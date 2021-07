El Runrún: Enardece el sector salud

David Monreal y alcaldes electos se reunirían con secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana

Samuel Herrera no se va de Morena; busca espacio en los gobiernos guindas

Auditoría Federal señala al Inzace por casi $1 millón de pesos

En los últimos meses, la adversidad ha recaído en el sector salud. No es exageración calificarlos como un gremio de mártires. Primero fueron las bajas que les generó el Coronavirus, falta de medicinas, de accesorios de protección, largas jornadas de trabajo y demás. Y ahora la situación de inseguridad enardeció a la hermandad de trabajadores de la SSZ, IMSS e ISSSTE. El asesinato de dos trabajadores de la Secretaría de Salud de Jalisco, y luego de la doctora María Esther, a quien le dispararon en el trayecto de la carretera Jerez-Valparaíso, generaron la indignación en el gremio, que ya comenzó a movilizarse en marchas. La dirigente sindical Norma Castorena exigió un freno a la violencia; el secretario de Salud, Gilberto Breña, envió condolencias a la familia de la médico, pero le reprocharon que no clamó por justicia ni para defender a los trabajadores.

El homicidio de la médico alerta a todas las autoridades porque se trata de víctimas inocentes. Según las investigaciones, la doctora se negó a detenerse en un retén de criminales y estos la persiguieron y la atacaron.

La situación en Valparaíso se puso tan crítica que el personal médico de las comunidades está huyendo. El alcalde Eleuterio Ramos reconoce que sí han recibido respaldo del Ejército, Guardia Nacional y Policía estatal, pero no ha sido suficiente para proteger a todas las comunidades del municipio. Valparaíso enfrenta una situación de inseguridad como la que alguna vez sufrió Villanueva; de la que está saliendo Monte Escobedo y la que se sigue presentando en otros puntos del estado.

Cuenta la leyenda que alguna vez a Juanito García Páez, cuando era alcalde de Fresnillo, lo fueron a buscar y hasta lo cargaron en silla de ruedas.

Para lo que viene

Ya que el tema de seguridad es una prioridad, el gobernador electo David Monreal se ofreció a llevar esta semana a un grupo de alcaldes electos con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez. Si bien el gobernador Alejandro Tello ya pidió el apoyo de la funcionaria para que aumenten las fuerzas federales en el estado, David quiere que la Federación no baje la guardia y continúen las gestiones en el combate al crimen.

Se sabe ya que los gobiernos guindas van a estar muy alineados para temas de seguridad. Por eso, desde la Federación se designaría al próximo titular de Seguridad Pública de Zacatecas y del ayuntamiento de la capital; Saúl Monreal en Fresnillo y Julio César Chávez Padilla en Guadalupe también le apostarían por la misma estrategia.

Ayudas con ayudas

Cuando actúa en el tema de combate a la inseguridad, la Federación requiere de ciertos apoyos del estado. El fiscal Francisco Murillo ha tenido que pedirle dinero a Gobierno del Estado para pagar el hospedaje de elementos que participan en la Comisión Nacional Antisecuestro. Hasta las mismas instalaciones de la FGR en Fresnillo son propiedad de Gobierno del Estado y se las prestan en comodato. Hay ayuntamientos, como el de Tepetongo, que subsidian el combustible del Ejército y otras corporaciones para que hagan los patrullajes. A los ediles no les importa contribuir con lo que les pidan, lo importante es que les ayuden.

Un desliz

La candidatura al distrito federal 4 por el PT sería solo un desliz para Samuel Herrera. El todavía diputado federal asegura que se mantiene en Morena. Una vez que se le acabe su encomienda en San Lázaro, Samuel espera un rescate por alguna de las tres vías: buscó a Julio César Chávez para ver “cómo podría ayudar” en Guadalupe; también fue con David Monreal para no descartar un acomodo a nivel estatal y, como otros legisladores de Morena, esperaría que el dirigente nacional Mario Delgado lo recomiende para alguna oficina federal.

Más intrigas en la UAZ

Mariano Casas fue basificado el 28 de febrero de este año, un par de días después de que Rubén Ibarra rindiera protesta como rector de la UAZ. Algunos le atribuyen al exrector Antonio Guzmán ese favor para el sobrino de Jaime Casas. Pero aun así el tiempo completo más 10 horas base no se consideraba el pago adecuado para uno de los consentidos del equipo de David Monreal. Cuenta la leyenda que Mariano esperaba ser el titular del Centro de Aprendizaje y Servicios Estudiantiles (CASE) de la UAZ, pero Ibarra nunca le dio el nombramiento. A la académica Mirna del Rocío Garza y al propio Mariano les dijeron en el equipo de David: “ya no le digan, ya no le pidan nada (al rector Rubén)”. Por eso, según dicen, Mirna y Casas van perfilados a un área del gabinete, pero dicen que quedó “una espinita” por no haber sido valorados en la Rectoría. Aun así traen respaldo del equipo de Verónica Díaz en la Secretaría del Bienestar.

Y así como hubo académicos que no entraron a un puesto en la Rectoría, también hubo otros que quisieron promoverse para un hueso en el gobierno estatal y los mandaron por un tubo. Entre los rechazados están el exrector Paco Flores y Encarnación Rivera, que a pesar de sus orígenes priístas dicen que operó para David Monreal. Estos y otros rechazados se habrían hecho acompañar por el secretario Académico, Hans Hiram Pacheco, como una manera de “mostrar músculo universitario”, aunque el cacicazgo del psicólogo solo se limita la escuela donde tiene su base.

Sana distancia

Generó especulaciones en el D21 que Enrique Laviada no hubiera acudido a la reunión en el Hotel Baruk, entre David Monreal y los diputados electos. Después de todo, la intención es ir preparando una agenda legislativa con temas de austeridad y algunas reformas radicales, muy al estilo de las políticas de la 4T. Dos asuntos pues, a cargo de la futura bancada de Morena, sería la reducción de gastos legislativos y el impulso a una reestructuración en el organigrama del gobierno estatal.

El show de los contralores

Evidentemente a los contralores municipales no les gustó que los diputados locales mantuvieran el candado que les impide la reelección. Los alcaldes se pueden reelegir, los legisladores también y dicen los contralores: “a nosotros sí no chingan”. Pero entre las reformas sobre el tema, ya algunos plantean aprovechar la figura de Órgano Interno de Control en las presidencias municipales y contemplarla como un cargo distinto. Sería parecido a la transición del procurador Francisco Murillo a su nombramiento como primer fiscal. Y en el trienio que viene nacerían los primeros titulares de control en los municipios. Para su designación se advierte que los partidos (de segunda fuerza) proponen, pero los alcaldes disponen. Por eso, según dicen, no estaría descartado que Edmundo Guerrero repita en el cargo en El Mineral, si Saúl Monreal le da el apoyo.

La 2020

Ya van saliendo los informes de la Auditoría Superior de la Federación a los manejos de la cuenta pública 2020. Hasta el momento, de lo que la auditoría ha ido revelando se sabe que gobierno de Tello ha tenido un manejo razonable de los recursos. Sin embargo, persiste una observación de 979 mil pesos de recursos de Banobras, que manejó el Inzace de Francisco Carrillo Pasillas. En la dependencia considerarían el señalamiento como una persecución, debido a las intenciones en la 4T de que desaparezcan los institutos encargados para hacer obras en las escuelas. De todas formas, suelen ser recurrentes las observaciones a Carrillo Pasillas, de quien se dice busca recuperar poder en la CMIC.

Migrantes morenistas

Hay una serie de reformas que andan impulsando Efraín Jiménez y un grupo de paisanos afines a la 4T. Exigen el derecho a votar para las elecciones a diputados y senadores, además de exigir más espacios en el Congreso de la Unión. Pero para resucitar las inversiones para el programa 3×1 no se han mostrado tan bravos. Esa es una exigencia más propia del exdiputado Felipe Cabral y su grupo migrantes priístas.

Runrunazos

Siempre dicen que hay criterios que la Auditoría Superior del Estado debe cambiar y mostrar más flexibilidad en las recomendaciones. Alegan que hay cuestiones que van más allá de lo que pueden controlar en las presidencias y dependencias. A Carlos Bárcena, titular de Economía, le observaron, por ejemplo, que un convenio con una empresa para la generación de empleos, al final no se crearon las plazas acordadas. ** El diputado Javier Calzada se quiso vender como el que presentaba más iniciativas en la actual legislatura, muchas de estas resultaban ser ocurrencias. Para el grupo de Morena y aliados quien resultó ser más productivo fue Héctor Menchaca, quien también se muestra razonable cuando sus propuestas no pasan. Al final habría aceptado a Lalo Rodríguez para que sea el secretario General del Congreso y considerarlo un aliado desde ese lugar. * El reparto de tinacos que hace el diputado Raúl Ulloa no era, finalmente, tan enfocado a tintes electorales. El legislador quiere agotar los apoyos hasta donde pueda y permanezca en el cargo.