El Runrún: Ganan monrealistas en dos asambleas; revientan donde llevaban las de perder

El clan monrealista se jactó de tener mayoría en dos de las cuatro asambleas de Morena para elegir a consejeros, que no se reventaron. Y en las otra dos, el dirigente Fernando Arteaga, Los Históricos y el equipo del alcalde de la capital, Ulises Mejía, recriminaron la violencia para reventar la asamblea en la capital y el exceso de acarreados para que se suspendiera la de Guadalupe, donde el dueño del salón Hacienda de San Ramón, el exdiputado Gerardo Romo Fonseca, se deslindó de lo que pudiera pasar ante el espacio reducido del lugar que no dio condiciones para proceder la votación.

Lo que sigue

En Fresnillo, entre los 10 consejeros del distrito quedó Enrique Laviada, junto con Efrén Berumen y Brenda Sofía Méndez; en Jerez designaron, entre otros, a El Chicharito Cabral y Brenda Barrios, discípula de Pedro de León, además del regidor Roberto Ramírez El Pirata. En tanto, Los Históricos recriminaron la intervención en el proceso de burócratas de Guadalupe y servidores de la nación, entre ellos Saúl Cordero, protegido de la subdelegada Priscila Benítez. Y por eso, la crítica situación del proceso en Zacatecas será analizada en el comité de Honor y Justicia de Morena, donde se está pidiendo la anulación de las dos asambleas que sí se llevaron a cabo. En Zacatecas, dicen, los promotores de Catalina Monreal llevaban las de perder y por eso los acusan de reventar la sesión.

Metieron la pata

Al buen Jorge Luis Pedroza, secretario de Obras Públicas, le hicieron saber que en el manejo de proyectos otra vez metió la pata. Sucede que en una revisión en la obra del Hospital de Sombrerete, el equipo de Paula Rey Ortiz de la Secretaría de la Función Pública documentó que la planta de tratamiento de aguas residuales sanitarias estaba inconclusa y sin funcionar. Y lo que es peor, la estaban utilizando como un depósito de deshechos donde todas las porquerías se iban directo al drenaje municipal. Pedroza y su subsecretario Germán Rodríguez aseguraron tener todos los planes y procedimientos para resolver el problema, que por su bien ya lo debieron haber resuelto.

Muchas broncas

Desde las observaciones que hizo la Auditoría Federal a Gilberto Breña, secretario de Salud, por plazas no justificadas, muchos se dieron cuenta que las cosas ahí no andan tan bien. Oficialmente, la salida de Federico Borrego como coordinador administrativo se manejó como una renuncia, pero circulan las versiones de que se detectó algo indebido. Y por señalamientos sensibles como ese también salió el contralor Olicer Gaytán, quien estaba documentando anomalías en la asignación de plazas. También hay expedientes por supuesto abuso de funciones y tráfico de influencias, además de presunta falsificación de documentos. Otra bronca es que las clínicas comunitarias no tienen el equipo ni el personal suficiente. Esos serían temas que se abordarían durante la comparecencia de hoy de Gilberto Breña.

Los aplastaron

En la elección para la dirigencia de la Red Jóvenes por México los resultados ya no dejaron nada a la discusión. Omar Tellez y Yahaira Félix aplastaron, con 7 mil 137 votos, a la fórmula de Patricio Aguilar Tavizón y Paloma Arrieta, quienes solo tuvieron 213 votos. En Pinos, la formación para votar llegó abarcar varias calles. Ese municipio le dio 1,259 votos a la fórmula ganadora. Aunque a los priístas les anticipan un escenario de miedo para el 2021, presumen que mientras los procesos en Morena resultaron ser un desastre, con ellos predominó la disciplina.

Quieren arreglar el mundo

Noemí Luna, Arturo Ortiz y Gustavo Uribe, dirigentes del PAN, PRD y PRI, han tenido reuniones con dirigentes de las Cámaras empresariales. Supuestamente, esas reuniones no incluyen grillas contra Morena porque incluso han convocado al líder de ese partido, Fernando Arteaga. Sus juntas, dicen, son más bien para “tratar de arreglar el mundo” y proponer estrategias de desarrollo que puedan ser tomadas en cuenta por el gobierno.

Runrunazos

El alcalde de Jalpa, Carlos Carrillo, está frustrado porque el Gobierno Federal ya no da condiciones para ingresar a más municipios a Pueblos Mágicos. Y como de alguna manera quiere promocionar a Jalpa, están trabajando en un proyecto para promover monumentos históricos. Los jalpenses esperan que Carrillo no se distraiga con sus negocios funerarios y le dé prioridad a su administración. * En la región de Valparaíso y Fresnillo, Manuel Navarro, líder de la FOZ, ya es de los principales operadores del director del IZEA, Carlos Peña. Ahí es precisamente donde quieren poner un bastión que apoye la carrera del de Río Grande para el 2021.