El Runrún: Preocupan feminicidios; ni en la casa están seguras

La trágica muerte de la niña Sofía Alejandra, víctima de aterradora violencia, despertó la indignación de Zacatecas. Al fiscal Francisco Murillo se le están exigiendo resultados pronto. Es un tema que preocupa mucho al gobierno de Tello. Del 2018 a junio del presente año, la Fiscalía tenía el reporte de 41 feminicidios. Lo que habría alarmado al gabinete de seguridad de Tello es que de esos 41 asesinatos, en 18 (casi la mitad) los cuerpos fueron encontrados en propiedades privadas, casas habitaciones. Es decir, las víctimas ni en sus hogares estaban seguras. Otro dato que tienen en la Fiscalía es que al menos el 75% de los feminicidas, que podría ser más según avancen las investigaciones, conocían a sus víctimas y más de un tercio era o había sido su pareja sentimental; otros eran vecinos, familiares, etc. En 2018 se reportaron 25 feminicidios, la cifra más alta; para el 2019 fueron 11 y este año contabilizaron cinco hasta junio, pero ya van otros 11. De las víctimas en estos tres años, al menos una decena eran menores de edad.

Vienen los boquetes

Los alcaldes estarán echándose otro round con sus regidores por los temas de ley de egresos. Anticipan que habrá boquetes para obra pública, ya que se tendría que privilegiar presupuesto para salud y seguridad. La Federación eliminó el Subsidio para la Seguridad de los Municipios, y eso lo resentirán Ulises Mejía, Saúl Monreal y Julio Chávez, alcaldes de Zacatecas, Fresnillo y Guadalupe. A como están las cosas, no pueden regatear en temas de seguridad. Ni tampoco en salud. Este año nadie se esperaba gastar tanto en cubrebocas, gel desinfectante y otras cosas, pero se tuvo qué hacer quitándole a otras bolsas.

La resistencia

Advierten Los Históricos que no aceptarán imposiciones en el reparto de las candidaturas de Morena. A diferencia del 2018, esta vez harán más escándalo si no salen conformes en las negociaciones. Fernando Arteaga y Luis Medina procuraron no hacer protestas durante el proceso electoral pasado “por cuidar a Andrés Manuel”. Ahora el tabasqueño ya es Presidente y anticipan Los Históricos que ya no tienen ninguna razón para contenerse. Otro muy activo en la resistencia antimonrealista es el senador José Narro, quien ya se deslindó de las molestas llamadas que hacían para una encuesta a su nombre. Narro asegura que no tiene nada que ver con esas llamadas e incluso pidió a la Fiscalía dar con los responsables del telemarketing. De todas formas Narro no sería ajeno a ese tipo de prácticas. Víctor Castañeda, uno de los cuadros que alentaba Pedro de León, llegó a ofrecerle al tamaulipeco un sistema para promoverse a cientos de celulares.

“Tú no vas”

Muy pronto, anticipan en el PRI, les habrá de llegar el mensaje de El Japo Ricardo Lamas a los perdedores de los procesos para la designación de candidaturas. El de Villanueva es directo para decirles: “tú no vas”. Y si les llega el anuncio ya no tiene caso hacer berrinche. En Guadalupe es donde están más encendidos los ánimos. El Antorcho Ávila espera que con las debidas formas le hagan saber a Fredy Barajas por dónde va la línea y quién tiene más posibilidades de recuperar la presidencia. Al líder del comité de Guadalupe, Hermann Hernández, también le bajarán los humos porque quiere exigir una diputación cuando en el proceso pasado ni siquiera alcanzó una regiduría. Jairo Mendoza, particular de Jehú Salas, se colaría en un espacio en la planilla solo por el tema de la cuota joven.

Piden ayuda

Los de la presidencia de Guadalupe no son muy partidarios de pedirle ayuda a Gobierno del Estado, pero tuvieron que hacerlo. En el grupo Indeco habrían advertido cierto peligro de que la Federación le retire al municipio el nombramiento de Pueblo Mágico. Por eso el alcalde Julio César Chávez ya le pidió ayuda al secretario de Turismo, Eduardo Yarto. La Federación está buscando cualquier excusa para librarse de compromisos en los estados. Guadalupe formó un comité de seguimiento al programa, presidido por Carlos López Aranda, a fin de cumplir los requerimientos para conservar el título de Pueblo Mágico. Están en proceso de hacerlo.

Runrunazos

Primero decía que no iban con el PRI y ahora el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, tiene a Zacatecas como una de las grandes posibilidades en que vayan junto con los tricolores y los panistas. El primer berrinche había sido por sus broncas con Arturo Ortiz Méndez. * La impotencia en la Secretaría de Obras Públicas solo alcanza para entregar algunos proyectos, y que sean sencillos. Y ahora hasta por eso le reclaman a Jorge Luis Pedroza, titular de la Secop. El funcionario entregó el parque con juegos en Bernárdez, del que le recriminaron que no era un proyecto prioritarios. Mientras tanto, sigue pendiente la ampliación al Instituto de Ciencias Forenses, muy requerido para asuntos de la Fiscalía. ** Efraín Chávez llegó como subsecretario para acompañar al titular Gustavo Uribe en la Secampo. Mario Román le hizo el espacio, pero lo acomodaron como subsecretario en la SAMA. El que habría salido bailando es Alejandro Martínez, a quien sustituyó Román. * El exalcalde de Jerez Lalo López ya le habría echado el ojo al tecnológico para volver al erario.