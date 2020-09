El Runrún: Robaban a paisanos en la SRE; delegado presenta denuncia

La corrupción está infiltrada en los diferentes niveles de gobierno, distintas dependencias y rangos de la burocracia. Un episodio en la Secretaría de Relaciones Exteriores destapó las mañas y descaro de algunos trabajadores para robarle a los paisanos. Se sabe que el delegado Antonio Viesca, criticado por no tener título profesional, al menos hizo algo bueno y denunció la robadera ante el fiscal Francisco Murillo y dicen, también ante la FGR. Sucede que un funcionario de la delegación se encargaba de recibir pertenencias y documentos de paisanos radicados en Estados Unidos, para que se las entregaran a sus familiares. Pero este funcionario no se las entregaba del todo. Al parecer husmeaba en las maletas, se embolsaba cosas y abría sobres de dinero de modo que las remesas ya llegaban mochas. Faltaban muchos pesos y dólares. Cuenta la leyenda que el escándalo no pasó a mayores porque el padre del ahora exfuncionario se comprometió a reponer las pérdidas. El exdelegado Javier Mendoza dice no recordar el nombre de este exfuncionario.

Violencia en la presidencia de Ojocaliente

Según registros del equipo del fiscal Murillo, hay una denuncia en trámite por violencia al interior de la presidencia municipal de Ojocaliente. Supuestamente, un día la síndico María de Jesús Hernández Alemán llegó enojada recorriendo las distintas oficinas. “¿Porqué nadie está trabajando?”, le gritaba a todo mundo. La síndico llamó a una trabajadora que estaba hablando por celular; esta sin imaginarse las consecuencias le hizo señas para que se esperara. Impaciente, Hernández Alemán se acercó, la estiró del brazo y le jaló los cabellos “con mucha violencia”. El equipo del alcalde Daniel López también enfrenta otra denuncia en la Fiscalía por la destitución, presuntamente irregular e indebida del excontralor Víctor Ahumada.

Le desean recuperación

El alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal, contrajo Coronavirus. Su hermano David Monreal le deseó pronta recuperación e hizo un llamado a no bajar la guardia. Afortunadamente, el edil está en condición estable. Y seguirá trabajando por el municipio a medida que las condiciones se lo permitan. Se mantendrá aislado y virtualmente dará instrucciones a sus trabajadores para continuar el trabajo en El Mineral.

Perdonan a Jehú

Por un acto de cortesía y piedad, la bancada morenista dejó que se pospusiera la discusión para la ratificación de Gabriela Rodríguez en la Función Pública. El secretario General de Gobierno, Jehú Salas, habría pedido misericordia a Chuy Padilla y Raúl Ulloa. Al menos por parte de estos dos diputados, le habrían dejado en claro al muchacho de Sombrerete que si se discute el tema su voto será en contra del nombramiento, pero le darían tiempo de tratar de conciliar con otros legisladores para que apoyen a Gabriela.

Chema agotado

Ausente por motivos de salud, dicen en la Legislatura, al diputado Chema González le ven y anticipan fracasos en las negociaciones a favor de la bancada priísta. Por eso Luisito Esparza anda recuperando liderazgo. El jerezano inspiraba un poco de más confianza entre los morenistas que un desgastado y agotado Chema, que ya solo espera acomodarse en la presidencia de Villa de Cos sin comprometerse a fondo con el proyecto global del partido ni de la súperalianza.

En crisis

La pandemia le ha pegado muy duro a la CMIC. De alrededor de 20 trabajadores que solía tener la cámara, mantiene si acaso a unos cinco. Pascual González, presidente de los constructores, está muy preocupado porque bajaron dramáticamente los ingresos. La crisis que atraviesa el gremio de la construcción se debe, además de la pandemia, a las políticas de Gobierno Federal que han disminuido el presupuesto en Zacatecas y otras entidades para obra pública.

Panismo dividido

Alentada por su pareja Leonel Cordero, la regidora panista de Guadalupe, Tere López García, está decidida a pelear por un distrito local. Cree que con la súperalianza lo podrá lograr, pero antes tendrá que resolver problemas por la división de militantes azules en su municipio. Los clanes de los Ramírez Bucio, los Zapata y los seguidores de Chabelo Trejo no están coordinados, ni organizados y será difícil que junto con el grupo de Tere López sumen fuerzas para apoyarla. De ser ella la candidata, muchos harían campaña de brazos caídos.

Runrunazos

El descuidado alcalde de Río Grande, Julio Ramírez, festejó la donación de un terreno a favor de la UAZ, para comenzar un proyecto. Pero una cosa es que esté el terreno, y otra que haya recursos para iniciar las obras. Sombrerete y Pinos acodaron donaciones similares que todavía no concluyen en gestiones. * Mucho tuvo que ver la diputada federal Mirna Maldonado en la recuperación del Oso Luis Medina. La diputada federal morenista, como otros del equipo, afirman que su trabajo y proyecto es meramente por convicción, sin promesas para ocupar cargos públicos. * Pepe Pastales cerró “su pasarela” con la reunión del aspirante Roberto Luévano, secretario de Desarrollo Social. Aprovecharon para darle un pastel por su cumpleaños. Ya no hay disposición de los pastelistas para “el casting” al diputado Pedro Martínez.