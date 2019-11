El Runrún: El desayuno del cobre

A todos les hablaron, o Enrique Laviada o Javier Mendoza. “Vamos a desayunar”. Y todos pensaron que solo iban ellos. Para todos la sorpresa fue que en la Hacienda del Cobre ya estaban casi una veintena de personajes de la vida política y social de Zacatecas. “Fue en el cobre y hubo puro cobre,” dijo alguno de los sorprendidos. Ahí estaban Elías Barajas, Gerardo Félix, Jaime Casas, Javier Reyes Romo, Silvia Montes, Luis Olvera, Clemente Velázquez (llegó tarde), Rodrigo Sáenz, Pepe Rodríguez García, Rafael Candelas, David Eduardo Rivera, Rodolfo Salmón, Pedro Goitia, Paty Salinas, Arturo Nahle, Roy Barragán, que se fue a los 10 minutos y, desde luego, Enrique Laviada que fue la mano que movió ese desayuno para comunicarlos y pedirles el apoyo para ser presidente de Morena en Zacatecas. “Pero ni somos del partido, ni en Morena hay elecciones”, le dijo alguno y ahí se rompió la taza en medio de bromas y buena plática.

El reencuentro

Grupos monrealistas, entre ellos el del diputado Omar Carrera y seguidores de la súperdelegada Verónica Díaz sintieron como amenaza la reunión, creyendo que habrá disputa de espacios, “algo traman”. Pero el desayuno se consideró como un reecuentro del sexenio 1998-2004 de tipo social. Sin embargo, Laviada dijo estar apoyando el proyecto de David Monreal y habría ofrecido: “las puertas están abiertas”. El único que respondió fue Elías Barajas, quien confesó que necesita ser parte de un equipo. Los asistentes quedaron en programar otra reunión en los próximos días. A unos metros del grupo de amigos, sentados en otra mesa estaban el dirigente del PRI, Gustavo Uribe, y el subsecretario de Gobierno, Érick Muñoz, atentos en sus “labores de espionaje”.

Furioso con Chema

Según las crónicas del Congreso local, el exjefe de Recursos Humanos, Gerardo González Villegas, lanza maldiciones contra el diputado local Chema González, de puro coraje. Dicen que Gerardo ya se sentía jefe del Instituto de Investigaciones Legislativas, a tal grado que hasta le organizó un desayuno “de despedida” a Pedro Argomaniz. Pero por lo visto, Pedrito no se va y ahora Gerardo le tendrá que organizar otra comida de bienvenida. También se dice que González Villegas habría incurrido en anomalías en Recursos Humanos con enjuagues que no notificaba al entonces secretario Cuco Medina. Ahora con Georgina Ramírez, actual jefa de Recursos Humanos, ya no hay transas en el pago de horas extra y los procesos administrativos ya son limpios.

Caso grave

El tema de la demanda para exigir la propiedad de la unidad deportiva contra la presidencia de Pinos se ve ya muy complicada para el alcalde Herminio Briones. Sucede que Salvador de la Rosa, quien les vendió el terreno de la unidad deportiva (presuntamente sin ser el legítimo propietario), falleció desde 2010, pero los jurídicos del ayuntamiento no presentaron la notificación a tiempo. Además, la presidencia tomó una parte del terreno que está en litigio para ampliar el panteón municipal, así que la entrega del predio a un particular no parece ser una opción. Lo que le queda al gobierno de Pinos sería llegar a un acuerdo con los demandantes sin salir tan raspado.

Que ayuden al estado

Los reclamos de los priistas en el sentido de que hay funcionarios del gabinete de Alejandro Tello que no apoyan al partido desde sus posiciones tiene dos lecturas y ninguna de ellas favorece al Tricolor.La primera, es que los priístas sienten que son ellos y solo ellos cuya sangre es tricolor quienes deben ocupar los puestos ejecutivos del gobierno, quienes deben estar en toda posición que se abra a lo ancho y largo del gobierno con todos los poderes, dependencias, organismos descentralizados. En fin, todo debe ser Tricolor. Y una forma de levantar la mano y tratar de que Tello los vea es precisamente señalando a quienes no tienen sangre tricolor y trabajan en el gobierno. La segunda es que para esos bravos priístas, hay que llegar al gobierno para ayudar al partido y no al estado. La verdad es que Zacatecas no necesita funcionarios que ayuden al PRI, sino funcionarios que ayuden al estado. Ese vicio de pensar que partido y gobierno son uno es una de las muchas causas que causaron la debacle priista. Los ciudadanos demandan servicios, atención, seguridad, educación, salud por parte del equipo de gobierno, no por parte del PRI.

Runrunazos

El dirigente nacional del PRD, Ángel Ávila, viene este sábado a Zacatecas. Junto al diputado Juan Mendoza anunciará una estrategia para rescatar al partido amarillo. * Desde el Gobierno Federal y para que tengan dinero para el buen fin, al sindicato de la SSZ, que dirige Norma Castorena, le ofrecieron adelantos de la mitad del aguinaldo, que se pagarían este 15 de noviembre.