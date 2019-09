El Runrún: Quitaba Narro parte del salario a sus cuadros

En la coyuntura por los aspirantes a encabezar la representación de la 4T, petistas comandados por Alfredo Femat ya dan por descartado al senador José Narro, de quien aseguran que en anteriores alianzas, para ocupar cargos de elección popular, había que darle una cuota al tamaulipeco, por el derecho de tener su respaldo y “formar” parte de su grupo. Por eso, anticipan, ya no quieren tener que ver nada con Narro, porque todavía buscaría meter control en la asignación de otras candidaturas. Narro no sería el único político que recurre a las prácticas de cobrar cuota a otros políticos con el argumento de que él les consiguió los espacios.

Contra Fede

Benjamín Medrano explotó contra las acusaciones de supuestas irregularidades en el manejo de la Fenaza. Y en esa defensa argumentó que él, con 54 millones de pesos, hizo mucho más que el patronato que encabezó Federico Borrego, con un gasto mayor a 70 millones de pesos. Ahí, dice Medrano, sí se debieron cometer algunas transas; esas acusaciones también comparten algunos diputados.

Presume madrina

El exdiputado federal Alfredo Basurto está amenazando con buscar la presidencia de Guadalupe en el 2021. Como colaborador de la Secretaría de Energía, presume tener el apoyo de la mismísima titular Rocío Nahle para impulsarlo en la candidatura de Morena para Guadalupe. En esa línea, el regidor Carlos de Ávila se le tendría que sumar y volver a declinar sus aspiraciones.

Pleitazo

Parece que, al menos hasta ayer, los diputados locales no se lograban poner de acuerdo para la repartición de la Comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas. Luisito Esparza y los priístas nom’as no aceptan que Mónica Borrego presida esa comisión. El que sea de Morena, pero ella no. Chuy Padilla y su pandilla tampoco quieren ceder e insisten en que a Morena no se le debe condicionar la propuesta. Esas confrontaciones las quiere aprovechar Adolfo Zamarripa, a quien le volvió a despertar su ambición por manejar el dinero del Congreso. Por eso, el asunto de las comisiones no se trataría en la sesión de hoy, pero sí un “regaño” al autoritarismo en el STUAZ, todavía influenciado por el cacique Rafa Rodríguez Espino.

Petición sutil

Eduardo Yarto, secretario de Turismo, presume tener un nuevo producto turístico. Para promoverlo invitó a los diputados a un paseo para este lunes. El recorrido incluye Vetagrande, por lo que se anticipa que será uno de los principales destinos de promoción para el siguiente año. Todo mundo ya se espera, al final del recorrido, una petición de Yarto para que le reserven un guardadito en el proyecto de presupuesto del próximo año para impulsar el proyecto.

De cuidado

El auditor Raúl Brito anduvo muy activo cabildeando su votación para que lo reeligieran en la ASE. Pero aun con el respaldo mayoritario que pueda tener, advierten que sí hay un grado de riesgo por el que el teulense no se debe confiar. Durante el sexenio de Ricardo Monreal, los abogados del PRI tumbaron a Gilberto Padilla como magistrado electoral, pese a que ya había rendido protesta. Lo preocupante es que el auditor ya se ve confrontado con Bulmaro Alvarado, presidente del Comité de Participación Ciudadana del sistema anticorrupción, cuando se supone que ambos debieran trabajar en equipo.

Envidias

En la Jefatura de Oficina del Gobernador, a cargo de Mindy Díaz, siguen algunas grillas y envidias entre sus colaboradores. Al parecer, hay funcionarios envidiosos que recriminan porque algunos vehículos oficiales no están rotulados, entre ellos una Volskswagen Tiguan. Supuestamente, estos vehículos no pertenecen directamente a la oficina, sino que fueron prestados por otra dependencia. Pero donde continúa un caos en el mal uso de vehículos es en Obras Públicas, de Jorge Luis Pedroza.

Runrunazos

En la tradición oral de la presidencia de la capital, tendrían ubicada como una de las más influyentes estrategas de la síndica Ruth Calderón, a su contadora Paty del Río. * William Powers, un funcionario de Estados Unidos, visitó el penal de Jerez y se encontró con que sí se están cumpliendo requerimientos en seguridad y capacitación de los internos. El penal de Jerez resultó ser un ejemplo de eficiencia y uno de los logros del secretario de Seguridad, Ismael Camberos, en uno de los temas en los que más lo ha grillado la titular de Derechos Humanos, Luz Domínguez. *