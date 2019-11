Otro escándalo aparece en el Ayuntamiento de Fresnillo, aunque algunos dentro y fuera de la administración ya lo veían venir. Sucede que la famosa empresa Soluciones Inteligentes y Oportunas, que ganó la licitación para organizar la feria de El Mineral en este año, en la que Alberto Campos fue coordinador, también ganó un procedimiento para recibir un contrato de adquisición de luminarias por 1.4 millones de pesos. La invitación IA-320101115-N98-2019 se hizo a tres empresas: Atmosfera NM, JRNL de México y Soluciones Inteligentes y Oportunas, que “presuntamente” llevaba mano. Fernando Martínez Osornio, representante del Departamento de Licitaciones, avaló el fallo para la misma empresa que organizó la feria, y que para el caso de las luminarias presentó la cotización más baja. Sin embargo, se dice que le habrían faltado más requisitos y el descarado cambio de un giro a otro, le representarán broncas al alcalde Saúl Monreal.

Se defiende

Por cierto, ayer el mismo Saúl Monreal arremetió contra Benjamín Medrano y la senadora Soledad Luévano. Les recriminó que no tienen calidad moral para grillarlo por el tema de la presentación de Manuel Turizo en los 15 años de su hija. A Benjamín le siguen recriminando la falta de transparencia en la feria de Zacatecas que organizó, y a Chole que no se para en Fresnillo ni le ayuda en nada. “Jamás pensé que me respondería de forma tan grosera”, respondió la senadora Luévano al insistir que solo le pedía al edil que aclarara el tema de la presentación del cantante colombiano y su viaje a España.

Policías a modo de los malos

No es poco común que los presidentes municipales pongan al mando de sus policías a jefes que se acomodan bien con los malos, que les permiten actuar y que incluso, les sirven de halcones.

El caso más reciente es el de Guadalupe, donde Julio César Chávez hizo otra de las suyas y le entregó el mando de la policía a Diego Varela, personaje de negro historial. Para muestra basta un botón: en alguna época fue el director de la policía en Guadalupe, en aquellos tiempos en que, dicen los que saben, “dominaba la maña”. Luego fue chofer de Julia Olguín y ahora regresa a comandar a la policía del municipio y con él ¿Regresará la maña? Es lo más probable, porque trae de asistente a Lizeth Teresa, una joven a la que ya se le conocen malos pasos. Prestó su servicio social en el Instituto de Formación Profesional de la policía y la corrieron porque sacaba información que, según dicen, le pasaba a su novio con derecho, un personaje de los talibanes de allá de Loreto. Ahora, para acabarla de acabar, Lizeth está dentro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Es decir, llega a Guadalupe, como asistente de Diego Varela para aprender. Pero ¿qué aprenderá?

Extrañan a Estrada Day

Se van acumulando grillas y resentimientos de quienes ya no quieren que Gilberto Breña siga al frente de la Secretaría de Salud de Zacatecas. Primero porque, según médicos priístas, fue un desplante el que le hizo a la dirigente sindical Norma Castorena en el evento en que rindió protesta. Y segundo, porque Breña ha demostrado una ineficiencia administrativa por observaciones que le hizo la auditoría federal y torpezas como el reintegro de más de 1 millón de pesos de la cuota social del Seguro Popular 2018, debido a una sanción que nunca ejercieron a un proveedor. Breña también devolvió otro millón de pesos del Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados (AFASPE) del año pasado, que eran para prevenir la violencia intrafamiliar. Hay priístas que ven injusto que el extitular de la SSZ, Raúl Estrada Day, sea perseguido por ejercer recursos fuera de tiempo, mientras que Breña los devuelve sin ningún tipo de remordimiento.

Menos estudios

Ahora con la austeridad que urgió aplicar el gobernador Alejandro Tello, se acabarán, al menos para el próximo año, los servicios de asesorías y consultorías para dependencias como el Issstezac, que mangonea Paquito Martínez; la Coepla, de Marco Vinicio Flores; Turismo, de Eduardo Yarto, y Carlos Bárcena de Economía, entre otros. Una parte de esos estudios técnicos se hacían para detectar debilidades en los programas y hacer recomendaciones que muchas veces no se seguían, además de ofrecer diagnósticos de la situación financiera. En realidad no se perdería mucho.

Runrunazos

Se dice que la síndico de la capital Ruth Calderón ya comienza a operar para “voltearle” a la gente al equipo del alcalde Ulises Mejía. Una señora se fue a quejar del supuesto mal trato que recibió del secretario de Gobierno, Iván de Santiago, porque no le quiso entregar apoyos al alegar que ya se los habían dado antes. Pero esta señora sugirió que el villanovense se había puesto celoso porque buscó primero a la síndico Ruth. Por eso, en la presidencia consideran que serían grillas disfrazadas de peticiones. * Dirigentes sindicales como Pedro Martínez del SPAUAZ, ya están haciendo fila en el Congreso local para pedir más recursos en el presupuesto. Los universitarios serán recibidos el próximo lunes. * Para este miércoles se reprogramó en la Legislatura la comparecencia de la secretaria de Educación, Gema Mercado.