El Runrún: Estalla la bomba en educación

Maribel Villalpando, Secretaria de Educación. | Foto: Cortesía.

Tras la confirmación de que del total de subsecretarías de la Secretaría de Educación de Zacatecas, el 60% de ellas (tres de cinco) no reciben pago de compensaciones en lo que va de la actual administración, es decir, los funcionarios no reciben un pago por el desempeño del cargo, la situación administrativa en la dependencia está a punto de estallar, debido a que son muchos y graves los problemas que aquejan a los mandos medios nombrados por el Gobernador David Monreal Ávila.

Oficialmente son cinco subsecretarías: la de educación básica, académica y la administrativa. En ninguna de ellas los titulares ni los mandos medios reciben una compensación, como lo marca la Ley, desde que fueron nombrados en el cargo.

En cambio, en la subsecretaría de Planeación y de educación media superior y superior el trato es distinto, porque los mandos medios (directores y jefes de departamento) reciben un pago de manera discrecional, dependiendo de qué equipo político provengan. Si no proceden del grupo hegemónico, simplemente no hay compensación.

Otra área beneficiada con enormes privilegios, es el staff del despacho de la secretaría, que encabeza la educadora Clara Verónica Delgado Venegas, y que además recibe trato especial. La bomba estalló en la dependencia, y todos aquellos que forman parte de los mandos medios y superiores de las subsecretarías ninguneadas, están decididos a demandar ante los tribunales laborales y notificar al gobernador del Estado, la exclusión y el compromiso incumplido de Maribel Villalpando Haro, a quien acusan de mucho desconocimiento en la dependencia.

También en la Subsecretaría de Educación Media Superior hay mucho desorden

Debido a que Gizel Liliana Llamas Ibarra, subsecretaria de educación media superior y superior se inscribió en MORENA, como muchos encandilados, para buscar ser la candidata a la Presidencia Municipal de Villa de Cos, los problemas en las distintas instituciones se han agudizado, comenzando por la propia subsecretaría.

Juan José Gómez Sánchez renunció a mediados de diciembre a la dirección de Educación Superior y en lugar de regresar a su plaza base en la Normal de Juchipila, ahora está en la Universidad Pedagógica Nacional, sin tener derecho y mucho menos una plaza base. La dirección que le concedió el gobernador se mantiene acéfala.

Guillermo Guerra Mireles también renunció al departamento de educación normal, pero no se la han aceptado y se mantiene en el cargo, pero absolutamente nadie tiene trato con él, en tanto los problemas en “Nieves”, en la BENMAC, Juchipila y San Marcos, se agudizan en forma sistemática. Los conflictos están a punto de reventar.

José de Jesús González Palacios “El Chufus”, tiene varias semanas que se no se presenta para mantener el control en la dirección de la Escuela Normal “Matias Ramos Santos” de San Marcos en Loreto, y ha provocado un desorden administrativo y de control escolar, por lo que no se descarta que el conflicto con los estudiantes estalle a la brevedad, incluso cuando la próxima semana conmemorarán un aniversario más de la llamada “Represión estudiantil”. No hay ninguna autoridad que haga frente a las necesidades de los alumnos. Todo esto acrecienta la crisis que se vive en la Secretaría de Educación.

Hoy asignarían contrato de construcción del segundo piso

Este viernes, a las 14:30 horas se llevará a cabo la sesión en la que se conocerá el fallo en la asignación de la obra Proyecto Integral “Viaducto elevado bulevar Adolfo López Mateos y Calzada Héroes de Chapultepec”, cuyo número de licitación EO-932063953-SOP055-2023, tuvo cuatro oferentes y todas las empresas participantes no son originarias del Estado de Zacatecas, y tampoco pagan sus impuestos en esta tierra.

Con una inversión estimada de 3 mil 650 millones de pesos, financiada con recursos propios del estado y sin la necesidad de incurrir en deuda a largo plazo, según se dijo, el proyecto del Segundo Piso del Boulevard es una obra plurianual y se prevé que la construcción dure aproximadamente 21 meses.

Empresas como la Peninsular Compañía Constructora y Construcciones y Dragados del Sureste, quienes además de tener el mismo origen del Presidente de la República, han participado en licitaciones y obras de la refinería de Dos Bocas, son las favoritas para llevarse el jugoso contrato. También participan Calzada Construcciones la multiconocida ICA Constructora S.A de C.V. pero se advierte que tendrían menos posibilidades por que son las que más alto ofertaron el proyecto.

Hasta hoy que es la sesión donde se declarará al ganador, no se conoce el trazo del proyecto, los criterios de diseño del proyecto integral, las especificaciones, los estudios de mecánica de suelos, los contratos modelos y las constancias de inversión, entre otras cosas, pero la obra no arrancaría mañana, sino que tendrían que pasar al menos seis meses para que los ganadores presenten todos esos documentos y se socialice la edificación. A menos que haya un movimiento social adverso, parece que arranca el proyecto.

Runrunazos

El Gobernador del Estado ayer convocó a la primera reunión de gabinete del año, al que califica como el año de la paz, donde instruyó a sus secretarios y todos los funcionarios a que todas las acciones que se realicen por el Gobierno Estatal tendrán el objetivo primordial de pacificar y brindar tranquilidad a la población zacatecana. También les anunció que pronto, muy pronto vendrán algunos relevos en distintas áreas. Todos a temblar.