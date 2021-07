El Runrún: Por parrandero, diputado detuvo reforma al Issstezac

La reforma al Issstezac se pudo haber aprobado el pasado miércoles, de no haber sido porque el diputado Armando Perales Gándara llegó tarde a una convocatoria de Morena y aliados. Sucede que ese día, el coordinador de Morena Chuy Padilla los tenía citados a una reunión en el Mesón de Jobito, a las 8 de la mañana. El plan era reunir a 16 legisladores para poder sesionar, abordar el dictamen y en una segunda sesión vespertina, posiblemente aprobarlo. Acudieron 15 legisladores puntuales, pero faltaba uno. “¿ Dónde está Perales?”, preguntaban. “No contesta”, decían otros. Las manecillas del reloj avanzaban, pero el alcalde electo de Miguel Auza no llegaba. En ese momento, lo importante era que la legisladora de Nueva Alianza, Aida Ruiz Flores, estaba dispuesta a cooperar para sacar la reforma, o al menos eso les decía. Por ahí de las 10 de la mañana, por fin llegó Perales. Venía, según dicen, en estado inconveniente (crudo), pero dispuesto a cumplir con el llamado. Lo metieron de encubierto al Congreso, aunque para ese entonces el SUTSEMOP, SNTE, los de Telesecundarias y el Subpdacobaez estaban enardecidos en su manifestación de rechazo a la reforma. Pese a su resaca por andar de parrandero, Perales ahora sí se decía listo, pero en eso le entró una llamada a Ruiz Flores y se excusó: “ahorita vengo”. Ya no regresó. Otra vez los diputados a favor eran 15 y no podían convocar a quórum.

Se echaron para atrás

Minutos después, al ver las movilizaciones sindicales, diputados del PRI, PAN y PRD salieron a decir que no aprobarían la reforma hasta que hubiera consensos. En cuanto a Nueva Alianza, que negoció con sus aliados de Morena la magistratura de Jesús Bautista y otros beneficios, supuestamente los liderazgos locales turquesas pretenden echarle el paquete de las decisiones al SNTE nacional y así lavarse las manos. Por eso, en el equipo del gobernador electo David Monreal plantearon la posibilidad de que algún priísta, en apoyo a la iniciativa del gobernador Alejandro Tello, colabore a la causa. Después de todo, el estado no debiera inyectarle recursos adicionales a un sistema de pensiones con beneficios insostenibles. Por eso es necesario la reforma al Issstezac. Mientras tanto, los legisladores no le moverán al asunto hasta reunirse el próximo miércoles y definir acciones.

La quinteta de confianza

Hoy habrá reunión del comité de entrega-recepción de Gobierno del Estado. Por parte del equipo de Alejandro Tello estará Gaby Rodríguez, de la Secretaría de la Función Pública; Ricardo Olivares, de Finanzas; Juan Antonio Ruiz ,de Administración; Erik Muñoz de la Secretaría General de Gobierno y Federico Soto, coordinador jurídico. En cuanto al equipo de recepción es de la absoluta confianza del gobernador electo David Monreal Ávila. Ahí estarán Humbelina Elizabeth López, Silvia Saavedra, Carlos Zúñiga, Ángel Muñoz y Alejandro Pérez Ordiano. Estas cinco personalidades se ubican en el ala técnica y seguramente los veremos en algunas posiciones relevantes en el gobierno de David Monreal. Liz, como llaman sus amigos cercanos a Humbelina, iría como secretaria de la Función Pública. Silvia Saavedra como subsecretaria de egresos o titular de Administración; Ángel Muñoz en la Coordinación General Jurídica y Carlos Zúñiga a Sedesol o la jefatura de Oficina del gobernador, en tanto Alejandro Pérez Ordiano podría ser el representante del estado en la Ciudad de México. Cuenta la leyenda que no fue fácil conformar aquella quinteta. Hubo perfiles que se quedaron fuera porque se trataba de solo cinco lugares, no seis o siete. Decidieron que, por ejemplo, Pedro García Tachiquín podría ayudar en otras funciones y no precisamente en el equipo de recepción.

Coordinadora para el 24

En el proyecto que ya despegó Ricardo Monreal para la presidencia de la República, para el reparto de responsabilidades se va incluir a Catalina Monreal, la hija del senador. En los próximos días le van a asignar a Caty una dirección del movimiento monrealista que tendrá qué operar a nivel nacional. Así pues, será parte de un frente del monrealismo independiente a los movimientos en la próxima administración de Gobierno del Estado.

Runrunazos

Quien también anda ocupado repartiendo futuras responsabilidades es el alcalde electo de Jerez Humberto Salazar. Supuestamente, el médico ya decidió que Marco Vargas, quien se había desempeñado como vocero en Seguridad Pública, sería el próximo secretario de Gobierno, o al menos incluirlo en el gabinete. * Adolfo Márquez El Patas, director del Incufidez, descuidó la infraestructura del Marcelino González y hay daños en la duela que podrían resultar costosos de reparar. ** Nos vamos de vacaciones por unos días. El Runrún regresará el 1 de agosto.