El Runrún: Las investigaciones pendientes en la Fiscalía de Justicia

Cristian Camacho compareció ante la Legislatura. | Foto: Cortesía.

El 20 de abril, se cumplirá un año que en la LXIV Legislatura de Zacatecas aprobó quitar el fuero constitucional al alcalde de Guadalupe, Julio César “N”, por su presunta responsabilidad, como coautor, del homicidio de Raúl Calderón Samaniego, exintegrante de la banda “Los Románticos de Zacatecas”.

Justamente a once días de que se cumpla un año de aquella histórica decisión del poder legislativo, ayer compareció, ante los diputados, el Fiscal General de Justicia del Estado, Cristian Camacho Osnaya y advirtió que la justicia no es selectiva y no se partidiza, pero hay, en el horizonte inmediato, una acción que haga pensar que pronto podría ser detenido y presentado ante la juez, el ex alcalde evadido de la acción de la justicia.

El Fiscal general retomó otras investigaciones y aseguró que hay una carpeta de investigación contra el ex gobernador Miguel Alonso Reyes, de quien dijo se investiga por presunto enriquecimiento ilícito, pero dijo que las indagatorias siguen un proceso que espera terminen pronto. Esa son, entre muchas otras, las investigaciones pendientes que tiene de mayor relevancia el Fiscal General de Justicia.

Cristian Paul Camacho Osnaya puede mostrar toda la disposición y voluntad para aceptar que esos y otros expedientes o carpetas de investigación son herencia de la administración anterior, pero tiene que asumir, que mientras no haya resultados concretos, la detención de Julio César “N”, y la exoneración o culpabilidad del ex gobernador, queda a deber a los zacatecanos. Esos pendientes son la “Herencia maldita” que debe resolver pronto si no quiere que su gestión se manche por la política.

Anuncian “La Clínica es Nuestra” y acude el gobernador Monreal

Ayer se reunieron en Palacio Nacional los 23 gobernadores que integran el programa IMSS Bienestar para conocer los avances de la transferencia de ese régimen de salud que se supone es gratuito y universal.

Los 23 mandatarios estatales llegaron a acompañar al presidente López Obrador durante la mañanera de ayer en la que anunció la puesta en operación del programa “La Clínica es Nuestra”, donde van a reforzar el programa con mobiliario, equipo médico y los especialistas que llegarán a los centros de salud del Bienestar.

Para el caso de Zacatecas, dos hospitales se han adherido al régimen de salud IMSS Bienestar Hospital, que son el de extensión Fresnillo, en abril de 2023, con 90 camas, y el Comunitario de Sombrerete, con 15 camas desde febrero de 2019. Sin contar las pequeñas clínicas comunitarias y rurales.

Por lo anterior, según se dijo, Zacatecas podrá acceder al esquema de La Clínica es Nuestra, programa para el cual se conformarán Comités de Salud para el Bienestar, donde personas de la comunidad participarán de forma voluntaria y solidaria en la implementación de estrategias de IMSS Bienestar. Esto lo hacen a seis de meses de que termine este gobierno. Bastante tarde dicen algunos.

Comienzan las negociaciones SEZ-SNTE 34

El próximo jueves, tras casi tres años de ser ignorada, por fin la secretaria general de la Sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Soralla Bañuelos de la Torre, va a tener un primer encuentro con la nueva secretaria de educación en la entidad, busca tener el primer acercamiento para plantear una mesa permanente de atención a los enormes problemas que subsisten en el sector educativo de la entidad.

Más de 35 mil trabajadores (federalizados), del sector educativo son los afiliados a la sección 34 del SNTE y que a lo largo de los últimos dos han planteado diversos problemas del sector, problemas de índole laboral que no se atienden, falta de atención y selectividad en los concursos por las plazas, entre muchos otros problemas, que si la nueva titular del ramo no atiende, pueden comenzar a tronar de manera sistemática antes del mes de mayo.

Esta será la primera oportunidad para que la secretaria de Educación, demuestre que no llegó a la dependencia como “premio de consolación” al no alcanzar una candidatura como era su deseo. Debe mostrar que puede asumir el reto de conducir una institución que es bastante compleja y que ella conoció cuando Francisco Javier González Ávila fue subsecretario en los tiempos de Amalia García Medina.

Debe mostrar sensibilidad y apertura para platicar con todos, porque la Secretaría de Educación cobra facturas muy caras para quien no conoce la institución, y además debe romper con muchas inercias que se construyeron cuando la que tomaba decisiones era Clara Verónica Delgado Vanegas. Ahora debe mostrar que tiene carácter y temple, sino será una más de las que pase sin pena ni gloria.

Runrunazos

Familiares del joven Gerardo Castro Arellano se manifestaron en las casetas de cobro de Calera para exigir su pronta localización, actividad a la que se sumaron Madres Buscadoras de diversos colectivos en apoyo para encontrarlo. El movimiento fue organizado por la madre de Gerardo Castro Arellano, quien fue reportado como desaparecido 2 de abril en la colonia Mesoamérica, punto que fue el último donde se le vio, sin que se tenga datos de su paradero. Sigue creciendo el número de desaparecidos o no localizados.