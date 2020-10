El Runrún: Se hartan panistas por entreguismo del comité estatal

Por el bien del estado y para salvarlo de “las garras de la 4T”, dicen panistas rebeldes, la alianza con priístas y perredista va, pero no como ellos quisieran. Les causó envidia la postura envalentonada de los petistas que se pusieron de acuerdo para destapar a la senadora Geovanna Bañuelos y demostrar que con alianza o sin alianza tienen con qué competir. Pero en el PAN es otra historia. La presidenta Noemí Luna no ha convocado a los panistas aspirantes, al menos para tener un precandidato de respaldo. Pepe Pasteles, Pedro Martínez y hasta Marco Flores servirían al menos para emocionar a los panistas con un perfil propio, pero en lugar de eso tienen los comités abandonados, el número de afiliados va a la baja y en el comité solo parecen interesados en conseguirle “chambitas” a los amigos, como Ricardo Flores El Chicarcas.

A corrección

Ante un juicio de amparo que interpusieron Exploradora de Sombrerete, Minera Sabinas, Madero y otras compañías, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los impuestos ecológicos que cobra el estado son válidos. Pero también les concedió el amparo a las quejosas sobre un punto de desproporcionalidad en las dinámicas de cobro. El secretario de Finanzas, Jorge Miranda, el procurador ambiental Salvador Constantino Ruiz y la SAMA promoverán una corrección en la legislación para que proceda el impuesto. El asunto se considera un contratiempo que no afectaría considerablemente las proyecciones de recaudación en el gobierno de Tello.

Los residuos

El problema con el impuesto ecológico está en el cobro por almacenamiento y depósito de residuos. Un residuo se define como algo que ya no puede ser reutilizado en el proceso de explotación. Pero, alegan las mineras, eso no quiere decir que todos los residuos sean contaminantes, ni que efectivamente ya no se puedan reciclar para otras cosas. Por eso, el presidente Javier Laynez y los demás ministros de la Segunda Sala determinaron que había incertidumbre en la cantidad que finalmente deban pagar las empresas. El estado necesita poner reglas claras en ese concepto.

Malagradecidos

Por ingratos, el PRI de Jerez desconoció a los regidores Gaby Jacobo y Chuy Cervantes, sobrina y ahijado del expresidente municipal Fernando Uc. En el comité reprochan que esos dos ediles no tienen ni lealtad ni compromiso con el partido y mucho menos dan sus aportaciones. Por eso, el priísmo ya no quiere tener nada que ver con ellos.

La permanencia

Quienes están con Fito Bonilla anticipan que, si el PRI se mantiene en gobierno, una parte de los funcionarios de la administración seguirán. Los que no, será por ineficientes o porque no tenían relación con el partido. Empacaría sus maletas Eduardo Yarto, secretario de Turismo, y Jorge Luis Pedroza, de Obras Públicas, quien prefiere vivir en Guadalajara. El de la Secop comparece hoy y la pregunta dolorosa será cuánto dinero ha tenido que devolver a la Federación y cuantos proyectos tiene estancados, como la ampliación al Instituto de Ciencias Forenses.

Drama en Sombrerete

Muy pronto llegarán más requerimientos a la oficina de Lourdes Briones, encargada de la Profepa, para que atienda las quejas de contaminación en San Martín, Sombrerete. Decenas de productores de Durazno se dicen afectados por la presencia de metales pesados que han contaminado el campo. Recientemente, se asustaron más por unos pescados muertos que empezaron a flotar en un estanque, cerca de la mina.

Morena vs Morena

Hoy un grupo de productores, (los diputados Chuy Padilla y Armando Perales están metidos) tomarán la carretera 45 en el tramo de Juan Aldama y Río Grande. Exigen que se incremente el precio de garantía del frijol. Los diputados obligan a AMLO a tomar medidas, igual que los 10 gobernadores rebeldes.

Runrunazos

La senadora Claudia Anaya dio positivo al Covid y culpó a “la irresponsable sesión de Xicoténcatl” que tuvieron los congresistas. En tanto, diputados locales como Gaby Pinedo y Armando Perales esperan los resultados a las pruebas que se aplicaron. * Será hasta el viernes cuando David Monreal renuncie a la coordinación de Ganadería. Advierten en el D21 que, ya sin responsabilidades en Gobierno Federal, andará desatado. * Entre los mejores servidores públicos en el estado, premiarán a Martín Álvarez, secretario particular del alcalde de Fresnillo Saúl Monreal.