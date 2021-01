El Runrún: Escándalo en el PES; denuncian por violencia al secretario

Hoy se registra Claudia Anaya para la candidatura a la gubernatura

Los valores, discursos y todas esas filosofías que dicen promover en el Partido Encuentro Solidario (PES) se cuestionan por un escándalo que enfrenta uno de sus dirigentes. Resulta que Néstor Santacruz Márquez, segundo al mando en el PES después de Nicolás Castañeda, fue denunciado por lesiones y violencia, presuntamente cometida en contra de su esposa, cuñado y suegro. En un reporte de la Fiscalía estatal se consigna que el caso está documentado en el legajo de investigación bajo el número de sistema PIE 5764/2020-7 y número interno 137/2020.

Según el testimonio de su esposa, que alega ser la víctima, en un trayecto de Tránsito Pesado para llegar al domicilio de la pareja, en Colinas del Padre, el político del PES le estuvo dando golpes con el puño cerrado. Ella declaró que al llegar a casa, se miró al espejo y vio que ya tenía un moretón. “Ya Néstor, ve cómo me dejaste el ojo”. Luego, ya dentro del domicilio ambos llamaron sus padres. La mujer presuntamente agredida afirma que su suegro Fernando Santacruz había entrado en la casa y solo veía cómo su hijo le seguía pegando, sin intervenir. Cuando llegó el padre de la denunciante trató de calmar la situación, pero Néstor supuestamente le pegó también. Según el testimonio que recabaron en la Fiscalía, Néstor retuvo a todos por más de una hora.

En la cancha de la Fiscalía

La víctima solicita a la Fiscalía anular su matrimonio, un festejo al que asistieron el polémico alcalde de Ojocaliente, Daniel López, y la diputada federal del Verde Lyndiana Bugarín.

Uno de los testigos de las presuntas agresiones del político del PES es Eduardo Noyola, comisionado estatal de la Defensa del Contribuyente y a quien Santacruz amenazó con denunciarlo por daños en su propiedad, pues asegura que le dañó su cochera de Colinas del Padre.

En su defensa, el secretario del PES ha dicho que también ha sido víctima de agresiones por parte de su pareja y que buscarían afectarle su carrera política. El equipo del fiscal Francisco Murillo continúa las investigaciones para esclarecer los hechos.

En tanto, Virgilio Rivera en el IEEZ no tiene ningún registro para bloquear candidatos por situaciones de violencia. Por eso, quienes quisieran “hacerle la maldad” al secretario del PES tendrían que hacer la notificación ante el instituto electoral.

Unidad en el PRI

Hoy está previsto el registro de Claudia Anaya para la candidatura del Revolucionario Institucional a la gubernatura. Están citando a algunos sectores del tricolor a que vayan a las 11 de la mañana al Palacio de Convenciones. Por cuestiones de la pandemia del Coronavirus, la invitación al registro de Claudia no se hizo de manera abierta. Se sabe que los priístas están trabajando la operación cicatriz, en los que queda pendiente la conciliación con algunos grupos del bonillismo. En tanto, Roberto Luévano, Carlos Peña, Gustavo Uribe y otros militantes del partido tratan de ir fortaleciendo estructuras.

En el protocolo sanitario para el evento de mañana se establece que serán máximo cuatro personas por vehículo y los asistentes solo podrán salirse para ir a los sanitarios. Para acceder al área del Palacio de Convenciones los vehículos tendrán que pasar por un módulo sanitario. Se recomendó que no vayan niños ni adultos mayores.

Reniega alcalde antorchista

En los registros del PRI, la dirigencia de Enrique Flores se aseguró de que todos los aspirantes se pusieran al corriente con las cuotas partidistas. Otro cobro de 5 mil pesos se hizo por parte del comité nacional, tan solo por el derecho “de levantar la mano”. Se dice que a quien no le hicieron gracia esos trámites fue al antorchista César Ortiz, quien con muchísimo dolor acabó desembolsando el dinero, en sus planes por reelegirse en Trancoso.

Se sabe que en los rituales priístas el registro no garantiza que finalmente su nombre aparezca en las boletas. Así lo aprendió Marcos Ibarra en 2018 cuando se registró “por la libre” para ser alcalde en la capital. En esa ocasión le dieron una patada y pusieron a Julio Nava como candidato. Por eso hay aspirantes que todavía están esperando que les den luz verde.

Solo un Mendoza

El priísta Jairo Mendoza está esperando que su padre Javier Mendoza no sea candidato de Morena por el distrito federal 4. Por una situación de conflicto de interés, solo uno de los Mendoza puede aparecer en las boletas. Jairo se apuntó por el distrito local 4 y espera que la cuota joven lo pueda favorecer. Si así sucede, su padre también estaría decidido a tirar la toalla y declinar a sus aspiraciones por Morena.

Un paso adelante

Si la UAZ es un barril sin fondo, el Issstezac está peor por falta de una reforma más agresiva. Presumen los académicos que en el caso de la universidad al menos ya pusieron un límite a las generosísimas “jubilaciones dinámicas”. Los profesores que en los últimos años entraron a la UAZ ya no reciben ni recibirán esas tremendas prestaciones, en las que cobran por doble en la universidad y en el ISSSTE. Y aun con ese freno la administración de El Waca Guzmán sigue teniendo broncas para cumplir con los compromisos financieros. Por eso, como cada año, Gobierno Federal ofrece algunos montos para que los catedráticos con jubilación dinámica se inscriban a la venta de prestaciones. Los que le entran a este esquema, como el diputado federal Alfredo Femat, en realidad son los sacrificados. Pueden recibir 1, 2 millones de pesos o más de un jalón, pero a largo plazo es una pérdida que ellos asumen por el dinero que ya no recibirán de la universidad, ya solo tendrían lo del ISSSTE. Y es precisamente lo que El Waca quiere: ir librando a la UAZ de más compromisos con los jubilados, pero eso dependerá de la bolsa que le den en la Federación para la venta de prestaciones, y los profesores que le quieran entrar.

En tanto, en el equipo del director del Issstezac, Marco Vinicio Flores, le han echado el ojo al pago de días de aguinaldo y al planteamiento de fijar un límite en los montos de las pensiones. En las grillas de los pensionados se han denunciado supuestas irregularidades en pagos para algunos jubilados, como Salvador García Ortega de la Banda del estado.

Las licencias

En el gabinete de Tello, ya es un hecho que Jehú Salas no regresa como secretario General de Gobierno; Erick Muñoz asumiría el mando. En el caso de la Secretaría de Administración Víctor Rentería solicitó una licencia; supuestamente todavía no hay definiciones sobre quién pudiera llegar al cargo. En Finanzas, Jorge Miranda se iría en febrero. Todavía no habría por lo pronto futuros nombramientos para el relevo en esas secretarías donde los titulares planean convertirse en candidatos, pero se dice que a Raúl Rodríguez Márquez, representante del gobierno en la Ciudad de México, lo pudieran contemplar para algún enroque, pero hasta ahora no hay ninguna indicación. Rodríguez Márquez tiene experiencie en los cierres de administración, como en el sexenio de Arturo Romo Gutiérrez.

Del PRI nacional

Ayer citaron en el PRI estatal a algunos liderazgos para una reunión con la secretaría nacional del comité nacional, Carolina Viggiano. La idea es que Carolina viniera a levantar la moral en el partido, a contribuir con la operación cicatriz y a trabajar en la organización de los diferentes frentes. Se espera también que acuda al registro de Claudia Anaya. En el reparto de tareas de los tricolores cuentan que Roberto Luévano ya tendría la coordinación de campaña para la gubernatura.

El submarino amarillo

Ya se anda preparando la hermandad perredista “del submarino amarillo” para las contiendas electorales de este año. Tienen previsto que Eleuterio Ramos vaya a la reelección en Valparaíso; Juan Mendoza también buscará repetir en el Congreso local y el alcalde de Villanueva, Miguel Torres, iría al distrito federal 4. De los tripulantes del submarino están pendientes Raymundo Moreno y Heladio Verver para un espacio en la capital y sus dos distritos locales. Los dos están esperando resultados de una encuesta en la que se medirán con panistas y priístas.

Se dice que Miguel Torres, el capitán del submarino, ya ha estado preparando terreno para el 4 federal y traería acuerdos ya con Roberto Luévano y Claudia Anaya.

Pleito en Río Grande

Julio César Ramírez El Campe está sentido y furioso con todo mundo. Se le acaba su administración en Río Grande y se queda sin nada. Culpa de entre todos al perredista Juan Mendoza se haberle quitado su lugar para ir por el distrito local, y a que no recibió el respaldo que dice merecer en Acción Nacional. El día que se enteró que no iba, dicen, “se puso como loco y desde entonces supuestamente está preparando una venganza contra Mendoza Maldonado. El Campe citó a una conferencia para hoy en el Vips de la González Ortega.

Runrunazos

En Fresnillo, no solo el alcalde Saúl Monreal será de los grandes apoyos para el D21; el diputado Raúl Ulloa en la entrega de apoyos que hace ya se considera como parte del equipo de David Monreal; el PT está negociando un distrito local de los de Fresnillo para que vaya Jesús Cid. * Como se anticipaba desde el mes pasado, Marco Flores se agarró a Movimiento Ciudadano para que lo postule a la gubernatura. El chiste para el cantante es contender por la grande. * Siguen las quejas contra los servidores de la Nación, esta vez en Pinos. Hay desconfianza por credenciales y firmas que les piden burócratas federales, como una tal Belén Cardona en comunidades del municipio. Los servidores, más que de la nación, dicen hacer sus solicitudes a nombre de Morena. Esas prácticas las han denunciado en localidades como El Chino, La Pendencia y El Chiquihuitillo.