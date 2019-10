El Runrún: Fallas y miseria le impiden a Pedroza terminar obras

Urge policía procesal en las salas de justicia

Con el retiro del Fondo Minero a las entidades se viene una etapa de hambruna para el sector de la construcción. Y mientras hay una larga fila de contratistas en espera de que asignen proyectos, el titular de Obras Públicas, Jorge Luis Pedroza, tiene una lista de pendientes que no puede terminar por insuficiencia presupuestal y en algunas ocasiones, por errores de mala planeación.

El fiscal Francisco Murillo debe estar esperando a ver cuándo se va una asignación presupuestal de 7 millones de pesos para que por fin concluyan la ampliación del Instituto de Ciencias Forenses en Guadalupe; y el presidente del TSJEZ, Armando Ávalos, la primera etapa de ampliación del tribunal, para la que también se requieren 7 millones, así como 2 millones más para los juzgados del distrito de El Mineral.

Para el Centro Cultural Toma de Zacatecas se requieren 220 millones más para que deje de ser un elefante blanco y 2.8 millones para acabar el proyecto de iluminación del portal Humboldt en Jerez el arreglo de fachadas.

La buena noticia que tendría Pedroza es que esta semana o la siguiente estarán lanzando una licitación, por 77 millones de pesos, para terminar el edificio A de la nueva presidencia de Fresnillo.

Por cierto, en este municipio se pospuso un proyecto de rehabilitación del mercado Oriente porque el secretario de Economía, Carlos Bárcena, se apiadó de los locatarios y no hizo las gestiones para desalojarlos para que se hicieran algunas obras.

Mala redistribución

Tanto alcaldes como el gobernador Alejandro Tello lamentaron que la mayoría de senadores estuvieran de acuerdo en quitarle el dinero del fondo minero a las entidades. Se supone que ese impuesto se había creado para mitigar afectaciones que genera la minería y contribuir con el desarrollo de comunidades, pero la redistribución que contempla Gobierno Federal generará menos impacto.

Las famosas tandas que presumen en la Secretaría de Economía federal difícilmente serán un incentivo para generar una economía formal, y en muchos casos quedarán como recursos de autoconsumo. Y los recursos para infraestructura en escuelas estarían representando montos menores a los que se recibían en los ayuntamientos zacatecanos.

Golpe a Benjamín

Pero entre quienes defendieron el retiro de ese dinero a estados y municipios, no faltaron los golpes e indirectas. El senador Ricardo Monreal criticó que los alcaldes ya no podrían comprar camionetas blindadas, seguramente en una referencia al expresidente municipal de Fresnillo, Benjamín Medrano.

La senadora Chole Luévano también criticó los presuntos enjuagues que se hicieron con el fondo minero, en los que involucraron al alcalde de Morelos, Eduardo Duque. Aunque sí se ha recurrido a malas prácticas con el dinero del fondo, en Zacatecas hubo un impacto representativo para el sector de la construcción y generación de empleos.

Pierde Zacatecas

La entidad es de las que más pierden con la redistribución de recursos del fondo, ya será 85% para la SEP, 5% para la Secretaría de Economía y 10% para Gobierno Federal. La afectación es muy clara: lo que antes llegaba a Zacatecas y otras entidades mineras se distribuirá en todo el país. Y evidentemente llegará menos dinero a la entidad. Por eso, al menos Chole Luévano y el tamaulipeco José Narro, como senadores, debieron velar los intereses de Zacatecas, a menos que sus proyectos políticos ya estén fuera de la entidad.

Antes de la votación en el Senado para discutir el tema del impuesto, el gobernador Tello y la de Sonora, Claudia Pavlovich; Guerrero, Héctor Astudillo; Chihuahua, Javier Corral; y Durango, José Rosas Aispuro le enviaron un escrito a AMLO para que reconsiderara no quitarles el dinero a las entidades, pero todo indica que se impondrá la voluntad del tabasqueño.

Indefensos

Jaime Flores, del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, ya fue advertido en un diagnóstico: hay vulnerabilidad en las salas de justicia penales del estado. Y es un asunto del que tiene que tomar cartas en el asunto el magistrado presidente Armando Ávalos. Es urgente reformar la seguridad en las salas penales, ante miradas amenazadoras de peligrosos delincuentes y los peligros que amenazan jueces y abogados, tanto a los del Ministerio Público como los defensores, es urgente que Zacatecas tenga una policía procesal que resguarde estas situaciones, como ya sucede en otras entidades.

Magistrado en la mira

Armando Ambriz, designado magistrado electoral en México, no es ningún improvisado en los temas jurídicos. Antes de ser designado ya tenía vasta experiencia en materia electoral y estudio de cuenta en el Tribunal Federal. Y su padre, Armando Ambriz Medina, estuvo en el Poder Judicial del estadio en los sexenios de Genaro Borrego y Ricardo Monreal. Por eso, este último como senador solo tuvo que darle un empujoncito para su designación. Y no se descarta que posteriormente sea impulsado para un cargo de magistrado en el Poder Judicial de Zacatecas, aunque no en la siguiente.

La pachanga

Al presidente de Fresnillo, Saúl Monreal, lo quisieron grillar porque trajo al cantante colombiano Manuel Turizo, para la fiesta de 15 años de su hija. La pachanga fue en los viñedos Campo Real de Tierra de Adentro, de la familia López. Fue una celebración ajena a las grillas. Ningún político era el festejado y solo se trató de una fiesta familiar y de adolescentes.

Cuidado con los gandallas

Ayer el alcalde Saúl partió a un encuentro con presidentes municipales en España. Se trata de un evento académico que organiza el Instituto de Mejores Gobernantes A.C, la Red de Gobierno y la Organización Mundial de Ciudades Sostenibles.

En el evento se comparten temas y experiencias sobre combate a corrupción y manejo de recursos que le pueden ayudar al fresnillense, pero dicen, debe tener cuidado con gandallas como Galo Limón, del instituto de gobernantes, que suelen promover la entrega de premios, como los mentados Tlatoanis, con más interés de marketing que en reconocer o evaluar el desempeño de ayuntamientos. Galo vive de eso: de premios y reconocimientos con los que adula a funcionarios, regidores y todo el que caiga. Raúl Veyna, exalcalde de Morelos, fue uno de los que le pusieron un alto y no cayó en su juego de marketing.

Quedarían campechaneados

En el pleito al interior de Morena, una vez que se arreglen las cosas en el comité estatal, en el reparto de las carteras se deberán integrar cuadros tanto monrealistas como Históricos, como así sucedió en la coronación de Fernando Arteaga, a quien le pusieron a Gladys Campos como secretaria de Organización.

Todavía hay pleitos y reclamos de aquel inolvidable 13 de octubre. Dicen que hubo problemas con el registro de Enrique Laviada y Catalina Monreal, que en un principio no aparecían en el padrón. Estos lo atribuyeron a que los querían sacar de la jugada indebidamente, pues ambos también se consideran fundadores. Cuenta la leyenda que Ricardo Hernández León, encargado de Transparencia en el Senado, fue quien finalmente les resolvió el asunto en el registro. Por cierto, se dice que en la asamblea de la capital, a la gente del ayuntamiento se le dio la instrucción de apoyar a Javier Enríquez La Chicharra, pero reventaron la sesión

Impulsan en familia a secretaria del PRI

Dicen que el exalcalde de Jerez, Lalo López Mireles, está muy entusiasmado con la idea de que su esposa Eva Verónica Hernández, secretaria del PRI, busque la presidencia municipal en el 2021. Supuestamente, López Mireles sabe que si vuelve a lanzarse va derechito al fracaso, pero su esposa tiene la plataforma del partido y cree que el 21 es el mejor momento para aprovecharlo.

Más broncas

Este lunes, los grilleros del SPAUAZ tendrán una reunión para discutir una propuesta de emplazamiento a huelga para el próximo año. Recriminan que la administración de Antonio Guzmán no cumplió con algunos acuerdos que se hicieron para terminar con la huelga del año pasado. Hay mucha preocupación en la Rectoría por conseguir los recursos para el cierre de año, y porque con el nuevo Gobierno Federal se ve lejano un rescate financiero.

Arquitectos vs ingenieros

Integrantes del Colegio de Ingenieros piden ayuda a su presidenta Judit Trejo porque, advierten, hay una cacería contra ellos por parte de los directores de Desarrollo Urbano de Zacatecas, Juan Manuel Lugo Botello, y Guadalupe, Gerardo Guillermo Dueñas.

Ambos funcionarios, como parte del clan del Colegio de Arquitectos, han emprendido una serie de sanciones contra los ingenieros, que lo atribuyen a celos profesionales y principalmente, a los de los presupuestales.

Si la presidenta de los ingenieros, Judit Trejo, no sale en la defensa de sus agremiados, podría haber protestas directas ante los alcaldes Ulises Mejía y Julio César Chávez, de Zacatecas y Guadalupe.

Pleitos priístas

En el PRI de la capital están peleados y debilitados. Todavía hay reclamos porque la regidora Mayra Espino sigue como presidenta del comité local, y hay quien le recrimina que en el pasado proceso le dio prioridad al proyecto de Carlos Peña en el distrito federal que al de Julio Nava en el municipio, pero lo que algunos priístas de hueso colorado consideraron reprobable es que algunos prefirieran apoyar a Cuauhtémoc Calderón por el PVEM, antes que al candidato de casa.

Infiltrado

Cuenta la leyenda que el constructor Juan Parga recibe información privilegiada y datos técnicos del Inzace, a cargo de Francisco Carrillo Pasillas, y con esos “servicios de inteligencia” no descartan que se pueda hacer algún enjuague.