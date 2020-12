El Runrún: Hay 18 sospechosos por caso de feminicidio en Fresnillo

Del indignante y cobarde asesinato de una niña en Fresnillo, que estremeció a todo el estado, el fiscal Francisco Murillo ya tiene a una lista de 18 sospechosos. Debiera ser cuestión de tiempo para que Murillo dé con el verdadero responsable. En la lista de los 18 se encontraron fichitas, como la de un violador serial que se hacía pasar por una mujer en Facebook y enganchaba a sus víctimas ofreciéndoles sesiones de fotos. El fiscal dio avances de la investigación en la Casa de Justicia de Fresnillo, ante el alcalde Saúl Monreal y los diputados Héctor Menchaca, Omar Carrera y Raúl Ulloa. Aprovechó el encuentro con los diputados para alertar que la Fiscalía está en números rojos y trabajan de fiado, pues batallan para pagar las cuentas en las gasolineras. Por eso espera que lo alivianen más en el presupuesto.

“Autores intelectuales”

Saúl y los diputados morenistas presionaron al fiscal para que respondiera: “¿Quiénes fueron los que causaron destrozos en la presidencia de Fresnillo?” Según Murillo, hay cuatro albañiles detenidos por vandalismo. Pero los morenistas saben que estos no se mandaron solos. Y que aunque no se haya tratado de funcionarios, muy probablemente tenían instrucciones de alguien con intereses políticos. El fiscal no ha querido dar más datos, pero surgen especulaciones de que Arturo Torres Luna, fiel operador de Roberto Luévano, o Don Pepe Bonilla, habrían tenido algo que ver como “autores intelectuales” del mitote.

La otra visión

El diputado federal Óscar Novella ya no se consideraría parte del clan de Los Históricos de Morena. Al dirigente estatal Fernando Arteaga no lo tiene muy contento, ya que el joven legislador apoya abiertamente las alianzas de Morena con otros institutos, llámense los verdes o del Panal. Incluso, Novella ha pedido dejar “la soberbia” y esas ideas de que Morena no necesita de nadie para ganar y seguir adelante con su proyecto de transformación. En la Cámara Baja su visión es diferente a la de los Históricos: él no ve al diputado Carlos Puente como un aprontón oportunista, sino como una herramienta que ayude en la aprobación de ocurrencias impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin acuerdos

Al menos hasta ayer en la noche, todavía no se ponían de acuerdo para elegir a la sucesora de Raquel Velasco en el Tribunal de Justicia Administrativa. Hoy se elegirá a la nueva magistrada que saldrá de entre Bertha Alicia Gutiérrez Villegas, Nancy Frías Pérez, María de San Juan Villalobos de Alba, Margarita Ureño Medina y Aida Lugo, esta última muy respaldada por la fracción de Morena. Mientras tanto, Griselda Fabiola Flores, quien quiere ser ratificada como magistrada de lo que será el Tribunal Laboral se quedó ante Derechos Humanos para denunciar que hay presuntas inconsistencias en el proceso de selección. Alega que los puestos no se deben negociar políticamente y se le deben respetar los derechos a todos los aspirantes.

Salen los fans

Mientras las cosas en el PRI parecen inclinarse hacia una posible postulación de Claudia Anaya, ya van saliendo algunos fans que apoyan a la senadora. Uno es el exdelegado de Profeco Óscar del Real, quien desde meses antes la consideraba el perfil más competitivo del partido; otros serían los alcaldes de la generación 2013-2016 que recibieron ayuda de Anaya en sus adeudos ante el IMSS, que hoy vuelve a ser uno de los problemas graves a nivel estatal.

Runrunazos

A las figuras de la 4T para los distritos locales comienzan a surgir más aspirantes. Además de Priscila Benítez, se valora a Diana Saucedo, directora del Instituto de la Mujer en Guadalupe. ** En la Secretaría de Finanzas advierten que es posible que el IMSS inicie una auditoría a la Secretaría de Educación. El asunto se deriva de una queja de 500 trabajadores por asuntos de cotizaciones. El asunto es una carga más al gobierno de Tello para salir adelante con los compromisos con el magisterio. * Aunque Alfonso Ramírez ya no es dirigente nacional de Morena, Fernando Galván confía que convencerá a la 4T que es el mejor cuadro para Río Grande.