El Runrún: Escándalo en Guadalupe por supuesto cobro de moches

Cuentan que algunos regidores de la Comisión de Desarrollo Urbano de Guadalupe presuntamente ya estarían pidiendo moches a los constructores y desarrolladores por conducto del exdelegado de Corett, hoy Insus, Raúl Ramírez, un panista muy allegado en otros tiempos al actual diputado federal Chabelo Trejo. Y que cuando vio que los azules no levantaban en Guadalupe buscó y pactó con los morenistas que ahora tienen el poder. Mientras tanto, en el ayuntamiento se anticipa que seguramente los contratistas ofendidos irán a quejarse muy pronto con el alcalde Julio César Chávez. Le exigirán poner mano dura o saber si él es parte de esa exigencia que Raúl está haciendo, charoleando a nombre de los ediles de Desarrollo Urbano.

El consentido

Cuenta la leyenda que el magistrado presidente del TSJEZ, Armando Ávalos, ha dado muestras de confianza a varios que ambicionan quedarse con la presidencia después de él. Por lo pronto, de lo que todo mundo está seguro en el tribunal es que Armando no quiere que el exprocurador Arturo Nahle sea su sucesor. En contraste, a quien ven como el más consentido y respaldado por Ávalos es al magistrado Carlitos Villegas, quien ya se siente “del otro lado”. Hay otros que buscan respaldo de afuera con el gobernador Alejandro Tello. En esa lista estaría la magistrada Silveria Serrano.

Daños patrimoniales

Según las revisiones del auditor Raúl Brito, en la cuenta pública 2017 se detectaron anomalías que implican un presunto daño patrimonial por 1 millón 19 mil pesos en la JIAPAZ, que en noviembre de ese año Benjamín de León recibió de manos de Víctor Rentería, actual secretario de Administración. En la revisión de esas cuentas, a la administración del cenecista Humberto Rincón en Ojocaliente le achacan dos pliegos de supuesto daño patrimonial, uno por 1 millón de pesos y otro por 2.3 millones. Los señalados estarán haciendo intentos por solventar las observaciones, en la que no se descartan reclamos o justificaciones ante la auditoría.

Con mucho descaro

En el Congreso están sorprendidos por el descaro con el que el exjefe de Recursos Humanos, Gerardo González Villegas, pide quedarse como coordinador del Instituto de Investigaciones Legislativas. El burócrata gandalla se jacta de que no necesita el salario, ya que cuando lo quitaron de jefe nunca le redujeron las percepciones y ya anda de barbero con Chema González, Luis Esparza y cuanto diputado se cruce en su camino para convencerlo, aunque ya le han dejado claro que él no va. Lo que no dice González es que mucha chamba que les presume a los diputados no la hace él y le roba el créditos a sus compañeros.

Hans, nuevo Dominguitos

Dicen que a Hans Hiram Pacheco, el gran cacique de Psicología de la UAZ, le valen los temas de vinculación laboral y demanda de egresados. Lo que le importa son los votos. La matrícula ya superaría los 2 mil 500 alumnos, una de las más grandes del país entre las escuelas de Psicología. Y dicen que además Hans está concediendo tiempos completos y plazas para casas para brindar servicios de psicología, que aunque en cierta forma es positivo, le recriminan un crecimiento descontrolado en la nómina. Por eso ya lo comparan con el exrector Francisco Domínguez Garay.

No le hicieron caso

El presidente de Ojocaliente, Daniel López, hizo llamados a otros alcaldes para que acudieran a la reunión con el senador Ricardo Monreal, pero no le hicieron caso. Los 4T creen que por cuestiones de partido, los presidentes más grilleros, de esos que fueron a manifestarse contra* AMLO*, no quisieron acercarse con el fresnillense. Según López, para el próximo año serán más alcaldes los que estarán del lado de la 4T.

Pasados tormentosos

José Juan Álvarez, de Cuauhtémoc; Miguel Varela, de Tlaltenango, y los otros alcaldes que amenazan con volver a manifestarse con el Presidente aseguran que han sido responsables con el manejo de recursos públicos. Y recriminan que las acusaciones de que el dinero federal no llega completo son justificaciones políticas para quitarles presupuesto. Pero los municipios arrastran antecedentes de tremenda corrupción, como la planta tratadora que se pagó, pero nunca se hizo en Tlaltenango durante el trienio del panista Marco López. Los ediles que dicen estar limpios de pecado piden que se les juzgue en lo particular.

Runrunazos

Julia Olguín y la diputada federal, Lyndiana Bugarín, esperan verse otra vez las caras en el 2021. Durante los cabildeos y negociaciones por las candidaturas el año pasado, desarrollaron rivalidad. Ahora Julia Olguín busca venganza en el Distrito 2 federal, esperanzada en que tendrá un espacio en el partido guinda. * El senador José Narro quiere despegarse de su amigo Felipe Pinedo, o al menos que sus encuentros sean discretos, pero todo mundo en el Senado ve a Felipe en la oficina del tamaulipeco, como si fuera Juan por su casa.