El Runrún: Roberto, molesto por “inocencia” de funcionarios

Las grillas por una reunión virtual de funcionarios estatales, en las que los señalan de estar operando a favor de la precandidata Claudia Anaya, habría generado mucha molestia al secretario de Desarrollo Social, Roberto Luévano. En su experiencia como alcalde, diputado y dirigente del PRI, Luévano sabe que no pueden pecar de inocentes cuando de operaciones políticas se trata. Pero el colmillo de Roberto, supuestamente, ha chocado con otros mandos, principalmente de la Secretaría General de Gobierno, donde presuntamente han sido más confiados. Los señalamientos pudieron haber sido peores, ya que incluso había la intención de hacer la reunión presencial en La Zacatecana, Guadalupe, para apoyar a Claudia Anaya, pero abortaron la misión. A Roberto ya le preocupa la infiltración de “espías” del D21 en la estructura de gobierno que documentaron la reunión de los funcionarios. La administración estatal no tuvo intervenciones relevantes en el proceso del 2018 y para este año las condiciones serían similares. Una prueba es que no hay ningún tipo de reacciones con funcionarios que ya operan en la 4T. Supuestamente, Xerardo Ramírez recibió una invitación del dirigente nacional del PT, Beto Anaya, para participar como candidato a diputado local, y eso no impide que continúe en la administración.

Federación impone filtros

Además de enfrentar la poca disponibilidad de vacunas antiCovid y las dificultades para conseguirlas, el gobierno de Tello también tendrá que acatar las condiciones que impuso Gobierno Federal, como seguir la Política Nacional de Vacunación y respetar prioridades en las dosis que se vayan aplicando. Hay quienes anticipan problemas de coordinación entre el estado y la Federación, pero son asuntos que se tienen que superar, en favor de la salud de los zacatecanos. Como vicepresidente de la Conago, Alejandro Tello buscaría equilibrios diplomáticos con la administración de AMLO, pues el golpeteo de otros mandatarios no ha sido el estilo del contador.

Adversidades contra Pedroza

A Jorge Pedroza, de la impotente Secretaría de Obras Públicas, se le complicó el proyecto de la Unidad Básica de Rehabilitación de Tepetongo. A unos meses de iniciar el proyecto, la Secop pidió cambiar el terreno porque alertó que había riesgo de inundación, debido a la cercanía a un arroyo. Luego, el equipo de la súperdelegada Vero Díaz se hizo de ese mismo terreno para construir un Banco del Bienestar, alegando que la humedad y los riesgos ya estaban controlados. El alcalde Sinforiano Armenta tuvo que conseguir un segundo terreno para la unidad de rehabilitación, pero resulta que ahí tuvieron broncas para acreditar la propiedad. Había contradicciones del municipio porque decían que el terreno no era de nadie, y luego que se los habían “donado”. Ahora Sinforiano presume que la obra ya se retomó y va avanzando, negando los problemas legales. Pedroza y el DIF estatal esperan que les alcance el tiempo.

Batallas panistas

Las hordas panistas esperan las convocatorias para registrarse como aspirantes a candidaturas, aunque se sabe de algunos que ya llevan mano. Uno es el exdiputado Ángel Gerardo Hernández, quien tiene la bendición para ir por Calera. Pero donde se están generando más intrigas es en Jerez. Supuestamente, José Manuel Viramontes Pepe Pasteles tiene intenciones de registrarse para la presidencia del Pueblo Mágico. Todavía no se confirma si Antonio Aceves va por la reelección. Lo más seguro es que sí y eso generará una pugna entre quienes solían pertenecer a un mismo equipo.

Mediciones

Son varios los diputados locales que han planteado a David Monreal y al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, su intención de ser reelectos. Uno es el Lolo Hernández, que va por el Distrito local 3; el otro es Raúl Ulloa que está dispuesto a medirse con Juan Antonio Rangel y Carlos Alvarado Campa, opciones del PVEM, o el petista Chuy Cid para los distritos de Fresnillo. Este lunes comienzan los registros para las candidaturas de Morena a diputaciones locales y el martes será para los ayuntamientos.

Runrunazos

Cuenta la leyenda que se está guardando como premio de consolación la subsecretaría de Gobierno que dejó Erik Muñoz cuando lo promovieron. La intención sería dejar el espacio a alguien que no se haya acomodado en una candidatura. * Los gobiernos de Ulises Mejía en la capital y Julio César Chávez en Guadalupe tiene broncas con fraccionamientos que no respetaron los acuerdos de área de donación. Son problemas que comenzaron desde hace ya varias administraciones y en la auditoría de Raúl Brito les ha advertido que finalmente son afectaciones para los ayuntamientos. * En los últimos días, Nano Maldonado de la SAMA ha sido de los más buscados del gabinete por legisladores locales. Lalo Rodríguez, Karla Valdez y Lupe Correa le han ido a pedir obras para sus distritos.