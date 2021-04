El Runrún: Revive pique entre el SNTE y Jehú

El destino pone de nuevo una confrontación entre el SNTE y el exsecretario de Gobierno, Jehú Salas. Resulta que debido a los reacomodos que pidió el IEEZ en la coalición Morena-PT-PVEM-Panal, al grillero magisterial Óscar Castruita terminaron por cambiarlo del distrito de Sombrerete al 8 de Ojocaliente, donde contiende Jehú. “Me lo chingo”, habría dicho Castruita, quien cambió posición en la planilla con Mauricio Acevedo. En el D21 no se olvida que la dirigente de la 58 del SNTE, Soralla Bañuelos, acusó (ante el diputado Chuy Padilla) de chantaje a Jehú para que el Panal dejara de operar en el distrito de Ojocaliente, aunque el exsecretario de Gobierno jura que son calumnias. Y minimiza la presencia de los turquesas en la región, confiando que no tienen con qué competirle a los priístas. Como haya sido, parece que los que pierden son los del distrito de Ojocaliente, que a como están las cosas “no hay a quien irle” de esos dos candidatos. Uno por presuntos manejos turbios que ha hecho como dirigente sindical del magisterio, y el otro porque ya mostró que no da resultados y en el mismo PRI coinciden en que su postulación es un premio inmerecido.

Se contienen los guindas

Ni con todo el entusiasmo de la 4T y los numerosos seguidores de AMLO, se completaron los registros para los 58 municipios del estado. Hay uno que quedará sin candidato de Morena. Ahí hasta Los Históricos de Fernando Arteaga y Gilberto del Real habrían tenido cancha libre para postular a quien quisieran, pero nadie de ellos se apuntó. Este municipio es Apulco, donde Arteaga como presidente (honorífico) estatal de Morena nunca se dignó a poner un pie para construir partido.

Covid pausa el proceso legal

Goyo Macías está muy preocupado por las acusaciones penales que enfrenta por presuntas anomalías que cometió como alcalde de Mazapil. Alegaba que hubo contubernio entre el fiscal Murillo y el auditor Brito para fregarlo. Y mientras Goyo interpuso un amparo, el juez ya le pidió a la Fiscalía y a la ASE que presentaran sus informes de autoridad, el status actual y el proceso que se está siguiendo. Este juez también le pidió a Goyo que presente pruebas para demostrar si realmente le están vulnerando sus derechos o el proceso acusatorio debe continuar. El caso está en suspenso porque la audiencia no se ha realizado, debido a las medidas precautorias ante la pandemia del Covid. Pero cuando se lleve a cabo el juez tendrá que decidir si se suspende el proceso o se le aplica una sentencia a Macías.

La garantía

Por algo Roxana Muñoz no se podía quedar fuera de las candidaturas para la reelección al Congreso local. Ni tampoco pedirá licencia. Cuenta la leyenda que un motivo muy poderoso para que continúe en la Legislatura es que ella no se queda con toda su dieta ni beneficios como diputada, sino que hace (o le descuentan) grandes aportaciones “para el proyecto”. La candidata de Morena al distrito local 4 pertenece a la élite de diputados que más ha metido facturas como gastos de representación. Ese es un motivo por los que ya urge la designación de un Órgano Interno de Control.

Malos caminos

Ahora que los candidatos están recorriendo comunidades y cabeceras, muchos se han dado cuenta del pésimo estado que tienen algunas carreteras, en Pinos, por ejemplo. Jorge Luis Pedroza, titular de la Secop, siempre alegó falta de presupuesto para arreglar los caminos. En lugar de eso ha hecho algunas reparaciones en zonas urbanas, como una reciente en la colonia Lomas de Bernárdez, asignada a Victoriano Maldonado.

Las apuestas

Hay otra mala señal para la coalición PRI-PAN-PRD en la planilla de Guadalupe. Hay indignación porque la panista Laura Becerra “tiró la candidatura” a la regiduría porque se enteró que no era la que quería, es decir la plurinominal. Hay un desequilibrio brutal entre las ambiciones por entrar a las pluris de Va por Zacatecas en Guadalupe, que en las de mayoría. En la capital, dicen que el anda muy activo apoyando al doctor Verver es Álvaro Zaldivar, líder de los comerciantes del Centro Histórico. Su esposa Mayra Quezada va en la planilla como síndico.

Runrunazos

El PRI puso orden en Calera. Corrieron a patadas al dirigente local Germán Martínez. En su lugar quedó Esther Cárdenas, quien trae todo el ánimo de sumarle al partido. * Presumieron los priístas que en una visita a El Orito, una señora con mucha emoción interrumpió el evento para recordar que sí ha recibido apoyo de Claudia Anaya, Arnoldo Rodríguez y el doctor Verver. Los de Morena destacan que David Monreal está muy decidido a darle mayor participación política a las mujeres y se anticipa que de obtener el triunfo tendrá un gabinete muy equilibrado en paridad de género. Por cierto, se dice que hay gente del Congreso que ya se prepara para renunciar y sumarse al proyecto del D21.