El Runrún: Pleitos en el Issstezac; dramas y agandalles

Una parte del futuro del Issstezac, dirigido por Marco Vinicio Flores, depende de que tan bien manejen los pleitos jurídicos, en los que hay tanto derechohabientes que salieron perjudicados como otros que se metieron en fuertes broncas. Uno de los señalados por gandallas es Adolfo Ruvalcaba, líder ganadero y funcionario en Fresnillo, a quien detectaron cobrando pensión y salario al mismo tiempo. Para recuperar su pensión tuvo que cambiarse a un esquema de pago por honorarios, igual que Salvador García Ortega, de la banda de música del estado. Hay otros casos similares al que le ocurrió a la magistrada electoral Gloria Esparza, que por firmar como aval les descuentan créditos que fueron para otras personas; y un expediente escandaloso de un profesor retirado que exige pagos pendientes de pensión, la cual le había sido retirada por acusaciones de acoso sexual que derivaron en su baja. El pleito está en trámite. Hay otros juicios tristes como el de ‘Lupe’, viuda de Jaime, que ya no pudo recibir la devolución de cuotas ni la indemnización global, ya que prescribió el plazo para hacer las solicitudes. Desde su baja como activo hasta su fallecimiento, Jaime habría tenido 15 años para hacer efectivos esos derechos. Mientras otros exigen la devolución de cuotas y siguen interponiendo más demandas contra el instituto, queda pendiente el pago de 10 de los 60 generosos días de aguinaldo.

No va

Quiso pero no pudo. El “departamento de inteligencia” de Acción Nacional calcula que podrán entrar entre 12 y 13 diputados federales por la vía de representación proporcional. El veterano legislador Chabelo Trejo quedó en el sitio 18 de la lista. Lo más seguro es que no le va a alcanzar. La dirigente estatal, Noemí Luna, va en el 11 y todo indica que sí tendrá un asiento en el Congreso de la Unión. Y dicen que además vendrá un relevo en los mandos del partido en el estado, en el que Chabelo cederá su lugar a los perfiles emergentes.

Exponen a Narro

El fin de semana pasado, el dirigente nacional de Morena Mario Delgado visitó a Jalisco para poner orden. Escuchó quejas y reclamos de las presuntas negociaciones que andan haciendo para acomodar las candidaturas y en las que involucran al senador Narro. Fue evidente el distanciamiento del dirigente con Narro, a quien pusieron como delegado del partido en Jalisco. Delgado no quiso que el tamaulipeco lo fuera recibir al aeropuerto y durante su visita con las estructuras lo hizo a un lado. Pareciera que Narro ya tiene un pie afuera de Morena y se prepara para vagar por otros rumbos de la política.

STUAZ Morenista

El exsecretario pero todavía señor del STUAZ, Rafael Rodríguez Espino, halló cobijo en la planilla de Julio César Chávez para ir a la reelección. Ya como morenista, Rafa Rodríguez habría ofrecido por lo menos 2 mil votos a la causa morenista, y es lo que su sobrino Antonio Guzmán, candidato del PT al distrito local 3, espera que también haga por él. En el morenismo de Guadalupe, Cristina Díaz, Manuel de Jesús López, Aarón Basurto y María Tena fueron otros que se acomodaron en la planilla de mayoría.

Se impusieron

Al final, ni Los Históricos de Fernando Arteaga ni otros grupos que dicen estar con el Presidente de la República tuvieron tanta representación en las candidaturas como los servidores de la nación. La Secretaría del Bienestar en Zacatecas se impuso a los demás grupos en el monrealismo porque, dicen, finalmente ellos son los que trabajan al lado de AMLO. Rafa Candelas en Zacatecas, Gerardo Cabral en Valparaíso, Nancy Aguilera en Sombrerete y otros que esperaban ser bendecidos con las candidaturas tuvieron que secarse las lágrimas, pero dicen mantenerse en el proyecto para llevar a David Monreal a la gubernatura, incluyendo a Reyes Romo. Según todos ellos, siempre tuvieron claro que las candidaturas no eran seguras.

Runrunazos

El presidente municipal de Juchipila, Rafa Jiménez, se mantendrá alejado de las boletas, pero habría sido invitado para coordinar acciones de campaña de Claudia Anaya en la región de Los Cañones. * Como se anticipaba, Felipe Ramírez llegó al IZEA y Aarón López al Instituto de la Juventud. * El secretario de Economía, Carlos Fernando Bárcena, tiene un incendio que apagar antes de retirarse en septiembre. Sucede que hay un grupo de transportistas de la región de Chalchihuites que están exigiendo ser contratados en la mina La Colorada. Algunos alegan que incluso adquirieron nuevas unidades para que sean contemplados, mientras Bárcena funge como intermediario. Al menos en este caso no anda metido ni Narro ni Felipe Pinedo, que se mantienen ocupados en Jalisco. * El próximo jueves se abordará y definirá en la Legislatura el tema de los alcaldes que quedarán encargados de las presidencias de Zacatecas, Fresnillo y Calera. Los naturales, respectivamente, son Salvador Estrada, Martín Álvarez y Raúl Encisco. * *Omar Tellez será de los candidatos más jóvenes del PRI, para jugársela en Pinos. En ese municipio dudan si el licenciado Rubén Cardona Burgos le dejó el camino libre o si en realidad le ganó la candidatura.