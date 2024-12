El Runrún: El agudo problema de la desaparición de personas

Uswaldo Pinedo, secretario de Salud. | Foto: Cortesía.

Si bien es cierto que el problema de la inseguridad se ha mitigado en el “Año de la Paz”, y que los homicidios dolosos han disminuido en relación con cómo recibió la actual administración estatal el problema de violencia, un tema que sigue pendiente, aunque también ha tenido una baja marginal en relación con el año anterior, es el de las personas desaparecidas. Sólo en lo que va del 1 de enero al 30 de noviembre, se han reportado 591 personas desaparecidas y/o no localizadas, de las cuales 579 están clasificadas como desaparecidas y 12 como no localizadas.

De estas cifras, 320 personas han sido localizadas con vida, lo que representa el 35% del total, mientras que el resto continúan bajo investigación. Fresnillo, Zacatecas y Guadalupe encabezan la lista de municipios con mayor número de casos, en los que las principales víctimas son hombres jóvenes de entre 15 y 24 años que se dedican a actividades agrícolas, ganaderas o de construcción. Muchos de ellos han regresado tras ser obligados a realizar trabajos forzados en zonas rurales.

Este número, si de estadísticas se trata, registra un 3.8 % menos que en el año 2023. Sin embargo, la cifra sigue alta y requiere un mayor presupuesto para mantener un esquema de trabajo que permita extender las búsquedas, ya que la cifra de no localizados se mantiene elevada. En Zacatecas, cada día crece más esta estadística. Por ello, es necesario implementar acciones respaldadas con el presupuesto adecuado para que el grave problema disminuya y sean menos las personas desaparecidas.

Segundo piso sí contará con recursos en 2025

El secretario de Finanzas del Gobierno de Zacatecas, Ricardo Olivares Sánchez, aclaró que el proyecto del Segundo Piso es plurianual y sí cuenta con recursos para ejecutarse en 2025. Olivares Sánchez explicó que no se incluyeron recursos en el presupuesto de 2025, ya que se cubrirán mediante un fideicomiso que dispone de más de 1,950 millones de pesos.

Este esquema asegura la viabilidad de la obra sin generar presiones financieras adicionales. En síntesis, el proyecto cuenta con los fondos necesarios y no habrá penalización para el estado. Por lo pronto, ya se entregó un anticipo a la empresa constructora, por el orden de 537 millones de pesos, y está listo el arranque de las obras que, en poco tiempo, iniciarán la perforación y cuya conclusión llevará un par de años.

Otra vez Hospital General de Zacatecas opera bajo protesta

Por la falta de insumos médicos, el personal del Hospital General de Zacatecas otra vez trabaja bajo protesta. A pesar de que ha reportado la carencia de insumos a las autoridades de salud, no se ha tenido respuesta, por lo que el personal decidió colocar anuncios por todo el hospital.

El hospital carece de medicamentos esenciales como analgésicos, bicarbonato, antihipertensivos, cloruro de potasio (KCl), fosfato de potasio (KPO4), Meropenem, Vancomicina, Imipenem, ceftriaxona y soluciones de terapia intensiva. Además, no se cuenta con catéteres para hemodiálisis, bolsas para diálisis peritoneal, equipos de bomba para infusión, ni con servicios básicos como radiografías, tomografías y quimioterapias.

La inconformidad ha crecido debido a que estas carencias dificultan significativamente la atención médica y ponen en riesgo la salud de los pacientes. Otra vez se requiere que el secretario de Salud, Uswaldo Pinedo Barrios, atienda las necesidades, si es que no quiere que, de nueva cuenta, el Hospital “Luz González Cosío” se convierta en un polvorín por la falta de insumos y medicamentos.

Acusan a lideresa de la Sección 34 del SNTE por uso excesivo de recursos

El candidato de la planilla verde en la Sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Rosendo Arturo González Rubio, acusó a la actual secretaria del gremio, Soralla Bañuelos de la Torre, de utilizar una bolsa de recursos para financiar la campaña de su sucesor al cargo.

Los participantes de la planilla verde señalaron sus temores de que, ante los excesos de dispendios de Bañuelos de la Torre, haya un abuso de poder porque “ellos son los árbitros, los dueños del dinero y del balón”.

Destacaron que en la contienda no hay piso parejo: “Nosotros no tenemos recursos suficientes, mientras que los otros traen chamarras y gorras que se pueden dar el lujo de comprar. Además, tenemos que solicitar permisos económicos para realizar la campaña”. El cierre de campaña promete intensificar las acusaciones entre los aspirantes. Por lo pronto, la dirigente sindical se mantiene en penumbras y no aparece en público.

Runrunazos

Personal del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) ofreció un curso sobre Lineamientos Metodológicos para el Quehacer Comunitario. Este curso, permitirá que el personal gubernamental cuente con los conocimientos necesarios para brindar una mejor atención a la ciudadanía.

Carlos Alberto Alessandro y María Luciana Casal, coordinadores de prevención del delito del ILANUD, ofrecieron asesoría técnica y capacitación en el trabajo socio comunitario e implementación de metodologías y buenas prácticas que fomenten la participación comunitaria para reducir factores de riesgo, detonantes de conductas violentas en comunidades complejas.