El Runrún: Exfuncionarios van a llorarle a magistrados

Se preparan para el paquete de presupuesto 2020

Ofrecen priístas ayudarle al gobernador en Milpillas

Necesita la UAZ $400 millones para cerrar el año

La justicia es para resarcir las transas y desvíos en ayuntamientos y Gobierno del Estado es lenta. Muchos estuvieron peleando las solventaciones con el auditor Raúl Brito, ahora respaldado por la exmagistrada electoral, Hilda Lorena Anaya, que se transformó en su brazo jurídico, para pelearse con los exfuncionarios y los exalcaldes.

Sucede que ya con las revisiones de Hilda Lorena se repartieron confirmaciones de castigo y redenciones. Y quienes salieron perdiendo ya habrían ido a llorarle a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, Raquel Velasco, Gabriel Sandoval y Uriel Márquez, para impugnar las resoluciones, o al menos disminuir el dinero que se supone deben regresar.

Al que le fue muy mal es al emperador del frijol, Constantino Castañeda, exalcalde de Río Grande, quien junto con sus cuates señalados de un daño patrimonial de 4 millones de pesos, no convencieron a Brito que eran inocentes. Ahora tendrán que pagar o esperar la resolución del tribunal.

En las mismas está Gerardo Díaz, exdirector del sistema de agua de Fresnillo, a quien le confirmaron un desfalco de 1.7 millones de pesos del 2015 y que en el equipo de Saúl Monreal ya le quieren cobrar. Otros a los que no les ha ido muy bien con señalamientos es a El Boa Barraza, exdirector del Incufidez y su entonces tesorero Alejandro Zapata; y a José Luis Santoyo, excoordinador administrativo de la Seduzac, quien comparte con el exfuncionario Jesús Ruiz Cortés creditos fiscales por 4 millones, a menos que los magistrados administrativos se apiaden de ellos.

“Disculpe usted”

Otros salieron muy bien librados con las solventaciones, como el exdiputado local Jorge Torres, quien luego de señalamientos de su administración en Valparaíso, reconocieron que hubo “agravios” de la ASE y le fueron revocados créditos fiscales. “Disculpe usted”, le habrían dicho. Otro que al que también le habrían ofrecido disculpas es al líder de los alcaldes del PRI, José Juan Álvarez de Cuauhtémoc, por señalamientos que tuvo como titular de Infraestructura Vial en el sexenio pasado.

En la mira

Los intrigosos y opositores del auditor Raúl Brito, que lo señalan de presuntos favoritismos, estarán al pendiente de qué tanto van alineadas o no las resoluciones emitidas en la ASE y en el tribunal administrativo. Los grilleros van a acusar que si la auditoría confirma una resolución y el tribunal la revoca, una instancia de los dos estaría mal. En las resoluciones conllevan muchos intereses que hasta proveedores y contratistas han sido citados, como la morenista Leticia Sánchez, madre de la subdelegada Priscila Benítez y representante de Jaguar.

Se preparan para los gastos

Este lunes, el gobernador Alejandro Tello y el secretario de Finanzas, Jorge Miranda, darán un pronunciamiento sobre el paquete de presupuesto propuesto para el 2020. Entre muchos alcaldes ha predominado el pesimismo. Según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, las participaciones de aportaciones federales del Ramo 33 habrían de disminuir de 12 mil 805.8 millones de pesos de este año a 12 mil 762.2.

En cuanto a presupuesto total, el centro de estudios maneja que para Zacatecas se contemplan 28 mil 54.2 millones de pesos para el 2020, cuando este año fueron 27 mil 466.

En Nómina Educativa, el FONE, se contemplaría un aumento de 6 mil 913.2 millones de pesos a 7 mil 112.1 millones. Lo que todavía no se sabe es cuánto recibirá el estado del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.

Quieren meterse

Hay un grupo de priístas de la CNC que pretende ayudar en la socialización del proyecto Milpillas, en el que Luis Fernando Maldonado, secretario del Agua y Medio Ambiente, nomás no puede concretar.

En la estrategia, presuntamente, se habla de un relevo entre priístas de la región de Sombrerete, pues la diputada local Karla Valdez le habría dado su bendición a Eduardo García Ceceñas para que busque el distrito. Supuestamente, Karla ya le habría echado el ojo a la alcaldía de Sombrerete o retomar línea en su carrera en el sector salud. Y mientras tanto, los priístas de ese distrito se ven tentados a ir a Jiménez del Teúl para convencer a la gente del proyecto Milpillas.

Sin confirmación

Muy contento, el secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), Enrique Levet, presumía que el cierre de año para las universidades en crisis ya estaba asegurado, pues Gobierno Federal les soltaría la lana sin broncas. Esa noticia la recibieron en la UAZ con cautela y sin festejos. Aunque el mismo Levet les avisó de la “gestión”, mientras no haya una notificación oficial de la SEP no se le van a creer.

A patinar en la quincena

El rector de la UAZ, Antonio Guzmán, está preocupado. “Vamos a patinar en la segunda quincena de este mes”, dice. Para librar el cierre de año, la universidad necesita alrededor de 400 millones de pesos. Y que en el gobierno estatal y federal, legisladores y comunidad se solidaricen con la institución.

El SPAUAZ de Pedro Martínez tiene previsto un emplazamiento a huelga, que podría estallar en febrero del próximo año. Y eso, es una de las preocupaciones secundarias.

La universidad aumentó su matrícula total de 35 mil a 42 mil alumnos, y el rector lamenta que el presupuesto es el que no crece.

*Que no la rieguen

La Federación autorizó recursos y se tiene contemplado que el Centro de Justifica para Mujeres en Fresnillo debe estar terminado, a más tardar, el 31 de diciembre.

Jorge Luis Pedroza, titular de Obras Públicas, debe ponerse las pilas esta vez y evitar recomendaciones o devolución de recursos a Gobierno Federal. Ojalá no vuelva a ocurrir una barbaridad como en otros proyectos que ha manejado la Secop.

Por cierto, una obra interesante que podría comenzar el próximo año con recursos federales es el Centro de Investigación en Biomedicina Molecular para el IMSS de Zacatecas.

Petistas contra morenistas

Ni el diputado federal Alfredo Femat ni la Geovanna Bañuelos, principales figuras del PT en Zacatecas, están de acuerdo en todo lo que les dicta y les impone la 4T. Tampoco el diputado Lolo Hernández ni el alcalde de Loreto José Luis Figueroa. Pero la que parece tener una lealtad y obediencia incuestionable es la legisladora Gaby Pinedo, quien parece seguir al pie de la letra las instrucciones que le dicta el grupo de Chuy Padilla en el Congreso local. Dicen que en esos acuerdos mucho tiene que ver Filomeno Pinedo, padre de Gaby.

Reagruparse

Alfredo Femat viene el próximo sábado a rendir su informe en el Teatro Calderón. Creen los petistas que es hora de reagruparse y ver hasta donde hay qué marcar distancias con Morena.

Asesores-operadores

Las contrataciones de asesorías ya muestran los rumbos y estrategias políticas de ayuntamientos, partidos y demás. El gobierno de Ulises Mejía en la capital metió como asesor al exdirector del CECYTEZ, Renato Rodríguez, quien había sido de los más berrinchudos de Morena, desde la imposición de Julio César Chávez como candidato en Guadalupe. Se cree que Renato llega como una promesa “antimonrealista”, muy influenciado por Raymundo Cárdenas.

En el PVEM, la diputada Susana Rodríguez ya incluyó en su equipo del Congreso al excandidato en Guadalupe, Pedro Jasso, quien sigue lamentándose por no haber alcanzado la regiduría.

Cacicazgo peligroso

En la zona norte del estado advierten que ya comienza a ser peligroso el descarado cacicazgo de Pedro Miranda, actual director del Instituto Tecnológico Zacatecas Occidente de Sombrerete. El buen Miranda, según dicen, sigue gobernando Chalchihuites, donde su esposa Laura Nava fue electa alcaldesa el año pasado. Pero el funcionario sigue metiendo mano en las decisiones.

Insisten

El alcalde de Ojocaliente, Daniel López, insiste con la contrucción de una Unirse en su municipio. Si tuviera una buena recaudación, el municipio podría pagar la obra sin broncas, pero los morosos siguen adeudandole en conjunto más de 130 millones del predial a la presidencia.

Excesos de Pedro

Cuenta la leyenda que en Calera el alcalde Reynaldo Delgadillo ha tenido broncas con muchos burócratas que quieren irse a trabajar en el sistema de agua. Resulta que en el organismo operador están mejor pagados que en muchas áreas del ayuntamiento y por eso todo mundo quiere estar allá. Esos excesos, presuntamente, los atribuyen a decisiones que en su momento tomó el ahora diputado panista Pedro Martínez.

Nada de nada

No solo hubo desilusionados en el grupo de la súperdelegada Verónica Díaz por el nombramiento de Víctor Manuel Reyes como representante de la Conagua. El exdiputado local Fernando Galván soñaba con que su paisano Alfonso Ramírez Cuellar, diputado federal, le iba a conseguir la codiciada chamba. Desde que dejó al PRD para irse a Morena, Galván no ha visto beneficios, a excepción de una mayor distancia con su archienemigo Juan Mendoza, el diputado que sorpresivamente ya destacó como aliado del gobierno estatal.