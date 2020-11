El Runrún: Investiga la auditoría outsourcing en el Incufidez

Se alborotan en Morena por salida de David Monreal

Acusan en Bernárdez a Rafa Candelas de filtrar juegos de tenis

En la mira, nepotismo en Sombrerete

El buen Adolfo Márquez El Patas, director del Incufidez, tiene una bomba similar a la que tuvo Poncho Vázquez en el Instituto Zacatecano de Cultura por aquellas figuras llamadas becarios, que tienen la intención de insertarse en la burocracia. Con Poncho se ha determinado imponer reglas y procesos para los becarios de las orquestas de coro y cámara, que vienen de la Secretaría de Administración. Pero en el caso del Incufidez el tema se le complica más al Patas porque hay alrededor de 130 becarios que ejecutan “un trabajo personal y subordinado” dentro del instituto. Al otrora jugador de baloncesto ya le han llegado recomendaciones de que estos becarios, asignados a las albercas y otros centros deportivos, al menos debieran tener seguridad social. Pero ni un contrato tienen siquiera. No es que El Patas haya querido negarles ese beneficio. Él mismo ha pedido gestionar plazas ante las Secretarías de Administración y Finanzas, pero el problema es la escasez de dinero. La nómina de los 130 becarios andaría en los 400 mil pesos quincenales. El director del Instituto de Cultura Física y Deporte ya integró una lista con los 130 susodichos, a fin de integrarlos a nómina. Le urge que así sea, pues la Auditoría Superior del Estado integró un expediente de investigación para deslindar responsabilidades. El asunto de informalidad que han observado data de los tiempos de Francisco Javier Cortés Navia.

Se alebrestan en Morena

Muy rápido hubo reacciones por la salida de David Monreal de la coordinación general de Ganadería del Gobierno Federal. Los opositores al D21 dicen que no se le dio el debido reconocimiento en la Sader, pero los promotores del proyecto aseguran que si no tuviera la bendición del presidente AMLO no hubiera renunciado para claramente buscar ser candidato a gobernador. Se sabe que el próximo miércoles, David dará un pronunciamiento respecto a su proyecto. La renuncia del fresnillense generó reacciones similares en la 4T a las que hubo en el PRI cuando Fito Bonilla dejó la Secampo. El Oso Luis Medina jura que el tema de las candidaturas no está definido y en su caso no hay ningún tipo de acercamiento ni negociación con David Monreal. Son dos proyectos muy distintos. El senador José Narro anticipa que se cuadrará con los tiempos y ya piensa preparar una solicitud de licencia para participar en el proceso. En la capital están seguros de que el alcalde Ulises Mejía peleará hasta donde tope, como decía Roberto Luévano, y que al menos por ahora no son tiempos de declinar por nadie. El bloque morenista antiD21 espera que pronto salga una medición entre los aspirantes.

Impagables

A la dirección general del CECYTEZ, mangoneada por el panista Leonel Cordero, se le ocurrió contratar el despacho de Fanny Zulema Campos para una revisión interna y, según los resultados, en los últimos 15 años hay 1, 143.3 millones de pesos de aportaciones que los gobiernos estatales han ido debiéndole a los colegios, más otros 34.3 millones de pesos que nunca les depositaron en la Federación. Esos adeudos ya no van a ser recuperados, igual que los más de 700 mil pesos que el año pasado unos hackers le robaron a los colegios.

El culpable

Cuenta la leyenda que el responsable de haber filtrado cuando menos una foto del gobernador Alejandro Tello jugando tenis es Rafa Candelas. El mismo Candelas ha participado en la organización para prácticas de tenis en el fraccionamiento Bernárdez, donde aseguran que se han instalado filtros y cuidados preventivos frente al tema del Covid-19. Pero Candelas no solo promovió las prácticas por buena gente, sino para hacer grilla y lanzar ataques contra Gobierno del Estado.

Investigarán nepotismo en Sombrerete

Ya está en trámite una investigación en Sombrerete por la situación de nepotismo y tráfico de influencias que denunció el líder frijolero Santos Ramírez Hinojosa. Se reportó a la ASE que el presidente municipal, Alan Murillo, colocó como director de Desarrollo Económico a su cuñado Jaime Viedma; que la tesorera Aracely Cuevas es pareja de Jorge Alberto Segovia, hermano de Lilia Eugenia Segovia, presidenta honorífica del DIF, y que Anahí Guadalupe Mena Fraire, titular del Registro Civil, es sobrina del regidor Arturo Arnulfo Fraire Mora. También se denunció que a Christian Karina García Rodríguez, sobrina del regidor Sergio García Narváez, la contrataron como secretaria particular del alcalde Alan, pero al parecer ahí si quisieron corregir el influyentismo y despidieron a la muchacha. La síndico Alejandra Donaji Olmos ha enviado escritos a la auditoría para alegar que los cuñados no guardan relación de afinidad directa con el alcalde. Esos asuntos van a exponerse en la cuenta pública 2019 de Sombrerete.

Muertos, comités municipales

Evidentemente hay datos sensibles en el PAN que el comité estatal no quiere que sepa su líder nacional Marko Cortés. La dolorosa cifra de militantes en el estado (pues va a la baja), según registros de Noemí Luna, anda en 3 mil 536. Muchos azules quisieran que por lo menos anduviera en 5 mil. Pero la realidad es muy distinta y hay comités municipales en los que el Acción Nacional está prácticamente muerto y ni para registrar una planilla le alcanza. El desolador panorama para el panismo está en Pinos, con cuatro militantes; Susticacán, cuatro; en Tepetongo solo queda un par de militantes; y en Apulco y Trinidad García de la Cadena solo sobrevive uno por municipio. Los que tienen más afiliados con los comités de Zacatecas, con 413; Jerez, 299; Jalpa, 264 y Guadalupe, 257.

Es la entrada, no la salida

La llegada de Norma Julieta del Río al INAI no representa una salida del D21, sino todo lo contrario. Su entrada a las grandes ligas de la política nacional es parte de un proyecto integral. David Monreal tiene a sus dos grandes amigas y operadoras en puntos clave: Verónica Díaz como superdelegada en Zacatecas y Norma Julieta en el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). El equipo está unido y hubo felicitaciones a Del Río por su designación en el cargo, avalada por el Senado. Mientras tanto, Norma se mantendrá unos días más como comisionada de Instituto Zacatecano de Acceso a la Información (IZAI) mientras le llegan los últimos requerimientos para que se integre a su nuevo puesto. Ya hay uno que otro interesado bailando la danza del hueso por el espacio que quedará vacante en el IZAI. Uno de los ansiosos es Juan del Real, exjefe de Oficina del Gobernador.

Ven a Roberto en la Sedesol

Luego de los últimos acuerdos en el PRI, que prepararon la llegada de Enrique Flores al comité estatal, se dice que Roberto Luévano se mantendrá por lo pronto como secretario de Desarrollo Social. Se le reconoce que es un activo importante dentro del partido, y permanecería en el gabinete por lo menos hasta este año. Esos meses son los que tendrá para pensar y tomar una decisión respecto a su próximo paso.

Los mejores

Para el tema de la alianza PRI-PAN-PRD esperan que estén presentes los mejores perfiles y que aseguren más votos para el candidato a gobernador. Miguel Torres, anticipa El Antorcho Ávila, será uno de los que estén en las boletas y uno de los pilares en la resistencia contra la 4T. Miguel ya tiene la confianza de los villanovenses y busca tener la de más zacatecanos.

Quieren Zacatecas

El presidente del comité estatal del PRI, Enrique Flores, y el tesorero de la Función Pública, Juan Carlos Pérez, habrían convencido al delegado Joel Guerrero Juárez de que en un escenario de súperalianza, el tricolor debe encabezar la candidatura en la capital del estado. El principal argumento es que Acción Nacional no trae propuestas competitivas, pues el único que alza la mano es Alejandro Enríquez de la Coparmex y no creen que tenga la magia para cautivar a los electores. En todo caso, al líder empresarial lo aceptarían en la planilla como regidor.

Con sacrificio

Con todo y Coronavirus, el regidor de Zacatecas, René Sosa, participó ayer en la sesión de cabildo, aunque hubo algunos problemas técnicos. La junta fue virtual y se notó el esfuerzo y los problemas del edil para mantenerse conectado y participar en las votaciones. Todos en la administración del alcalde Ulises Mejía esperan que la salud del edil mejore muy pronto.

Destapes petistas

En el PT siguen nombramientos por si acaso tuvieran que ir solos rumbo al proceso electoral del próximo año. Víctor Manuel Bravo Piña fue designado coordinador en el Distrito 1 federal y evidentemente sería el candidato si finalmente hubiera ruptura con los morenistas.

Runrunazos

Sedesol, Semujer, SAMA y SEDIF recibieron reconocimientos en la Función Pública por cumplir con la carga de información de oficio. Los cumplimientos son parte de la transparencia que han destacado en el quinquenio, aunque persisten las grillas en el SEDIF por el tema de los gastos en la Fenaza. * Es falso que la diputada federal Mirna Maldonado haya estado afiliada al PRI, aseguran en el clan de Los Históricos. Incluso, la legisladora está tan identificada con Morena prepararía denuncias “por difamación” a quienes afirmen lo contrario.