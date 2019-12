El Runrún: Otra desilusión para los alcaldes

Para una buena parte de los alcaldes (principalmente los antimorenistas) este no fue un buen año y ayer les notificaron otra desgracia. Resulta que no tendrán el 1% del aumento al Ramo 28 que pretendían ni más recursos adicionales que esperaban. “No hay condiciones”, les habría dicho el diputado Chema González. Los presidentes de Tlaltenango, Miguel Varela; Genaro Codina, María Oralia López; Villa González Ortega, Imelda Mauricio; Luis Enrique Sánchez de Luis Moya y Miguel Torres de Villanueva fueron a pedir su bolo al Congreso, pero el diputado Chema no pudo hacer más que explicarles que el dinero no alcanza. La presidenta del PAN, Noemí Luna, y el diputado local Pedro Martínez fueron como refuerzo en las gestiones, pero regresaron con las manos vacías. Entre panistas responsabilizan a Gobierno Federal por los ajustes y distribución que hizo, y que salieron afectando a sus municipios azules.

Tenían ilusión

Algunos presidentes municipales esperaban que luego de la reunión con el gobernador Alejandro Tello en Paraíso Caxcán hubiera todavía más apoyo además de los adelantos de participaciones que se concedieron. Pero ahora los ediles tendrán que ajustarse con lo que les toque de presupuesto, aunque en algunos casos ya ya hay quejas de burócratas, como el caso de de Ojocaliente donde su presidente, Daniel López, solo pagó 50 de los 60 días de aguinaldo que les corresponde a los sindicalizados. Los diputados federales no fueron de mucha ayuda y los ediles esperan que el otro año puedan estar más movidos.

De lo último que se invirtió en Milpillas

Luego de que a mediados de año la Federación notificara que congelaba la inversión para el “mítico” proyecto de la presa Milpillas, todavía se destinó más dinero para la obra, según documentos de la oficina de Luis Fernando Maldonado, secretario del Agua y Medio Ambiente. Unas semanas después de la cancelación de 504 millones de pesos que iba a poner la Federación, se asignó un contrato por adjudicación directa para el estudio del cambio de uso de suelo y el camino de acceso al banco de la cortina de la presa Milpillas, por 598 mil 117 pesos.

Más pleitos

Otra vez meten en problemas al senador José Narro por las presuntas peticiones de un pago del salario a trabajadores de sus Cendi. Los colaboradores de Narro insisten en que la petición solo se trata del pago de un préstamo de sus propios salarios, derivado de los jineteos de recurso en la 4T, pero los quejosos insisten en que hay algo más indebido. En el equipo del tamaulipeco, más que molestarse con los trabajadores que denuncian anomalías, creen que hay “mano” negra de la senadora Chole Luévano o alguien más para incitar las denuncias. Y aseguran que ella está aprovechando el conflicto para despedazar las ambiciones de su compañero de fórmula.

Se deslinda del D-21

Luis Enrique Sánchez, presidente de Luis Moya, niega que haya buscado al coordinador de Ganadería, David Monreal, como muchos que buscan sumarse a su proyecto. Cuando fue visto con el fresnillense en una reunión en el Hotel Quinta Real fue tan solo una coincidencia. “No es que lo estuviera buscando”, alega el edil. En cambio, hay otros desesperados porque su líder los vea y se dé cuenta que le están operando. Por cierto, de la reunión de hace días que tuvo el exsenador con un grupo de constructores, se dice que el organizador fue el ingeniero Quiroz; en la CMIC aseguran que el grueso de los agremiados están con el gobierno de Tello, por lo que una buena parte de los que estuvieron con David no eran afiliados.

Agenda de diputados federales

Una recomendación que se les estaría haciendo a los diputados federales es manejar una agenda local más amplia para el próximo año. La legisladora Lyndiana Bugarín llegó a pedir apoyo para mitigar efectos de una sequía en San Luis Potosí; en tanto la perredista Frida Esparza parece estar más metida en los temas de la Ciudad de México. Aunque fue criticada por la gestión del camino que conduce a su casa en la comunidad de El Álamo en Loreto, la legisladora Ma. de Jesús García Guardado es quien más pidió obras a las Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).