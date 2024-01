El Runrún: Grupo Hycsa S.A de C.V. ganó el contrato del segundo piso

Grupo Hycsa,opera en México, Colombia y Bolivia. | Foto: Cortesía.

Grupo Hycsa, una desarrolladora de infraestructura mexicana en el país, fue la ganadora del contrato para desarrollar el proyecto para la obra del viaducto elevado bulevar Adolfo López Mateos y Calzada Héroes de Chapultepec. El proyecto será desarrollado por el consorcio conformado por las subsidiarias de Hycsa, Calzada Construcciones, Construcciones y Dragados del Sureste.

La compañía logró este nuevo contrato a unos meses de informar que Petróleos Mexicanos (PEMEX), le adjudicó un contrato a dos de sus filiales para llevar a cabo la modernización de la Terminal Marítima Dos Bocas, en el estado de Tabasco.

El importe de aquella adjudicación es de dos mil 113 millones de pesos (123 millones de dólares), mismo que contará con un periodo de ejecución de 30 meses. En total, la suma de los distintos tramos carreteros a modernizarse en esa región de Veracruz suma casi 48 kilómetros.

En el caso de Zacatecas, el consorcio obtiene un por 3 mil 652 millones 536 mil 580 pesos con 1 centavo (214 millones de dólares), monto que se posicionó como el más económico y el que se ajusta al presupuesto planteado por el gobierno del estado. Nada para los constructores locales, ni todos los afiliados a la Cámara de la construcción juntos podían hacer frente.﷯

Consentidos de López Obrador

El pasado 27 de julio de 2023, PEMEX Exploración y Producción (PEP), a través de su Gerencia de Contrataciones para Servicios a la Exploración y Perforación, levantaron el Acta de Notificación del Fallo del Concurso Abierto Electrónico Internacional TLC identificado con el numero PEP-CAT-0- GCSEYP-085-87642-23-1, mediante el cual adjudicaron a las empresas Calzada Construcciones, S.A. de C.V. y Construcciones y Dragados del Sureste, S.A. de C.V., en propuesta conjunta (ambas Subsidiarias de HYCSA) el contrato cuyo objeto es la “Ingeniería, Procura y Construcción para la modernización de la infraestructura portuaria y servicios del Recinto Portuario de la TMDB.

El contrato respectivo fue suscrito con fecha 7 de agosto de 2023 con el número 640853831 e importa la cantidad de $4,620´652,981.70 (Cuatro mil seiscientos veinte millones seiscientos cincuenta y dos mil novecientos ochenta y un pesos 70/100) M.N. (IVA incluido) y será ejecutado en un periodo de 724 días naturales contados a partir de su firma para concluir el día 30 de julio de 2025.

En Suma el consorcio que llega a trabajar a Zacatecas, tendrá en un año, tres jugosos contratos que en conjunto superan los diez mil millones de pesos, lo que representa el 27 por ciento del presupuesto aprobado para este año del estado de Zacatecas, y en año electoral, vaya que significa un mensaje político del altos vuelos.

Ojalá el otorgamiento del contrato a este consorcio no sea producto de amiguismo, nepotismo e influyentísmo, lo que ahora parece es todo lo contrario.

Proyecto desconocido por el ayuntamiento

A pesar de que este viernes se llevó a cabo el fallo en la asignación de la obra Proyecto Integral “Viaducto elevado bulevar Adolfo López Mateos y Calzada Héroes de Chapultepec”, o “Segundo piso”, las autoridades capitalinas e involucradas no conocen el proyecto.

El presidente municipal de Zacatecas, Jorge Miranda Castro dijo que hasta esta fecha no se ha presentado de manera formal al Ayuntamiento de la capital, ni al Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) ni al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por lo que no se atreve a emitir una opinión a favor o en contra porque no conoce el proyecto, porque apenas lo que van a licitar es el tema de la elaboración del proyecto. Aseguró que aunque se habla de su construcción, aún falta mucho para que sea una realidad por todo lo que conlleva. Puso como ejemplo el proyecto “Milpillas”, por lo que a los primeros que el Gobierno del Estado debe convencer es a los de casa, porque si ni el alcalde tiene idea clara, mucho menos los ciudadanos comunes.

El Reacomodo de MORENA en Guadalupe

En la misma sesión de cabildo de este lunes, regresará a su posición como regidor del ayuntamiento Juan Manuel Torres Maldonado, quien el 11 de noviembre solicitó licencia para registrarse como aspirante a candidato a diputado local por uno de los distritos del pueblo mágico. Mañana, el alcalde Saldívar Alcalde le tomará la protesta.

Luego de que le notificaron que no goza del cariño y la simpatía de quien toma las decisiones en las candidaturas, Juan Manuel Torres Maldonado, quien fuera secretario privado y director de desarrollo en la primera administración de Julio César Chávez Padilla regresa a enfrentar al grupo político que tiene el control financiero de Guadalupe por lo que no se descarta que vote en contra de la elección de Gilberto Zapata para que sea el nuevo tesorero.

El reacomodo de las fuerzas políticas de MORENA nulifican a la corriente de amigos del ex presidente Julio César Chávez, y como se decía hace algunos meses, quedan los huérfanos de Julio en Guadalupe, Juan Manuel Torres Maldonado es uno de ellos.

El pleito Rodrigo Reyes y Rubén Moreira

Un mensaje en la red social X de Rubén Moreira, coordinador de la bancada de diputados federales del PRI, fue suficiente para que el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza saliera a controvertir la posición del ex gobernador de Coahuila, quien dijo que “!!Arde Zacatecas¡¡ No hay autoridad. La población padece violencia infernal. El narco, el cobro de piso y el secuestro son la vida diaria en las áreas rurales y urbanas de Zacatecas. @ PartidoMORENAMx guardan silencio y esconden la información. Son cómplices.”.

Quizá puede tener razón, quizá está muy lejos de la realidad, pero no se puede tomar como cierto que un actor, por importante que sea, lejos de Zacatecas, opine de algo que no conoce. Quizá el silencio y la ignorancia fuera la mejor respuesta, pero contrario a ello, el encargado de la política interna del Estado le respondió que: “lo que le arde es que estemos revirtiendo la violencia. Ya disminuimos los homicidios 40 por ciento. Es mucho más difícil pacificar una entidad atendiendo al derecho que exterminar a unos grupos, volver a otros, fuerza del estado y darles patente de corso para inundar las colonias de cristal. Usted sabe a qué me refiero”.

Rodrigo Reyes Mugüerza no debiera intentar convencer a Rubén Moreira ni a otros actores políticos, debe convencer a los zacatecanos y eso, parece que está muy lejano. El secretario general de Gobierno no debe escuchar a las voces políticas nacionales, debe escuchar a los zacatecanos y entregarles los resultados. Lo demás es demagogia.

Runrunazos

Esta semana habrá candidatos a senadores y diputados federales de MORENA, el re acomodo de las fuerzas políticas comienza y ya suena una figura femenina para ser la candidata a la Presidencia Municipal de Guadalupe por ese partido. Todo eso dejaría fuera de la contienda al actual alcalde. Al tiempo.