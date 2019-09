El Runrún: Diputados ‘se chupan’ la gasolina

Advierten de presuntas peticiones de moche por parte de regidores capitalinos

Pleitazo de Narro y David en los Cañones

Renuncia el tesorero de Fresnillo

Algo no está bien en los excesivos gastos que gandallamente están reportando algunos diputados locales, de la inmoral partida en la que se transformaron las herramientas legislativas. Y es que resulta sospechoso que, por ejemplo, el perredista Juan Mendoza haya quemado más de 60 mil pesos en gasolina durante mayo, o que Mónica Borrego facture alrededor de los 100 mil pesos bimestrales por el mismo concepto. Otros que se despachan con la cuchara grande en combustible, con cantidades más o menos similares, son Omar Carrera de Morena y la expriísta Navidad Rayas Ochoa. Por algo, varios legisladores no quieren que les impongan el Órgano Interno de Control. Si hay alguna anomalía, los diputados (y quienes pudieran tener enjuagues con ellos) deben tener muchísimo cuidado, pues la actual administración del Gobierno Federal lanzó advertencias para castigar muy duro las irregularidades en la expedición de facturas.

Algunos, como Carrera Pérez alegarían que hacen recorridos en su distrito, pero ninguno de ellos reporta los días y comunidades específicas que visitaron. Y otros, como Eldemira Hernández que es pluri por el PRD, también “se inventan” recorridos para que les den gasolina. En ese concepto, hay un derroche gandalla por parte de algunos legisladores, que tendría que ser tema de revisión.

Regidores en la mira

Esconderse en una oficina mientras faltan a cabildo, hacer berrinches y ausentarse a los informes ya marcaron a los regidores Luis Eduardo Monreal, Fátima Stefanía Castrellón Pacheco, María Guadalupe Salazar, Sergio Alejandro Garfias, Susana de la Paz Portillo Montelongo, Orlando Mauricio Torres y Juan Manuel Solís, junto con la síndico Ruth Calderón. Pero lo más delicado, serían las presuntas peticiones de moche a empresarios, en las que presuntamente habrían incurrido algunos. Hasta el momento, dicen, el asunto se ha mantenido hermético porque los supuestos empresarios víctimas no se han animado a señalar a nadie.

Pide no “apanicar a la gente”

Sin tener precisión ni certeza sobre las cifras, el coordinador de Ganadería, David Monreal, consideró que aunque “tal vez” el estado (gobierno estatal) sí recibirá menos recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, con los programas de Concurrencia del Gobierno Federal y con los programas federales de asistencia y ayudas sociales estaría llegando más dinero a la entidad.

El problema es que de todas formas el panorama sería aterrador para Zacatecas porque los conceptos a los que sí le apuesta el presidente Andrés Manuel dejan descobijados a muchos sectores. David pide “no apanicar” a la gente, pero eso no genera tranquilidad a gremios como el de la CMIC, de Jorge Eduardo Hiriartt, e incluso hasta el de hoteleros que dirige Raúl Muñoz. Lo cierto es que hay rubros que tienen una fuerte dependencia de la administración estatal, sin importar cuanto llegue a Zacatecas por parte de la Federación.

Para que no se sientan

En el equipo de Víctor Rentería López, titular de la Secretaría de Administración, les aclaran a todos los que bajaron de categoría que la disposición es porque sus puestos no estaban contemplados en el organigrama, pero eso no quiere decir que la chamba y responsabilidades que tienen no sean importantes.

Por cierto, hay quienes ven en Rentería un posible prospecto para que el PRI pueda pelear la capital de Zacatecas en el 2021, donde el panorama está muy complicado para los tricolores, pero tener ahí un buen candidato ayudaría alivianar a quienes fueran por el distrito local, el federal y la gubernatura.

Pelea por los aliados

En el equipo del senador José Narro están muy ofendidos e indignados con su rival David Monreal. Y entre las peleas de ver quién convence a quién estarían por agarrar de campo de batalla en Nochistlán. Sucede que luego de la destitución del narrista Francisco Javier Aguirre como director de la de la región educativa, las influencias del equipo de David y el alcalde de Nochistlán, Armando Delgadillo no tardaron en contaminar al actual director regional, Salvador Ramos, quien de paso trae molesto al magisterio local. Salvadorcito acodomó a su esposa en el kínder que ella quería, sin respetar los procedimientos y comisionó a uno de sus allegados en el área académica, sacó a un trabajador para ponerlo como su chofer y para colmo pretendía obligar a los maestros a que acudieran al informe del alcalde Delgadillo para que inmerecidamente le echaran porras.

En el equipo de Narro aseguran que no están muertos en esa región y presumen la supuesta ayuda que les daría Rafa Jiménez, alcalde de Juchipila, para frenar la influencia de David en los Cañones y es donde comenzaría el pleitazo.

Frente gandalla

Felipe Pinedo, otro frente que trae el senador Narro, volvió a las andas bloqueando una vez más la minera Peñasquito, con su cómplice Chon Carrillo. Se dice que la empresa CAVA de Carrillo habría “maiceado” a un líder ejidatario de Cedros, Rigoberto López, quien supuestamente recibió un préstamo de 300 mil pesos.

Avienta la toalla

Francisco Javier Silva Cháirez, hermano del exrector de la UAZ Armando Silva, renunció a la Tesorería de Fresnillo, aunque el alcalde Saúl Monreal todavía lo tendría para ir sacando unos pendientes, pero es muy posible que para la próxima semana ya no esté. Pancho Silva tuvo diferencias con algunos colaboradores dentro de la misma administración y decidió finalmente tirar la toalla. Para que la administración de Fresnillo funcione bien, el alcalde Saúl ya tiene contemplado hacer algunos ajustes, luego del informe que hoy rendirá entre las 9:30 y 10 de la mañana en el Centro de Convenciones de El Mineral. Su hermano el senador Ricardo Monreal confirmó su asistencia. En el Congreso local también se rendirá su informe; los diputados Héctor Menchaca, Omar Carrera y Raúl Ulloa esperaban margen para poder asistir al informe de Saúl, pero la sesión solemne se programó también alrededor de las 9 de la mañana.

Para los mezcaleros

Las acciones para promover el mezcal por parte de Fito Bonilla, secretario del Campo, irán teniendo continuidad. El gobernador Alejandro Tello fue nombrado en la Conago, vicepresidente de la Comisión del Mezcal; el mandatario de Oaxaca, Alejandro Murat, fue nombrado presidente, y tenía que serlo porque fue anfitrión de un foro internacional sobre el mezca, de otra manera la situación habría sido distinta.

Molesto

Durante el informe de Juan Pablo Contreras, alcalde de Pánfilo Natera, el presidente municipal de Ojocaliente, Daniel López, se salió furioso porque olvidaron nombrarlo entre los asistentes distinguidos. El edil de Ojocaliente se habría tomado muy en serio la ofensa, aunque no era la intención del equipo del cenecista Contreras.

Compromiso

El que supo aprovechar la presencia de sus invitados fue Antonio Aceves, presidente municipal de Jerez. Logró que el gobernador Alejandro Tello respaldara la gestión para el proyecto de un basurero municipal. El que también entendió la importancia de coordinación con los otros niveles de gobierno fue Ulises Mejía, en la capital. Reconoció que el municipio no puede lograr sus metas por sí mismas y requiere trabajo en conjunto con el estado y la Federación.

Hoy rinden sus informes Miguel Torres de Villanueva y Julio César Chávez de Guadalupe; Tello confirmó asistencia al primero. Antes, el gobernador habrá asistido al de Saúl.

Celoso

Priistas de Vetagrande quieren que el dirigente Gustavo Uribe les ayude a poner en condiciones la sala de velación que hizo el exalcalde Valente Cabrera. El edificio está para llorar: unos vándalos rompieron vidrios y puertas, hay deterioro en el inmueble y lo peor, el actual presidente Manuel González, pupilo de Narro, no quiere ni destinarle un botecito de pintura a la sala de velación. Su negativa, según se dice, obedece a celos políticos.

Poder de gestión

La fiebre por la sucesión en la UAZ ya es muy distinta que en anteriores administraciones. Quien quede al frente de la universidad sabe de antemano las múltiples broncas en las que se estará metiendo y por eso consideran necesario que tenga un proyecto previo y ruta a seguir. Los contactos en las gestiones son un punto a tomar por la comunidad universitaria y en eso ubican fortalezas en Raúl Delgado Wise y el líder del SPAUAZ, Pedro Martínez, por las relaciones que hizo en y desde la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU). Aunque todos esperan un proceso democrático, la mayoría de los universitarios ya no quiere ver en las planillas a Moctezuma Longoria.