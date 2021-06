El Runrún: Exonera el Trijez a Ricardo Monreal y pide sancionar al gobernador

Otra vez se meten en polémicas en el Tribunal Electoral del Estado de Zacatecas (Trijez), presidido por Rocío Posadas. Sus últimas resoluciones son un escándalo que dan lugar a señalamientos de que no hay piso parejo. Y que la balanza de la justicia que imparten está inclinada hacia un lado. Ayer los magistrados resolvieron dos casos con muchas similitudes. Uno se trató de un expediente contra Ricardo Monreal por manifestaciones de apoyo a su hermano David, cuando contenía por la gubernatura; y el otro fue contra el gobernador Alejandro Tello, a quien señalaron por respaldar a Claudia Anaya, candidata de Va por Zacatecas. Mientras que al senador lo exoneraron totalmente (solo les faltó decirle “ahí disculpe”), el expediente de Tello lo estarán mandando a la 63 Legislatura para que ahí determinen la sanción correspondiente.

Uno en la oficina, el otro en la calle

Los priístas están furiosos. Señalan que en el Trijez les juegan chueco. Ricardo Monreal grabó videos, incluso desde su oficina en el Senado, para apoyar a su hermano David, pero en el Trijez determinaron que eso “no representó inequidad contienda”. Tampoco se sancionaron expresiones religiosas del exgobernador, de que se encomendaba al Santo Niño, pues consideraron que eso no violentaba la norma electoral. En cambio, a Tello que acudió un domingo 7 en el domo de la feria ya lo andan crucificando por presuntamente intervenir en el proceso electoral. Tello alegó que era un día inhábil, que no era un evento proselitista, sino partidista, y que no acudió en calidad de gobernador, sino como un simple militante. “Claudia es una mujer inteligente, honesta y capaz,” dijo Tello en su discurso ese día. De ahí se agarró el Trijez, pues definió que una “simple manifestación conlleva un ejercicio indebido del cargo”. Los magistrados desestimaron el argumento del día inhábil al alegar que la figura de un mandatario es permanente en lo que dura su cargo, pero la de un senador no.

Otro castigado

Para rematar en su aparente furia contra el priísmo, el Trijez también castigo al Pichus Bonilla, pues este acudió como representante del PRI ante el Consejo del IEEZ siendo servidor público de Gobierno del Estado. Por eso, se le pedirá a la secretaria de la Función Pública, Gabriela Rodríguez, que se determine una sanción para El Pichus. Esos asuntos de grilla electoral tendrían un beneficio más mediático para Morena. No son escándalos equiparables a un desvío de recursos, amenazas para manipular el voto o asuntos de índole penal. En el caso de Tello se trata de expresiones de apoyo hacia su partido que finalmente todos los políticos hacen, empezando por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pugnas en Fresnillo

El IMSS le ofreció a Gobierno del Estado hacerse cargo del Hospital de la Mujer en Fresnillo. Tomando en cuenta que el estado no tiene dinero para ponerlo en operación se trata de una opción viable. Sin embargo, hay dos grupos que tienen motivos para oponerse a cederle el espacio al IMSS. Uno es el equipo de Saúl Monreal, quien se reelegirá como alcalde. El Cachorro y su gente insisten en que el IMSS debe cumplir una gestión de construir un hospital desde cero, que se planea desde que gobernaba Gilberto Dévora. Hay un terreno que se le donó al IMSS, cerca del campus de la UAZ en Fresnillo, y esperan que ahí la dependencia federal construya y mande a sus médicos. Otra que no quiere que se le entregue el hospital al IMSS es Norma Castorena, líder sindical en la SSZ. La excandidata a diputada federal tiene compromisos y si la Secretaría de Salud mantuviera el hospital, tendría que abrirse la bolsa de trabajo para su gente. El problema es que SSZ no tiene dinero. El tema estará en la cancha de la Legislatura para determinar si se dona el inmueble.

Nada seguro

Hay impugnaciones ante el reparto de las 12 plurinominales al Congreso que definió el IEEZ. Nadie de los elegidos está seguro, ni siquiera al recibir la constancia. Quizá hasta cuando cobren la primera quincena puedan sentirse tranquilos en el cargo. Además del proceso del PRI para pelear la pluri del PT, el PAN y MC también pelean una curul. Es posible que cuando menos haya una modificación en lo que será la 64 Legislatura. A Manuel Castro y Priscila Benítez los bajaron inesperadamente en 2018 cuando ya tenían un pie en la Legislatura.