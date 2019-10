El Runrún: La miseria persigue a Zacatecas; bloqueo en Peñasquito frena pagos

Se supone que hoy tendrían que cobrar su catorcena los cerca de 2 mil 400 trabajadores de Peñasquito, pero por el bloqueo en la minera, atribuido al senador José Narro, su cómplice Felipe Pinedo y el líder transportista, Chon Carrillo, el personal se estará quedando sin pago. El conflicto en la minera ya es de dimensiones internacionales y en la Cámara Alta se espera la pronta intervención del senador y dirigente sindical minero Napoleón Gómez Urrutia. Y aunque el presidente AMLO ya advirtió la importancia de cuidar los empleos en la minera, hasta el momento la bronca sigue. Lo preocupante es que ahora le pegan en el bolsillo a los 2 mil 400 empleados de Peñasquito por una protesta que mantienen unos 100 ejidatarios y transportistas para exigir indemnizaciones por temas ambientales y buenos contratos. Esperemos que las cosas no se salgan de control. El mismo Narro ya comprendió la gravedad de la situación y se quiere deslindar del bloqueo. Por eso dejó de darle su mesada a Pinedo y Chon Carrillo, así que los mitoteros que bloquean la mina se han debilitado.

“Ustedes presionen”

Alfonso Ramírez La Polla no se dejó presionar en la reunión en la que el gobernador Alejandro Tello pidió la ayuda de sus diputados federales. “Ustedes presionen, son oposición”, dijo el presidente de la Comisión de Presupuesto en la Cámara Baja. Otros diputados federales, como Lyndi Bugarín y Chabelo Trejo, advirtieron que aunque la representación por Zacatecas fuera numerosa no hay garantía de que aumenten el presupuesto contemplado para el estado. Por eso el petista Alfredo Femat propuso ir por “las migajas”, esos millones de pesos de programas para las entidades que se quedan sin ejercer y en los que se podrían espulgar a ver cuánto queda. En la CMIC ya están asustadísimos. El presidente de la cámara Jorge Hiriartt lamentó que una buena cantidad de constructoras no sobrevivirán el año si la situación no mejora. Y así como sufre Zacatecas, las demás entidades, según la Conago, están en condiciones similares. Todos los gobernadores tendrían recortes, aunque unos más que otros.

Grillas en la Fiscalía

Se murmura en la Fiscalía que Jesús Manuel Valerio, a punto de que lo echaran, se aferra a un cargo de “vicefiscalía de apoyo” que no está sustentado en el organigrama. Y ese hueso que supuestamente se sacaron de la manga ya empezó a generar broncas por presunta duplicidad de funciones, ya que Valerio se atribuye control y mando en servicios periciales y de la Policía Ministerial. El vicefiscal no es muy del contentillo de su jefe Francisco Murillo. Su empoderamiento vendría del periodo del actual magistrado Arturo Nahle.

Boicoteadores

Así como Pedro de León no le sirve al proyecto de David Monreal, en el equipo de Ulises Mejía, hay otros que tampoco serán de gran ayuda para el alcalde de la capital, sino todo lo contrario. Uno de ellos es un tal Ubaldo Cruz, de quien se sospecha todavía tiene vínculos con el clan Monreal, pues demandó a Édgar Rivera para exigirle el dinero que invirtió en Movimiento Dignidad y como venganza por salirse del monrealismo. Dicen que Cruz no es nada discreto y ya se anda ostentando como el megaoperador estrella del alcalde, lo que puede generar problemas en un futuro. Habría sido una mala recomendación de Javier Enríquez La Chicharra.

Denuncias en Sombrerete

Ya casi son tres meses que Sombrerete no tiene contralora. El alcalde Alan Murillo está muy agusto con Verónica Escamilla como encargada. La excontralora Karina Pérez ni siquiera ha hecho entrega-recepción ni habría cobrado liquidación. Pero antes de irse interpuso denuncias por operadores y compromisos políticos que Alan metió en la nómina para elevarla a cerca de 800 burócratas que en conjunto cobran 1 millón a la quincena. Esas denuncias ya deben de estar en la oficina del auditor Raúl Brito.

Vuelve la violencia

A Benjamín Medrano le salió otro golpeador. El diputado local Juan Mendoza lo atacó en tribunal con acusaciones “muy violentas” por la organización de la Fenaza. El perredista no cree la explicación que dio Medrano luego de la cancelación del concierto de Ricky Martin. Cuando Medrano habló de una denuncia contra el empresario que le quedó mal a él y a Zacatecas, Mendoza dijo que no se explicaba la presencia del fiscal Murillo, a menos que saliera esposando a Benjamín. El nochistlense no se dejará de Juan. Y se la estará guardando con el oscuro historial que tiene el diputado.

Runrunazos

Varios empresarios se han acercado ya con la súperdelegada Verónica Díaz para ver cómo se pueden ayudar mutuamente y meterse en la élite de la 4T. Una de ellas es Lolita Serna, de Loreto, quien ya entró en el exclusivo grupo con muy buena recomendación. *** Una parte de la fracción de diputados de Morena, que comanda Chuy Padilla, dio su espaldarazo para que Catalina Monreal sea la próxima dirigente de Morena. Alma Dávila ni Omar Carrera aparecieron en esa muestra de apoyo. La primera porque apoya a Los Históricos y el segundo porque supuestamente hizo berrinche, ya que él quería lanzarse para la dirigencia.