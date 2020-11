El Runrún: Este mes repartirán bases en gobierno

Si las cosas salen como están previstas, este mes podrían ya salir algunas de las anheladas y codiciadas bases que esperan en la burocracia estatal. Es lo que muchos esperaban del quinquenio de Tello. Se anticipa que la designación de estos espacios será un asunto que tendrá que estar muy bien acordado entre el secretario de Administración, Víctor Rentería, y el líder del SUTSEMOP, Miguel Toribio. También hay buenas noticias para los burócratas eventuales. El gobernador Tello les facilitará contratos para que al menos ya tengan prestaciones. Hay trabajadores que llevan cinco y hasta 10 años en esa situación. Por fin se les hará justicia. Aún no se definen cantidades de contratos ni bases a repartir, pues el gobierno está en la etapa de revisión de expedientes para valorar caso por caso.

Tareas importantes

Este sábado habrá sesión del comité político estatal del PRI. La militancia y su dirigente estatal Enrique Flores definirán tres comisiones muy importantes para el partido en el 2021: la de postulación de candidatos, la de fiscalización y la de financiamiento. Los tricolores ya van preparando las formaciones del proceso electoral, aunque todavía falta mucho para definir el proyecto de la pretendida súperalianza. Si se descuidan les puede ganar el tiempo.

Consulta panista

La dirigencia estatal del PAN está convocando a cada comité municipal su postura y opiniones respecto a ir en alianza con el PRI. Así se lo pidió Marko Cortés a la presidenta Noemí Luna. Por lo que se sabe ya hay posturas de quienes buscan solo una coalición parcial y quienes están dudosos. El “PRIAN” todavía tiene que sortear muchos obstáculos. Uno de ellos que es que el PRI nacional está amagando a que vayan juntos en Campeche para que le ayuden a retener la gubernatura. Y si no se le concede este capricho al líder tricolor Alito Moreno, amenazan con ir separados en el resto de los estados.

Alcalde inútil

No sirve para resolver problemas, pero ya se anda apuntando para diputado local. El famoso presidente de Río Grande, Julio César Ramírez El Campe, es cada vez más ineficiente. Lo han señalado por seguir haciendo pachangas en su balneario, como si fuera inmune al Covid-19 y recientemente fue regañado por Luz Domínguez, presidenta de Derechos Humanos, debido a la irresponsabilidad de tener un solo juez comunitario. Sucede que un tipo se estaba peleando en un Ómnibus de México. El chofer lo reporta y los estatales de la Unirse se llevan al tipo a los separos de Río Grande. El juez no estaba, pero de todas formas lo encierran. Y al día siguiente ya estaba muerto. Al parecer se suicidó y la responsabilidad se la enjaretan al inútil de El Campe.

Se despiden de candidaturas

Ni Jaime Esquivel en Río Grande, Herón Rojas en Fresnillo o cualquier otro subdelegado del Bienestar, a excepción de Priscila Benítez tal vez, aparecerá en las boletas el próximo año. Ellos ya lo saben y por eso no renunciaron, aunque había intenciones de algunos de lanzarse al ruedo, especialmente de Carlos Zúñiga, quien soñaba con hacer algo en la capital.

Pueblo sin ley

A Ramiro Sánchez, presidente de Monte Escobedo, solo le queda un policía. Uno pidió permiso y otros tres que no habían aprobado exámenes de confianza ya entregaron la placa. Por eso el municipio es un pueblo sin ley donde recientemente han aumentado actos vandálicos, incluyendo el incendio de un vehículo. En el ayuntamiento esperan que se haga justicia al menos en el caso de una supuesta relotificación y apropiación ilegal de terrenos en los que está involucrada la exalcaldesa Lila Ulloa.

Runrunazos

Después del titular Jehú Salas, quien más gana en la Secretaría General de Gobierno no es ninguno de los subsecretarios Jorge Rincón o Érick Muñoz, sino Ricardo Lamas El Japo. Él es el verdadero segundo al mando, al menos en términos presupuestales. * Como se veía venir, Gustavo Uribe llegó a la Secretaría del Campo. El de Pinos ya había estado en la dependencia como subsecretario. Conoce del tema y sabe que no se debe descuidar el changarro. * El regidor de Cuauhtémoc, Francisco Ruiz, alias Pancho Donas, trae una confrontación y competencia directa con la administración de Juan José Álvarez. Tan mal andan en el DIF municipal, que la gente anda viendo quién reparte más apoyos, el regidor o todo el sistema municipal. * Quienes están más activos en la resistencia contra el D21 son el senador José Narro y sus operadores. El de Tamaulipas está tejiendo alianzas no con quienes apoyan su proyecto, sino con los que están en contra de David Monreal. “El enemigo de tu enemigo es tu amigo”, dirían los narristas.