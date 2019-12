El Runrún: Inhabilitan 10 años a exfuncionario estatal

Los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativo, que preside Raquel Velasco, tienen (por la falta de abogados, según justifican) un raquítico desempeño en la resolución de casos contra exfuncionarios acusados de corrupción. Pero a uno de los que sí se alcanzaron a tronar, le dieron una inhabilitación de 10 años. Se trata de Julio César Juárez, exdirector de Imagen Institucional en la Jefatura de Oficina del Gobernador, y quien aseguraba a todo mundo que iba a regresar al puesto. Resulta que en las pesquisas de Paula Rey Ortiz, secretaria de la Función Pública, detectaron que el exfuncionario infló y amplió el costo de contratos con proveedores y aunque definieron que él no se quedó con dinero, las afectaciones al erario, que se calificaron como desvío de recursos, le ameritaron una década fuera de las nóminas del gobierno. No obstante, Julio había declarado que “en ningún momento se desvió ningún recurso ni se aplicó de manera incorrecta.” Y consideró injusto los criterios para fijarle la sanción.

Sus broncas

El problema de Julio César Juárez fue que durante 2017 él solito se enganchó en contratos con Beczac Constructora y Sandra Sáenz de la Torre para rotulación de bardas con diseños de las campañas No te Involucres y Hagamos el cambio, entre otros conceptos. La bronca de Julio Juárez es que dio dos contratos adicionales para darle un retoque a las bardas por 504 mil y 756 mil pesos. Para ello tuvo que hacerle modificaciones a los convenios originales. Por ello, se acabó haciendo un gasto de alrededor de 3 millones de pesos. Y eso ya no se lo perdonaron en el expediente TJA/RAG/5017/2018-P3. Jorge Luis Pedroza, secretario de Obras Públicas, debe andar con mucho cuidado para no caer en situaciones similares de contratos adicionales para obra pública.

Se alarman en la 4T

Ante el escándalo por la petición de dinero de las becas a sus estudiantes por parte del exalcalde de Vetagrande, Teodoro Campos, en el equipo de la súperdelegada Verónica Díaz podrían incluso hoy mismo interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Teodoro por su parte dice que desde el 2017 le cortaron financiamiento público a su prepa de Vetagrande y desde entonces los docentes que acceden a dar clases lo hacen por ayudar y con la esperanza de que caiga dinero en un futuro. Según él, dice que las aportaciones a la escuela fueron acuerdo con padres de familia, pero hay dos muchachas que se niegan por “carga excesiva” de trabajo de sus maestros. El petista admite que lo que buscan es que la prepa reciba financiamiento público de una vez por todas y permanentemente. Mientras tanto, los petistas aclaran que el suplente bueno (el de mayoría) del diputado federal Alfredo Femat es Miguel Jáquez. Teodoro lo es en la pluri, que nunca llegará a ocupar.

Insisten en diputaciones migrantes

Por cierto, Femat ya está trabajando en el proyecto que ha promovido la diputada local Lizbeth Márquez para que se asignen curules federales a migrantes. El exrector propuso que de las 200 diputaciones federales plurinominales que se asignan, 20 sean para migrantes. Durante un foro en las oficinas centrales del INE, Lizbeth destacó que es necesario tener legisladores con perspectiva de género, y que en Zacatecas desde el 2003 ya se ganó ese debate y argumentó que desde entonces, junto con la Secretaría del Migrante, se han estado gestionando beneficios a favor de los paisanos.

Runrunazos

Ante el escándalo por el problema de recolección de basura en Guadalupe, que ayer fue un brutal desastre y la contratación de una empresa para que les eche la mano, hay quienes especulan que sería una estrategia de la administración de Julio César Chávez para ir preparando el terreno para la concesión del servicio, que requerirá el permiso del cabildo y la Legislatura. ** Hoy el gobernador Alejandro Tello y el secretario de Desarrollo Social, Roberto Luévano, estarán entregando apoyos del programa estrella UNE, en Guadalupe. Roberto ha ido creciendo su equipo y ganado adeptos en Sombrerete. Por lo pronto está buscando aliados en la región de Río Grande.