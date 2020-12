El Runrún: Rebelión se les salió de control a “dinosaurios” priístas

Los pataleos que dieron un grupo de veteranos expresidentes del PRI tuvieron efectos no tan convenientes. Y ahora algunos de ellos se dan cuenta que la protesta no trajo consecuencias tan positivas. Para empezar, la advertencia de Silverio López Magallanes de dejar el partido no estaba pensada para hacerse del dominio público de toda la militancia, pero se les salió del control. Luego, el mismo Adolfo Bonilla no habría estado tan de acuerdo en las maneras radicales para tratar de impulsar su candidatura. El priísta no tiene problemas con la senadora Claudia Anaya y las grillas por el tema de la candidatura a la gubernatura vienen más del grupo de dinosaurios priístas. Ni el gobernador Tello estuvo de acuerdo en aquellas formas para exigir una postulación. En el PAN de Noemí Luna dicen que el tema ir con una candidata va muy avanzado, incluso más allá de lo que ordene el Tribunal Electoral.

Lo mismo

Ayer sesionaron los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Desecharon el lineamiento del INE para la paridad de género, pero hicieron su propio proyecto para mantener las cuestiones de equidad. Es decir, decían, “la misma gata, pero revolcada”. La magistrada Janine Otálora insistió para que se vinculara a los partidos a que respeten la postulación de al menos siete candidatas para 15 gubernaturas. También se vinculó al Congreso de la Unión y legislaturas locales para que regulen el marco jurídico en los temas de paridad. Así pues, la equidad llegó para quedarse en cargos públicos, puestos de elección y hasta sindicatos.

Se adelanta

Aunque en la súperalianza se duda mucho del empuje que pudiera despertar Alejandro Enríquez Suárez del Real, este ya se siente muy seguro de que será candidato a la presidencia de Zacatecas. El dirigente de la Coparmex ya hasta piensa dónde instalará su cuarto de guerra para la campaña, y según dicen, ya pidió que le habiliten un espacio en las instalaciones del comité estatal del PAN, porque “el candidato” no quiere gastar.

Aspirantes ingenuos

Las postulaciones para la relección de Saúl Monreal en Fresnillo y Julio César Chávez en Guadalupe están prácticamente atornilladas y no hay vuelta de hoja. Son los perfiles de la 4T más competitivos en sus respectivos municipios. Por eso son muy ingenuas las aspiraciones de un excandidato del PVEM en Guadalupe que no alcanzó regiduría y sueña que en las negociaciones con Morena le vayan a dar algo. Tampoco tiene sentido que el diputado Omar Carrera levante la mano para la presidencia de El Mineral. El precandidato David Monreal tiene claro que para su proyecto son Saúl y Julio quieren acarrearían más votos.

Pierde Omar

En una reunión con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, el presidente estatal Fernando Arteaga le sacó el compromiso de que se regularice su registro como líder local. Con eso el que pierde es el diputado Omar Carrera, que había desconocido el exlíder magisterial. También se habría acordado quitar como representante de Morena ante el IEEZ al monrealista Ricardo Hernández León. Pero lo más importante para Arteaga y los Históricos era bloquear las aspiraciones de David. De eso ya no se dijo nada en el comité nacional.

Los Osos en Jerez

Las protestas del Oso Medina “contra la imposición” se replicaron en Jerez, con algunos de sus seguidores morenistas. El excontralor Leobardo Soto, Vicente Márquez, El Pirata Roberto Ramírez y otros grilleros acordaron que solo ellos pondrán al candidato de la 4T en el Pueblo Mágico. Del Chicharito Javier Cabral ya no quieren saber nada, porque es un candidato con garantía de fracaso. No tiene absolutamente ninguna posibilidad de competirle al actual alcalde Antonio Aceves.

Retiro y fracaso

El “legendario” Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso local siempre fue un total fracaso. Pero sirvió para que Pedro Argomaniz cobrara un buen salario como director. Y nunca se esforzó por aportar algo en realidad. Los diputados ya ordenaron la desaparición de este instituto y solo quedó una unidad de estudios, supuestamente con menos gastos. Ahora, dicen, Pedro solo permanecería hasta este año y el principal problema es que el tesorero Álvaro Puente no tiene dinero para pagar la megaliquidación de Argomaniz. Uno de las razones por el fracaso del instituto es que los diputados ya iban con su propia gente como asesores, que en ocasiones son operadores políticos o familiares.

Chantajista

Lucio Mendoza es de lo peor que hay en el sector educativo. Como líder sindical del CECYTEZ usa el chantaje. Condiciona la entrega de calificaciones con el pago de un retroactivo para el incremento salarial. Es cierto que hay un compromiso que no se ha cumplido, pero Mendoza no tiene nada de sensibilidad ante la situación por el Coronavirus. No le importan los estudiantes, ni la educación, solo la grilla y negociar beneficios personales. El director Leonel Cordero no le ha podido poner un alto.