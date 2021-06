El Runrún: Llegó la papa caliente; presentan reforma al Issstezac

Llegó el día. Marco Vinicio Flores, director del Issstezac, ya envió la propuesta de reforma al Congreso local. La iniciativa la presentarán en la sesión del próximo martes. Se proponen ajustes “muy calientes”, pero necesarios. Después de todo, Alejandro Tello (y próximamente David Monreal) gobierna para todo el estado y no solo para los derechohabientes del Issstezac. Más del 60% de los zacatecanos no cotiza en ningún sistema de seguridad social, así que los beneficiados del Issstezac se consideran con privilegios, aunque estos van a disminuir. Uno de los ajustes bomba viene con el aguinaldo, en el artículo 74. Se propone uno anual de 30 días de pensión y no de 60 como contempla la ley actual. De esos 30 días se pagarían 20 en diciembre y el resto en enero. En la reforma también se proponen topes salariales: “la suma de la pensión o renta vitalicia proveniente del IMSS y de la pensión del ISSSTEZAC, no podrá ser inferior a dos salarios mínimos, ni mayor a 15 salarios mínimos”. La jubilación anticipada requeriría de una edad de por lo menos 60 años y se contempla un aumento gradual en las aportaciones patrón-trabajador, que llegaría a la cúspide del 2031 al 2042 y luego irían bajando poco a poco. La reforma es un asunto de estado y los diputados tienen la oportunidad de hacer historia tomando una decisión responsable, que no sea reprochada en los próximos sexenios.

La estatal acosó a la alianza PRI-PAN-PRD

“Fue una campaña llena de adversidades. ¿Cómo agradecerle a las personas que incluso pusieron su vida en riesgo? Tuvimos el día de la elección 50 personas detenidas, una de ellas mi cuñada, por la policía municipal de Guadalupe, pero la estatal estuvo sobre nosotros también”, dijo Claudia Anaya durante la comida del miércoles en La Quinta del Cordero. Ahí, entre priístas, panistas y perredistas La Güerita agradeció el respaldo de todos los que apoyaron el proyecto Va por Zacatecas. Son tiempos de levantarse y trabajar, advertía ante cerca de 300 asistentes a la quinta. “Los que lo dimos, lo dimos todo, y los que nos jugaron en contra, en su conciencia”, decía la excandidata a al gubernatura mientras recibía los aplausos.

Embate de funcionarios estatales

Esos acosos de la estatal contra la alianza PRI-PAN-PRD ocurrieron por lo menos en Pinos, Ojocaliente y Villanueva. Dicen los de Va por Zacatecas que se trataba de operadores y simpatizantes que simplemente cuidaban casillas y trataban de denunciar compras de votos y otras anomalías electorales de los opositores. Miguel Torres, futuro diputado federal perredista, lamentó que funcionarios estatales, “porque de ahí depende la estatal preventiva”, les jugaron en contra. En Villanueva, dijo, detuvieron injustamente a perredistas y fue necesario que el dirigente nacional del partido, Chuy Zambrano, exigiera su liberación. Entre tricolores, azules y amarillos llamaron a la reflexión sobre el panorama actual y lo que faltó hacer en la campaña. “Es necesario Claudita, que tú como líder de este gran equipo nos convoques a una mesa de análisis”, le pidió Miguel Torres a La Güerita.

El pasado de Jehú

Jehú Salas Dávila no es una blanca paloma y también hizo sus peticiones a su grupo de viejos amigos, con los que ya se distanció. Pero Jehú logró recomendar a su pareja Lucía del Rosario García Tiscareño para que la hicieran coordinadora del Servicio Profesional de Carrera en el TRIJEZ, y a su hermana Nubia Yazareth Salas Dávila como secretaria de Estudio y Cuenta en el mismo tribunal electoral. Quienes conocen de años a Jehú saben que antes era más humilde, acomedido. Y a ese grupo de abogados también los estuvo persiguiendo un tiempo: “¿Me dan una oportunidad? ¿Me dan una oportunidad? para que se fuera colocando en espacios públicos. El próximo que tendrá será en la 64 Legislatura.

Runrunazos

Sale otro sancionado en el TRIJEZ. Se trata de Osvaldo Ávila “El Antorcho”, excandidato a la presidencia de Guadalupe. Al profe lo denunciaron por actos anticipados de campaña. * El contralor de Sombrerete, Edwin Carlos Flores, denunció una entrega de regalos navideños que hizo el ayuntamiento, pero resulta que de esos obsequios, que repartieron entre los funcionarios, él mismo contralor recibió el suyo. * Nano Maldonado, de la SAMA y el procurador ambiental Constantino Ruiz le entraron en la organización de un diplomado en Gestión ambiental con la Universidad de Chapingo. Los temas de ecología irían cobrando cada vez más relevancia. *El exdiputado federal Alfredo Basurto organiza una convención del mezcal para el día 26 de este mes. Uno de los invitados de honor será David Monreal.