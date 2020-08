El Runrún: Se libera David para hacer campaña

La salida de David Monreal de la coordinación de Ganadería se estará haciendo de forma oficial muy pronto. El fresnillense incluso pretendía hacerlo desde meses antes, pero algunos pendientes en la Secretaría de Agricultura y la enfermedad que padeció el titular Víctor Villalobos se lo impidieron. Ahora, David quiere dedicarse de lleno a su proyecto político en el estado y dejar la coordinación no era más que uno de los requisitos y condiciones para seguir avanzando. En el D-21 no quieren que haya señalamientos del uso de recursos públicos en promociones políticas. Y de esta manera David tendrá más libertad para enfrentar al secretario del Campo, Fito Bonilla, a quien ven como el virtual contendiente.

PRI es el PRI

A pesar de los escándalos de corrupción del sexenio de Peña Nieto, de la desgastada imagen del PRI, de los indicadores de rechazo que tiene y otras broncas que le cuelgan, si no hay una súperalianza Todos Unidos Contra Morena (Tucom), el PRI sería el segundo con más votos, después de Morena, dicen los del D-21. El PRI es el PRI y mantiene la administración estatal, aunque el gobernador Tello ha dicho que no meterá las manos en el proceso. De haber sido el candidato, Fito Bonilla también le hubiera dado el triunfo al tricolor en 2016, y precisamente ese es uno de los motivos por los que se le considera el gallo, pues “se la deben”. La cuestión es que ahora se avizora un escenario mucho más complicado.

Limitados

Ayer hubo sesión del Consejo del IEEZ, previo al 7 de septiembre que es cuando inicia el periodo electoral, y se habló de las limitantes que habrá por aquel tijeretazo de 37.7 millones de pesos, con lo que el presupuesto para el instituto quedó en 55 millones. Pero Virgilio Rivera, presidente del IEEZ, seguirá insistiendo en la Secretaría de Finanzas para que al menos les repongan 20 millones de pesos con el argumento de que se tienen que rentar locales y hacer otros preparativos para el proceso electoral del 2021. Dicen en el organismo que estos gastos son ineludibles y se tendrán que hacer en este año o el siguiente.

Sistema caro

Diputados como Luis Esparza, Lalo Rodríguez, Chuy Padilla y Lizbet Márquez estaban convencidos de que el gasto en el IEEZ es demasiado oneroso. Piensan que se pueden omitir algunos gastos en el año previo de la elección, ya que lo importante es en el 2021. Hay quien dice que ya es suficiente con los salarios brutos mensuales en el mismo organismo: el del consejero presidente Virgilio, 115 mil pesos; seis consejeros electorales, de 73 mil 800 por cabeza; el secretario Ejecutivo Juan Osiris, 62 mil; siete direcciones ejecutivas, incluyendo la Contraloría de Chuy Limones, de 50 mil; además de coordinadores, jefes de unidad y asesores, entre otros cargos.

La esperanza

Solo Marco Vinicio Flores El Marvin, director del Issstezac, queda como uno de los jóvenes tellistas que aún tienen oportunidad de pelear en las urnas y sacar la casta por el partido. El trabajo en el instituto no lo ha hecho mal, hasta el momento, y es el que se mantiene vivo de aquella camada que integraba con Juan del Real, Poncho del Real (que se fue a trabajar a la Ciudad de México) y el secretario General, Jehú Salas, perfilado para una plurinominal.

Escasez

Cada día los agremiados a la CMIC están esperanzados a que salgan más obras de gobierno, y de las que salgan no se asignen a los foráneos. Ayer, el director del Inzace, Francisco Carrillo Pasillas, sacó un puñado de proyectos (no más de cinco”) para la licitar y muy pronto ya tenía el auditorio del instituto retacado de constructores buscando chamba. Más de 50 buscan quedarse con alguna de esas obras, especialmente codiciadas por la situación de escasez y dicen que hasta se olvidaron de la sana distancia, “por necesidad”. Al presidente de la CMIC, Pascual González, le piden que vigile que no hay mano negra en los fallos del Instituto Zacatecano de Construcción de Escuelas (Inzace).

Runrunazos

Cuentan en la burocracia de la Función Pública, que según las declaraciones patrimoniales del gobernador Tello terminaría su mandato con alguna deudas personales, entre ellas de la de un préstamo personal que pidió en diciembre del 2018 a pagarse a 10 años. El mandatario ha sido pulcro y honesto en el manejo de recursos públicos y terminando el cargo tendría ingresos por el arrendamiento de alguna propiedad. * En el equipo de Julio César Chávez presumen los apoyos de créditos que Gobierno Federal ha entregado a comercios de Guadalupe y que la gente de AMLO destacó en una conferencia a nivel nacional.