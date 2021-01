El Runrún: Invitan a Roberto a coordinar la campaña de Claudia Anaya

El secretario de Desarrollo Social de Gobierno del Estado, Roberto Luévano, fue el elegido para coordinar la campaña de Claudia Anaya a la gubernatura. Trascendió que la invitación ya está puesta sobre la mesa. En el priísmo coinciden que Roberto es el hombre de las estructuras que necesita la actual senadora para competirle a Morena y a su gallo David Monreal. En el gabinete de Tello ya preparan las salidas y relevos por el tema electoral. El de la Sedesol tiene un compromiso con el gobernador en tareas enfocadas al combate a la pobreza. Esa sería la prioridad momentánea, mientras llegan los tiempos. Más tarde se tomarán decisiones en las que mucho tendrá que ver el gobernador Alejandro Tello.

Reunión de equipo

El sábado en el salón Gobernadores, en reunión con la secretaria general del comité nacional del PRI, Carolina Viggiano, hubo pronunciamientos de entusiasmo para retener el poder y muy pocos reclamos. Uno de los berrinches lo hizo Antonio Martínez, dirigente de la CNC, quien alegó que en el registro de candidaturas se debiera tomar más en cuenta la gente de sectores y organizaciones del partido. En tanto, Carlos Peña y Norma Castorena, que esperan ser candidatos a diputados federales, despotricaron contra las políticas de la 4T y aseguran que eso les ayudará en las campañas. El petista Alfredo Femat y Benelly Hernández, los potenciales contendientes, tienen “otros datos”.

“Soy inocente”

El secretario general del PES, Néstor Santacruz, niega haber incurrido en violencia doméstica contra su esposa y asegura que es inocente. Jura que hay dictámenes periciales de la Fiscalía en los que le dan razón, pues detectan contradicciones y situaciones dudosas en las declaraciones que hace la denunciante. A Néstor ya le han levantado múltiples denuncias, y se jacta que ninguna de ellas ha procedido, pues asegura no ser culpable. Atribuye las acusaciones a periodos difíciles que tuvo su pareja y dice que se limitará a presentar las pruebas pertinentes ante el juez, pues menciona que él es quien ha recibido agresiones. Hay señalamientos contra su cuñado Eduardo Noyola, comisionado de la Procuraduría del Contribuyente, de supuestamente incurrir en ataques contra la familia de Santacruz. Y si el funcionario no se controla “hasta la chamba puede perder”. Néstor dice que no va como candidato, pero está convencido del proyecto en el PES con Nicolás Castañeda y está tranquilo ante el pleito jurídico con los Noyola porque asegura que él es la víctima.

Se le olvida

Ahora que se registró como precandidato a la presidencia de Ojocaliente por el PRI, Héctor Arturo Bernal presume: “hace más de 7 años en los que decidí no participar en ningún puesto de gobierno”. Eso no es cierto. Si en todo ese tiempo no consiguió ningún hueso burocrático es porque no ha podido, no porque no haya querido. Parece que El Teto se olvidó que hace un par de años, era una de las flamantes propuestas para regidor en la planilla de Enrique Flores para Guadalupe, pero en aquella ocasión el destino no le sonrió.

La tienen difícil

Los acuerdos que se han hecho en Morena se la ponen difícil a los aspirantes Priscila Benítez y Omar Carrera, apuntados para los distritos federales 4 y 1. Y es que en el Movimiento de Regeneración Nacional decidieron que se le dará prioridad al siglado de género que ya se hizo en las elecciones del 2018, en las que Samuel Herrera ganó el 4 y Mirna Maldonado el 1. Además estos dos también están apuntados en los mismos distritos y listos para reclamar su derecho a la reelección. Por eso ni a Omar ni a Priscila les ven mucho futuro en San Lázaro.

Se van a registrar

Ulises Mejía se va a registrar como precandidato a presidente municipal de Zacatecas por Morena.

En su equipo destacan que han salido bien en las encuestas y gozan de buena aceptación ciudadana. Le apuestan al trabajo en audiencias, obras y servicios públicos que ha hecho el alcalde. Pero en el D21 están esperando a que se definan los acomodos por género en las candidaturas de Morena y sus aliados. Y anticipan que si en la capital se ocupa una candidata irán con la actual síndico Ruth Calderón. En Guadalupe todo está previsto para que se registre Julio Chávez, pero cuenta la leyenda que también irá a apuntarse el excontralor Carlos Salmón, solo para molestar al grupo Indeco.

Runrunazos

Advierte Caty Monreal que los estragos que está generando el Coronavirus en Zacatecas y todo el mundo pudieran impactar negativamente en los avances que se han logrado en temas de igualdad de género. En los recorridos que la hija del senador Ricardo ha hecho en los municipios zacatecanos ha externado respaldo al personal médico que combate al virus y a comunidades que necesitan todavía más apoyos durante la contingencia. * A Francisco Arcos Pancho Donas le dejaron libre el camino para contender por Cuauhtémoc, como el cuadro más representativo del PVEM, en alianza con Morena. * Ramón Tarango se registró como candidato independiente en Guadalupe, pero no se descarta algún acuerdo con los dos grandes bloques de partidos que habrá.