la primera le creía atribuir a David Monreal gestiones para el campo en la capital, sin darle crédito a Fito Bonilla de la Secampo.